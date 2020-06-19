Музеи, библиотеки и уличные кафе возобновляют работу

«У нас, как у гражданского общества, сейчас одна и очень важная задача: заняться самоконтролем», – заявил на встрече с журналистами после окончания работы очередного заседания штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции глава региона Игорь Васильев.

По данным на понедельник 15 июня, когда и проходило очередное заседание штаба, в области было зарегистрировано 2664 случая заражения коронавирусной инфекцией. За предшествующую неделю в сутки выявлялись от 29 до 60 человек с коронавирусной инфекцией, коэффициент заболеваемости составлял 0,75. По информации Роспотребнадзора среднесуточный темп прироста инфекции находился на уровне 2 процентов, при этом многие предприниматели в повседневной работе продолжали игнорировать законные требования санитарных норм. Наиболее распространенные нарушения – измерение температуры сотрудников контактным термометром, отсутствие бактерицидных облучателей и графиков проветривания и дезинфекции, покупатели допускаются без масок, нет антисептиков для обработки рук, на продавцах нет средств индивидуальной защиты…

Все материалы по выявленным нарушениям были оперативно направлены в прокуратуру.

Глава региона на заседании ещё раз призвал руководителей предприятий ответственно отнестись к соблюдению санитарных норм. В противном случае несоблюдение правил может привести к возобновлению ограничительных мероприятий. Ситуация с рядом южных районов весьма показательна.

– С марта, впервые столкнувшись с пандемией и ограничительными мерами, мы принимали достаточно взвешенные и согласованные с обществом решения, — напомнил Игорь Васильев. – Мы не вводили пропусков, не закрывали границы, не ограничивали оказание медицинской помощи по другим заболеваниям. И в дальнейшем практически сразу открыли экономику Кировской области, а сейчас находимся на 12 месте по индексу открытости, по условному показателю количества предприятий, которые работают безопасно в условиях пандемии… Надеюсь, немного времени осталось на преодоление заключительного этапа этого сложного в нашей жизни периода, когда и школьникам пришлось заниматься дистанционно, и многие предприятия ещё ждут своей очереди на открытие. Поэтому огромная просьба – соблюдать очень простые и понятные требования: социальную дистанцию, мытьё рук и ношение защитной маски. У нас сейчас, как у гражданского общества, есть одна и очень важная задача – заняться самоконтролем…

По итогам работы оперативного штаба принято решение о возобновлении деятельности уличных кафе, библиотек и музеев. При этом работникам и посетителям необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. В библиотеки и музеи следует записываться предварительно. Летние кафе могут работать только при условии использования одноразовой посуды и одноразового меню. Размещение посадочных мест должно производиться при обязательном соблюдении дистанцирования. А вот обслуживание посетителей в формате «банкет», «фуршет» или «шведский стол» по-прежнему запрещено.