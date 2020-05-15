Музей комсомольской славы — на перепаде высот

«КП» продолжает рассказ о любимых местах отдыха жителей областного центра. На этот раз - о парке Победы.

История создания парка Победы берёт своё начало в 1962 году, когда у городской власти появилась идея оборудовать на землях деревни Пахомьево, вошедшей в городскую черту, новую зону отдыха.

По перспективному плану развития города планировалось продлить улицу Лепсе и построить новую, которую в дальнейшем назвали в честь Ломоносова.

Впрочем, строительство самого парка стартовало только в 1973-м. На следующий год заложили аллею кировчан — Героев Советского Союза и аллею ветеранов кировских подразделений. В 1984 году возникли районные аллеи боевой и трудовой славы кировчан. Посадки зелёных насаждений продолжались в течение десятилетия.

В 1977-м был возведён обелиск «Комсомольская слава». Внешне эта стела похожа на винтовочный штык. Стороны штыка планировалось украсить мозаичными панно, рассказывающими о боевых и трудовых подвигах комсомольцев. Установку стелы производил коллектив треста «Северовостокэнергострой». Тогда же биохимзавод строит в парке детский городок из дерева, который в настоящее время утрачен. В 1979 году запускают фонтаны и асфальтируют площадки под теннисные корты. Годом позже территорию парка украсила чугунная решётка.

В середине 1970-х в парке предполагалось построить здание музея комсомольской славы. Был разработан эскизный проект. Здание должны были размес-тить сразу за входной стелой, использовав перепад высот. Но помешало отсутствие денег на строительство.

В начале 1990-х около стелы была установлена пушка ЗИС-2 времён Великой Отечественной войны, а в 1999 году по соседству установили БТР-70, участвовавший в боевых действиях в Чечне.

В 2007 году в День Победы появляется второй обязательный атрибут парка Победы — Вечный огонь. Его зажигают ежегодно 9 мая.

В 2010 г. в глубине парка был установлен памятный камень с указанием информации о воевавших жителях деревни Пахомьево. В честь 65-летнего юбилея Победы на стеле открывают барельеф в память нашего земляка Григория Петровича Булатова. А 7 мая 2015-го в парке Победы состоялась торжественная церемония открытия бюстов четырём прославленным кировским маршалам — Коневу, Говорову, Вершинину и Соколову. А на следующий день в парке был открыт памятник знаменосцу Победы Григорию Булатову.

Анатолий Хохлов