Муниципалитеты: вчера, сегодня, завтра…

«Неволинские чтения», названные по имени нашего земляка, выдающегося российского правоведа Константина Неволина, стали доброй традицией. Отдавая дань памяти одному из создателей юридической науки в России, участники конференции неизменно подчёркивали, что в фундаментальных трудах Неволина большое внимание уделялось земскому уровню власти – наиболее близкому к повседневной жизни населения.

Интеллектуальная площадка для теоретиков и практиков

И хотя Константин Алексеевич работал в середине XIX века, эта тематика актуальна и на нынешнем этапе развития России. Не случайно задачи и роль муниципалитетов в реализации национальных проектов рассматривались в начале этого года на заседании Совета по развитию местного самоуправления под руководством Владимира Путина, на котором президент особо отметил, что самостоятельность органов местного самоуправления в пределах своих полномочий вовсе не означает разорванности единого экономического и культурного пространства. Напротив, чёткое исполнение своих обязанностей каждым участником, тесное взаимодействие между собой органов власти, деловое партнёрство – это основа и гарантия выполнения наших планов по повышению качества жизни граждан Российской Федерации.

– «Неволинские чтения» уже стали традиционной интеллектуальной площадкой, которая объединяет теоретиков и практиков, представителей юридического сообщества, региональной власти и местного самоуправления, специалистов из различных сфер экономики, – приветствуя участников конференции, сказал председатель правительства региона Александр Чурин. – Одна из важных особенностей нашего научного форума состоит в активном вовлечении в его работу студентов и молодых учёных. И актуальность заявленной в этом году темы не вызывает сомнения, поскольку органы местного самоуправления призваны решать самые насущные проблемы на местах. Эти решения крайне важны для каждого жителя города, округа или посёлка. Дискуссия сегодняшней конференции сфокусирована на наиболее острых проблемах местного самоуправления. Надеюсь, что «Неволинские чтения» дадут дальнейший импульс для развития муниципальных образований нашей области, для решения местных проблем.

На участие в дискуссиях – более ста заявок

Правовые основы устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований; вопросы реформирования органов местного самоуправления; наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями; работа муниципальных образований в условиях предстоящей реформы контрольно-надзорной деятельности («нормативной гильотины»)… Эти и другие вопросы, вынесенные на пленарное заседание, вызвали живой интерес не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами. Об этом свидетельствуют более ста заявок на выступления и участие в дискуссиях, которые поступили от учёных и практиков из Москвы и Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Самары, Екатеринбурга, Липецка, Волгограда, Орла, Перми, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Ярославля и других городов. В работе конференции приняли активное участие руководители муниципальных образований, представители судейского корпуса, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, Росреестра и ряда других ведомств, преподаватели кировских вузов и студенты. Не остались в стороне и зарубежные гости, которые по ряду причин не смогли приехать в наш город, но прислали свои видеообращения.

– Проблемы реформирования органов местного самоуправления и социально-экономические аспекты жизни муниципальных образований являются предметом широкого обсуждения не только на научных форумах, но и постоянно обсуждаются на совещаниях представителей различных ветвей власти, – сказал доктор юридических наук, заведующий кафедрой Академии МВД Республики Беларусь Анатолий Савенок. – Решая конкретные вопросы повседневной жизни, местное самоуправление может рассматриваться как важный орган народовластия. Большое значение для решения поднимаемых в рамках «Неволинских чтений» проблем имеет опыт других стран. Несмотря на существенное различие по территории и по количеству населения, рассматриваемые сегодня проблемы характерны и для Республики Беларусь. Немалую озабоченность у нас вызывают проблемы, связанные с демографической ситуацией и урбанизацией населения. Так, в прошлом году в нашей стране прошла перепись населения. Её результаты и прогнозы учёных показывают, что через десять лет 90 процентов населения Беларуси будет жить в городах. А это значит, что регионы, испытывающие социально-экономические трудности, неизбежно столкнутся с новыми серьёзными проблемами. В то же время уже сегодня 21 процент всех жителей Беларуси проживает в Минске. При этом новая региональная политика, стимулирование развития малого бизнеса и реализация целого ряда других программ способны существенно изменить ситуацию. Эффективная работа органов местного самоуправления является и важнейшим фактором предупреждения коррупционных правонарушений. Уверен, что, как и в предыдущие годы, «Неволинские чтения» и содержательные дискуссии будут способствовать продвижению корпоративных идей. – Российско-Таджикский (Славянский) университет придаёт большое значение международному сотрудничеству в научно-образовательной сфере с Российской Федерацией, – сказал в видеообращении из солнечного Таджикистана проректор по международным связям этого вуза, кандидат юридических наук Умед Мансуров. – В настоящее время у нас более семидесяти международных соглашений с российскими университетами, 56 из них – с регионами России. В том числе и с Волго-Вятским филиалом Московской государственной юридической академии, партнёрские отношения с которым мы очень ценим… Тема «Неволинских чтений» крайне актуальная, и мы внимательно следим за развитием муниципальных образований в российских регионах. Надеюсь, полученные результаты будут полезны всем участникам и прежде всего современной юридической науке. А полученные рекомендации действительно найдут своё применение в практической деятельности.

Темы для обсуждения

– В современном мире институт местного самоуправления является важнейшим показателем развитости демократических традиций, основной составной частью гражданского общества, без которого практически невозможно построение правового демократического и социального государства, – отметил научный руководитель Высшей школы права «Адилет» Каспийского университета (Республика Казахстан) Али-паша Караев. – В этих условиях конструктивное взаимодействие учёных, представителей власти, бизнеса, различных общественных образований, безусловно, очень полезно, поскольку помогает выработать наиболее оптимальную формулу сосуществования общества и государства, построить наиболее эффективную модель местного самоуправления, в которой бы соблюдались и интересы государства, и интересы личности. Поиск баланса государственных и частных интересов крайне важен. В Казахстане существует жёсткая модель централизованного управления на местах, практика назначений и прочее. Поэтому российский опыт, безусловно, для нас очень полезен. И в этом отношении обмен правовой информацией, изучение на основе сравнительного анализа практических наработок наших стран – всё это очень интересно. Надеюсь, предложения, которые будут выработаны в ходе научного форума, найдут свою законодательную жизнь и тем самым будут направлены на совершенствование законодательства в сфере местного самоуправления.

Вот лишь краткий перечень тем, которые вызвали заинтересованные дискуссии на площадках секционных заседаний «Неволинских чтений – 2020».

Демографическая ситуация в сельских муниципалитетах. Модели пространственного развития сельских территорий. Законодательное регулирование административно-территориального устройства. Реализация национальных проектов в контексте развития сельских территорий региона. Цифровизация и развитие системы государственных услуг в сельских муниципалитетах. Проблемы развития инициативного бюджетирования и государственно-частного партнёрства в муниципальном образовании. Правовое регулирование безопасного развития муниципальных образований и созданных ими учреждений и унитарных предприятий (надзорная, антимонопольная, антикоррупционная деятельность).

Диалог науки и практики, обмен мнениями и опытом продолжается.