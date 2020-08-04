«Муниципальный детский сад на площадях частной организации»

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет обсудили на традиционном совещании по строительству детских садов у первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова. Главы районов в режиме ВКС рассказали о ходе строительства яслей и реализации нацпроекта «Демография».

О ходе работ в Кирове и районах области

Во всех шести районах, где до конца 2020 года должны открыться новые детские сады, работа идет в соответствии с «дорожными картами». Планы скорректированы с темпами строительства, получение лицензий на ведение образовательной деятельности и официальное открытие яслей запланировано в октябре.

Вторым важным вопросом стало создание дополнительных мест в частных детских садах Кирова и Кирово-Чепецка. В этом году в рамках нацпроекта «Демография» региону выделены средства на дополнительные места в дошкольных образовательных организациях за исключением муниципальных и государственных. Более 27 млн рублей направят частным детсадам на закупку оборудования для обучения и воспитания детей.

В Кирове планируется создать 199 мест, в Кирово-Чепецке – 24. Поставлена задача уже до 1 сентября привлечь частные организации к работе с детьми ясельного возраста от 1,5 до 3 лет, заключив соглашение, которое предусматривает перечисление средств федерального и областного бюджетов на приобретение оборудования для обучения и воспитания. Ориентировочно проект будет действовать 4 года.

– В эти детские сады пойдут дети из общей муниципальной очереди, которые сегодня ждут получения путёвки. Это практически ещё один дополнительный детский сад для малышей г. Кирова. И 24 ребёнка смогут пойти в частные ясли в Кирово-Чепецке, – отметил Дмитрий Курдюмов. – Те частные организации, которые будут участвовать в реализации проекта, уже известны, они высказали согласие включиться в эту работу.

Выпадающие расходы компенсирует бюджет

Первый зампред также подчеркнул, что одно из условий участия частных детских садов – плата родителей за присмотр и уход не может превышать среднюю родительскую плату в муниципальных садах. В Кирове это порядка 4 тысяч рублей. Остальные расходы будут компенсировать за счёт бюджетных средств.

– По факту мы создаём муниципальный детский сад на площадях частных организаций. Мы даём деньги на инфраструктуру, они берут с родителей такую же плату, как во всех муниципальных садах, а выпадающие расходы будут компенсировать из бюджета – доплатой станут средства областной субсидии на образовательную деятельность. Таким образом, за «муниципального» ребёнка частному детскому саду заплатят порядка 11 тысяч рублей. Из них родители заплатят только 3,9 или 4 тысячи рублей, – рассказал Дмитрий Курдюмов.

В ближайшее время министерству образования предстоит окончательно обсудить, в каких частных детских садах в Кирове будут открыты дополнительные места. Департамент образования города Кирова должен определить, каким детям будут предложены места в этих детских садах. Также после всех обсуждений предстоит назвать дату, с которой малыши смогут пойти в садики. Первый зампред поставил задачу завершить все подготовительные работы до начала сентября, сообщает пресс-центр правительства региона.