МФЦ: не отходя от окна приёма…

Во всех центрах «Мои документы» города Кирова установили POS-терминалы. Теперь заявители могут оплатить госпошлину сразу в окне приёма при подаче документов.

POS-терминал (сокращение от англ. point of sale, что переводится как точка продажи) — это электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате платёжных карт. Оно способно принимать карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты.

Проект по оснащению МФЦ средствами приёма безналичных платежей реализуется благодаря взаимодействию ПАО «Сбербанк» и учреждений, подведомственных региональному министерству информационных технологий и связи: кировского многофункционального центра и Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления. Банк-партнёр был определён посредством размещения публичной оферты.

— Внедрение в МФЦ POS-терминалов является важным шагом в реализации концепции развития центров «Мои документы» до 2024 года, а также соответствует развитию «безналичного региона» и повышению прозрачности бюджетных платежей, — отметил министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Оплата госпошлины банковской картой через POS-терминалы в окнах приёма центров «Мои документы» делает процесс получения гос-услуг не только комфортным, но и безопасным. Платежи принимаются с использованием бесконтактной технологии в одно касание к терминалу. Комиссия при оплате госпошлины не взимается.

Пока оплатить госпошлину при получении услуг можно только в центрах «Мои документы» областного центра, в ближайшее время POS-терминалы будут установлены в офисах госуслуг городов Слободского, Кирово-Чепецка и Вятских Полян. До конца года планируется оснастить POS-терминалами все офисы и ТОСПы МФЦ региона.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, офисы кировского многофункционального центра продолжают принимать заявителей только по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. Жители Кировской области могут обратиться в центры «Мои документы» исключительно по услугам, которые нельзя получить на портале gosuslugi.ru или на сайтах органов власти. Такие меры приняты в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Во всех центрах госуслуг соблюдаются необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эксперты работают в масках и перчатках, ведётся журнал учёта здоровья сотрудников. Несколько раз в день проводится влажная уборка и проветривание помещений. На ресепшн всем заявителям предлагается обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, соблюдать дистанцию с другими людьми.

Как записаться на приём

Предварительно записаться на приём в центры «Мои документы» можно по телефонам 8-800-707-43-43 или 27-27-50, а также на сайте моидокументы43.рф в разделе «Запись на приём» с помощью учётной записи портала гос-услуг. Колл-центр принимает звонки с 8.00 до 16.00, в субботу — с 9.00 до 15.00. Ознакомиться с режимом работы центров «Мои документы» можно в разделе «Контакты».