МФЦ: работа в докарантинном режиме

В связи с пандемией с 20 марта многофункциональные центры «Мои документы» не вели приём заявителей в очном формате – все заявки на услуги можно было оформить только в электронном виде. С 6 апреля МФЦ перешли на работу в режиме предварительной записи исключительно по тем услугам, которые в электронном виде получить было нельзя. И, наконец, с середины мая вернулись к полноформатной работе, в том числе оказывая услуги по приёму документов на оформление социальной поддержки семей с детьми в период пандемии коронавируса, назначенной по инициативе президента Владимира Путина.

– С 14 мая все МФЦ в Кировской области работают в докарантинном режиме, во всех территориальных офисах организована как предварительная запись, так и живая. Но было бы лучше, если бы наши заявители, которые умеют активно пользоваться порталом госуслуг, делали заявки, не выходя из дома, со своих мобильных устройств, со своих компьютеров. Это позволит не создавать очередей, – заметила директор Кировского многофункционального центра Наталия Швецова. – Если всё же у человека возникает необходимость обратиться в территориальный отдел, он может предварительно зайти на сайт МФЦ, где на главной странице выведена кнопка «Состояние очереди»: по этой информации легко отследить, какой из отделов сегодня менее загружен. Планируем в ближайшее время ввести и систему видеонаблюдения, чтобы у заявителя была возможность зрительно наблюдать, где пик обращений…

Готовясь к возобновлению работы в докарантинном режиме, центры госуслуг были оснащены дополнительными средствами защиты. Если в масках и перчатках и с обработкой дезинфицирующими средствами здесь работали давно, то сейчас было принято решение об установке специальных защитных экранов для экспертов. А при входе, на ресепшен, заявителям измеряется температура. И тем посетителям, у кого она повышенная, настоятельно рекомендуется сначала обратиться к врачу.

– Если дома нет градусника, можно прийти в МФЦ и убедиться, что у вас нет температуры, – пошутил губернатор. И, подробно расспросив операторов об условиях работы, уже серьёзно добавил: – Очень важно показать всем, что здесь соблюдается масочный режим. И в центре зала предусмотрено соблюдение дистанции: кресла расставлены на безопасном расстоянии. Удобно и наглядно. Всё это не так уж сложно сделать… Возможно, операторам сейчас чуть-чуть тяжеловато стало работать, но всё же безопаснее. Внушают доверие и защитные экраны…

Итак, многофункциональные центры «Мои документы» начали работать в докарантинном режиме, строго соблюдая меры, вызванные распространением коронавирусной инфекции. При этом специалисты настоятельно рекомендуют заявителям использовать предварительную запись. Это позволит не создавать очередей.

P.S. Ознакомиться с графиком работы центров «Мои документы», а также предварительно записаться на приём можно на официальном сайте моидокументы43.рф.

Фото Александра ПАПЫРИНА