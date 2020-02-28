«Мы должны гордиться тем, что живём и работаем в Кирове»

В 2020 году конкурс «Лидеры России» проходит в третий раз. На первый этап поступило более 230 тысяч заявок, но до полуфиналов добрались меньше 4 тысяч человек.

И 12 из них – наши, кировские, предприниматели и управленцы из разных сфер: банковской, торговой, промышленной. В финал кировчане не прошли, однако завершили испытания с высокими рейтингами и готовы применять полученные знания на благо родного региона.

– Вы все – настоящие лидеры, профессионалы с большой буквы, инициативные и компетентные специалисты, способные найти новые решения задач, которые ставит перед нами время. Область может возлагать на вас надежду, – отметил Игорь Васильев, поздравив собравшихся с успешным выступлением.

Инструмент для развития

Путь к полуфиналу был долгим. С начала осени участники проходили тесты в области науки, здравоохранения, финансов, изучали основы программирования. Особое внимание в этом году уделялось цифровизации и социальным проектам.

– Мы изучали систему ApplePay (система мобильных платежей. – М.Ч.), учились тому, как программируется код этой функции, системам антивирусных атак, – рассказала одна из участниц Елена Князева, директор центра «Горизонт-Профи».

По словам Елены, темы на конкурсе затрагивались очень разные – от изучения космического пространства до вывода компании из кризиса. И кировчане проявили себя очень и очень неплохо.

– Конкурс стал оценкой наших профессиональных навыков. Мой личный вывод от участия: чем меньше срок работы, тем выше результат, – подытожила Елена.

Елена Князева стала первой среди кировчан и недотянула до финала совсем немного – она оказалась на 31-м месте в рейтингах, тогда как дальше проходят только 30 участников от округа. Но шансы «остаться в игре» в этом году у неё ещё есть.

По мнению другого участника, Евгения Данилова, заместителя директора филиала ПАО АКБ «Связь-банк», конкурс стал отличным инструментом для личностного развития и возможностью бесплатно получить новые знания и рекомендации по развитию собственных компетенций.

– В прошлом году я вошёл в топ-100 участников, а в этом – уже в 50 лучших. Буду участвовать и в следующем году, – заявил Евгений.

Я (не) уеду из Кирова

Конкурс «Лидеры России» заявлен организаторами как проект для руководителей нового поколения, призванный выявить талантливых управленцев по всей стране. По итогам прошлых лет (а в этом году конкурс проходит уже в третий раз) более 150 «особо отличившихся» участников заняли высокие посты в различных государственных ведомствах, в том числе в администрации президента.

Умные, образованные, амбициозные. Нужны такие люди и Кировской области. Но не станет ли конкурс «трамплином», благодаря которому ценные кадры пойдут вверх по карьерной лестнице и покинут регион? Нет, уверяют собравшиеся, ведь возможности есть и здесь.

Маркетолог Виктория Зайкова уехала в Москву в 17 лет. Но к 30, выучившись и получив опыт работы в престижной компании, вернулась в Киров. Что заставило востребованного специалиста пойти по такому пути? Как говорит Виктория, это любовь к родному городу и желание реализовать свой потенциал именно в нём.

– В столице я получила четыре высших образования и устроилась работать в международную компанию JTI. Но, став многодетными родителями, мы с мужем приняли решение вернуться, чтобы весь опыт, полученный в Москве, реализовать в Кирове. Для того чтобы понять, как пользоваться этим опытом на наших площадках, я стала участницей конкурса «Лидеры России», – рассказала девушка. – В этом и заключается позиция настоящего лидера – сделать лучше жизнь вокруг себя, чтобы стало интересно работать и комфортно жить, а не ехать туда, где до вас уже всё сделано. Мы должны гордиться тем, что здесь живём и работаем, – сказал Игорь Васильев.

Губернатор подчеркнул, что проблемные моменты в регионе по-прежнему есть. Но они же – и точки роста. «Цифровая» медицина, строительство современных школ из дерева, создание биотехнологического кластера в Лёвинцах, взаимодействие местных предпринимателей с федеральными сетями, «мусорная реформа», которую стоило бы переименовать в «чистую», – вот основные направления, где сегодня нужны профессионалы со свежими идеями.

Подводя итоги встречи, глава региона пожелал участникам не останавливаться на достигнутом.