«Мы должны научиться комфортно работать и жить в условиях пандемии»

Глава региона посетил термально­оздоровительный комплекс «Море парк» и фитнес­клуб Modo Gym. В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя областного правительства Дмитрий Курдюмов и министр спорта и молодёжной политики Анна Альминова.

После почти двухмесячного перерыва фитнес-центры города и области возобновили свою работу при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. С 3 июня в таком же режиме открылись государственные спортшколы. Адаптация к новым условиям прошла успешно, и в этом гости смогли убедиться лично.

Снизить число посетителей, обеспечить дезинфекцию помещений и соблюдение дистанции, вести занятия только по предварительной записи – такие рекомендации дал Роспотребнадзор спортклубам, открывающимся после отмены коронавирусных ограничений. Как сказал инструктор тренажёрного зала в «Море парке» Роман Ковтун, все требования Рос-потребнадзора неукоснительно соблюдаются.

– Тренировки ведутся строго по записи, один клиент заканчивает, уходит, после этого приходит другой. Расстояние между спортсменом и тренером 1,5-2 метра. Все тренеры в обязательном порядке в масках, буквально через каждый метр стоят дезинфицирующие салфетки, руки постоянно протираем, следим за чистотой, помещение проветриваем, – рассказал Роман.

Сейчас в тренажёрном зале «Море парка» могут одновременно находиться до 20 человек: 10 спортсменов и 10 тренеров. Помещение разделено на условные квадраты: в каждом – только один спортсмен; если квадрат занят, придётся подождать. Душевые, бассейны и термальные зоны пока не работают.

Конечно, это не то, что раньше. 20 процентов от былой загрузки – так оценивают количество посетителей в условиях пандемии коронавируса тренеры клуба Modo Gym. Тем не менее кировчане с удовольствием возвращаются к тренировкам и с пониманием относятся к требованиям. Ведь открытие фитнес-центров – ещё один важный шаг на пути к снятию ограничений, а значит, и к выходу из режима самоизоляции.

– Залог перехода к следующему этапу снятия ограничений – соблюдение санитарно-эпидемиологических норм теми, кому разрешено работать. Есть минимальные требования, которые несложно соблюдать: надеть маску, обработать руки антисептиком, – подчеркнул Игорь Васильев, похвалив сотрудников спортучреждений за грамотный подход к организации тренировок. – Мы должны научиться комфортно работать и жить в условиях пандемии коронавируса. И если те, кому разрешено работать на первом, втором, третьем этапах, будут строго выполнять все требования, тем быстрее мы передадим эстафетную палочку дальше. Всё зависит исключительно от нас.

Как добавил Дмитрий Курдюмов, послабления в режиме самоизоляции не касаются жителей Вятскополянского, Малмыжского и Уржумского районов. Эпидемиологическая обстановка в них по-прежнему остаётся сложной.