«Мы должны пройти этот период как можно быстрее и безболезненнее…»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 20 по 26 марта.

Главная тема недели, конечно, меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом. Но для начала хорошая новость для горожан: в Кирове создан новый центр обслуживания по холодному водоснабжению и водоотведению. Пока что он работает в тестовом режиме, но скоро сервис на ул. Казанской, 24 смогут оценить все граждане.

Условия для приёма здесь максимально комфортны и соответствуют самым последним стандартам. По словам губернатора Игоря Васильева, посетившего центр на этой неделе, открытый объект – без преувеличения «новое слово в организации работы муниципальных предприятий».

– Услуги предоставляются в новом современном офисе, также готовятся к предоставлению услуг в режиме онлайн через сайт предприятия, где можно будет произвести оплату и передать сведения. Консультации уже можно получить через контактный центр. Это всё делает получение услуги более удобной, – отметил Игорь Васильев. – И сейчас мы договорились с руководством «Водоканала», что в связи с непростой ситуацией, которая в целом складывается, для потребителей пени начисляться не будут.

Двух пациентов уже выписали

о информации на 26 марта, опубликованной в группе «Стопкоронавирус | Кировская область» в социальной сети «ВКонтакте», в регионе были выявлены ещё три случая подозрения на новую коронавирусную инфекцию: у пары, прибывшей из поездки в Чили, а также у жителя региона, контактировавшего с пациенткой, ранее вернувшейся из Турции.

В настоящее время все пациенты находятся в специальных изолированных боксах инфекционной клинической больницы города Кирова. Принят полный комплекс мер реагирования. Анализы отправлены в референсную лабораторию. В течение нескольких суток диагноз будет уточнён.

Таким образом, по информации на 26 марта, в регионе было зарегистрировано 7 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, ещё 8 человек с подозрением на COVID-19 ожидали подтверждения диагноза. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное. При этом два пациента, как стало известно, выписаны из инфекционной больницы. Их повторные анализы дали отрицательные результаты.

После окончания каникул – на онлайн-­обучение

Школьники региона сейчас на каникулах. После их окончания девчонки и мальчишки будут заниматься в режиме дистанционного образования.

В правительстве области сообщили: в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ и с учётом эпидемиологической ситуации министерством образования региона принято решение продлить весенние каникулы до 12 апреля. При этом с 13 апреля учащиеся всех школ Кировской области приступят к освоению общеобразовательной программы с использованием различных онлайн-технологий.

– В последние дни нам поступает большое количество вопросов, связанных с организацией дальнейшего обучения школьников. Особое внимание директорам общеобразовательных организаций необходимо уделить работе с родителями и педагогами, своевременно доводить до них всю важную информацию, чтобы обеспечить освоение образовательных программ школьниками в полном объёме, – прокомментировала министр образования Кировской области Ольга Рысева.

В общеобразовательных организациях региона с помощью классных руководителей проводится анкетирование родителей, чтобы выявить технические возможности для подключения к дистанционному образованию каждого из учеников. Кроме того, министерство образования совместно с Институтом развития образования региона прорабатывают варианты организации обучения для детей, не имеющих доступа к сети «Интернет» или электронных средств обучения.

На базе вышеназванного института с сегодняшнего дня начинается проведение серии вебинаров для педагогов общеобразовательных школ. С их помощью учителя получат рекомендации по выбору платформ, ресурсов, электронных библиотек, видеоуроков для организации дистанционного обучения.

– До 5 апреля в школах области будет проведена вся необходимая подготовительная работа. Прежде чем перевести формат занятий в режим онлайн, до 12 апреля в общеобразовательных организациях пройдёт тестирование всех систем и нового формата занятий как для педагогов, так и для обучающихся, – отметила Ольга Рысева.

Перерыв в работе кинотеатров и запрет на кальяны

Ещё одна мера для противодействия распространения вируса связана с развлекательными заведениями. В Кировской области приостановили работу кинотеатры и другие досуговые точки. Соответствующее постановление правительства региона вступило в силу вчера.

Решение об этом было принято после состоявшегося в столице заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. По итогам встречи всем органам исполнительной власти субъектов РФ было поручено приостановить деятельность ночных клубов (дискотек), других аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также иных развлекательных и досуговых заведений.

Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах. Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлять контроль за соблюдением указанных ограничений.

– Прошу всех жителей Кировской области отнестись с пониманием к этим временным вынужденным мерам, – подчеркнул глава региона Игорь Васильев. – Это делается в первую очередь для того, чтобы эпидемия коронавируса в нашей стране пошла на спад. Благодаря принятым решениям мы сможем предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Поддержать малый и средний бизнес

В правительстве области прошло совещание губернатора с руководством регионального отделения партии «Единая Россия», Вятской торгово-промышленной палаты и представителями органов исполнительной власти. Темой разговора стало развитие малого и среднего бизнеса в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране.

– Мы должны пройти этот период как можно быстрее и безболезненнее для бизнеса, – подчеркнул Игорь Васильев. – Благополучие наших сограждан невозможно без сохранения рабочих мест, без предоставления компенсационных мероприятий тем, кто сегодня помогает в борьбе с коронавирусом.

Для этого по поручению главы региона будет разработан комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса региона. Как отмечает пресс-центр правительства, сейчас формируется региональный план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях эпидемиологической ситуации в стране. Он будет содержать дополнительные мероприятия по стабилизации ситуации в экономике региона, подготовленные отраслевыми органами исполнительной власти Кировской области.