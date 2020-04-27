«Мы ещё раз приглашаем всех, кто желает и имеет возможность помочь»

Игорь Васильев проконтролировал ход работ по обеспечению семей Кировской области продуктовыми наборами. Проект инициирован бизнес­-сообществом и депутатами партии «Единая Россия».

Губернатор посетил с рабочим визитом Кировский центр социальной помощи семье и детям, чтобы лично убедиться в отлаженном механизме по выдаче продуктовых наборов особо нуждающимся семьям. Центр является координатором благотворительного проекта. Губернатор также познакомился с работой диспетчера «горячей линии» по приёму заявок.

Адресаты помощи

В Кировской области в связи с пандемией коронавирусной инфекции семьи с детьми, особо нуждающиеся в адресной помощи, в том числе многодетные малообеспеченные семьи и семьи, в которых ребёнка воспитывает единственный родитель, могут получить бесплатные продуктовые наборы. Такой набор выдаётся и тем семьям, кто во время карантина потерял работу или прежний доход.

Волонтёры проекта

В ходе визита Игорь Васильев выразил признательность специалистам социальных служб и волонтёрам за работу в этот непростой период.

– Благодарен тем, кто присоединился к этому партийному проекту и откликнулся на нашу идею. Это действительно достойный проект, – отметил Игорь Васильев. – Сегодня доставить продуктовые наборы семьям – важное и нужное дело. Сейчас к нему активно подключаются предприятия города Кирова и области и благотворительные организации, неравнодушные граждане, которые напрямую обращаются к координатору благотворительного проекта в Кировский центр социальной помощи семье и детям. Но мы ещё раз приг- лашаем всех, кто желает и имеет возможность помочь, подключиться к нашему проекту. Со своей стороны хочу напомнить всем жителям региона о необходимости выполнения рекомендаций главных санитарных врачей и медиков Кировской области.

10 тысяч наборов

На сегодняшний день несколько благотворителей безвозмездно предоставили в Кировский центр социальной помощи семье и детям 10 тысяч продуктовых наборов, которые передаются в комплексные центры социального обслуживания в районах области и городе Кирове. Сейчас специалистами центров сформирован реестр, куда вошли 9500 семей, которым сегодня необходима такая помощь. Ежедневно диспетчеры call-центров принимают порядка 350 заявок от семей Кировской области.

– На данный момент в комплексные центры социального обслуживания населения во всех районах области уже доставлено свыше 8000 продуктовых наборов из заявленных 10 тысяч, а также 3000 овощных наборов. Более 3500 наборов уже доставлены семьям, нуждающимся в помощи, – сообщила главе региона министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева. – Тем семьям, где воспитывается до трёх детей, мы будем выдавать один продуктовый набор, где более трёх детей – два продуктовых набора, а тем семьям, кто воспитывает от семи и более ребят – три набора.

Доставка

Как отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, доставка продуктовых наборов осуществляется на автомобилях, которые входят в автопарк единой транспортной службы скорой медицинской помощи. Семьям продукты передают волонтёры и специалисты соцслужб.

Заявка на получение

Заявки на получение помощи принимаются по телефонам комплексных центров социального обслуживания населения по месту жительства, в том числе в городе Кирове по телефону 8-922-668-00-68. На данный момент кроме тех семей, кто уже находится на постоянном социальном обеспечении в комплексном центре, специалисты впервые приняли более 3600 заявок от семей, которые ранее не обращались в организации сферы социальной защиты.

В течение апреля и мая наборы будут доставлены семьям в районы области и город Киров. К помощи уже присоединяются предприятия города Кирова и области и благотворительные организации, которые напрямую обращаются к координатору благотворительного проекта в Кировский центр социальной помощи семье и детям.

Фото Александра ПАПЫРИНА