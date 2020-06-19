«Мы не уронили экономику и в то же время сохранили здоровье и жизнь людей»

Компания «MZ5 групп» – крупнейший международный производственный холдинг, созданный на основе передовых мебельных технологий и представленный сегодня 500 салонами в России и странах ближнего зарубежья… Предприятие ЗАО «Ресурс» – многолетний производитель и продавец кухонной мебели под популярной торговой маркой Giulia Novars…

Производственные площадки именно этих системообразующих предприятий области посетил в минувший вторник губернатор Игорь Васильев. В мероприятии участвовали председатель регионального правительства Александр Чурин, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева.

Строгий контроль на входе: каждое утро у всех сотрудников измеряется температура тела бесконтактным термометром, антисептиком обрабатываются руки, выдаются защитные маски. Рабочие места ради безопасности персонала расположены и оборудованы таким образом, чтобы между сотрудниками выдерживалась социальная дистанция… Так сегодня организована работа на каждом из этих предприятий.

– Мы видели, что в некоторых регионах власти действовали откровенно грубо, необдуманно закрывая одно производство за другим. В Кировской области, и я благодарен за это руководителям региона, пошли по другому пути. Соблюдая все предписанные требования по карантину, здесь смогли грамотно организовать работу промышленности, выстроить целые цепочки — от стройки до производства стройматериалов, работы дизайнеров, риэлторов, мебельщиков и тех, кто занимается интерьером. В результате в зависимости от требований безопасности каждой зоны нам удалось открыться раньше и сохранить то, что мы могли потерять. В общей сложной ситуации можно выделять мультипликаторы, которые могли бы существовать в этих непростых условиях, – сказал генеральный директор ООО «МЦ5 ГРУПП» Андрей Сидоров. – Начиная с марта, практически в ежедневном режиме мы общались с представителями промышленных предприятий, обменивались с ними мнениями, как нам научиться жить и работать в условиях пандемии, – заметил Игорь Васильев. – Чем же характерны те предприятия, которые мы посещаем сегодня, что их объединяет? Они производят мебель для дома. Как известно, каждый квадратный метр введённого в строй жилья должен быть должным образом обустроен – «требует» для себя стол, стул, кресло, диван, занавеску. И, понимая это, мы как раз и выстраивали работу с предпринимателями в Кировской области, во-первых, в тесном контакте и, во-вторых, налаживая вот эту самую последовательную цепочку. Вот заработали стройки, начали вводить в эксплуатацию квадратные метры, люди стали получать зарплату. Открылись МФЦ, дизайнерские бюро, нотариусы – чтобы люди могли покупать квартиры и в этих условиях. Возобновили работу и предприятия, производящие диваны, корпусную и кухонную мебель, которой можно оснащать новые квартиры. При всём том мы видим, как на этих производствах организована сегодня достаточно грамотная и безопасная работа. И такое тесное взаимодействие власти, представителей бизнеса и структур, которые осуществляют надлежащий контроль, и даёт в итоге положительные результаты. Цель у нас одна: не уронить экономику в условиях пандемии и в то же время сохранить здоровье и жизнь людей.

Пожелав возобновившим работу мебельным предприятиям процветания, глава региона предложил в ближайшее время провести новую встречу с предпринимателями, чтобы наметить очередные пути развития.