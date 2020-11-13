«Мы снова встретимся – с открытыми лицами, без масок»

В Центре развития туризма Кировской области состоялась торжественная церемония награждения добровольцев общероссийской акции «#МыВместе», направленной на поддержку пожилых и маломобильных граждан в период распространения коронавируса, благодарственными письмами и памятными медалями президента России Владимира Путина

Без малого 900 волонтёров за период проведения в регионе акции «#МыВместе» ежедневно доставляли пожилым людям и инвалидам продукты, лекарства, предметы первой необходимости, оказывали психологическую и юридическую помощь. И делали это от души, не рассчитывая ни на какие награды.

Медали и благодарности – 25 волонтёрам

– Сегодня волонтёрство объединяет миллионы неравнодушных и энергичных людей, которые по зову сердца приносят неоценимую пользу обществу, приободряя и вдохновляя простых жителей. В рамках акции «#МыВместе» мы объединились и показали, что в сложной ситуации готовы помогать и друг другу, и тем, кто действительно в этом нуждается, – сказал, вручая медали и благодарности 25 волонтёрам и организациям, внёсшим существенный вклад в проведение акции взаимопомощи, глава региона Игорь Васильев. – Невозможно оценить вклад медицинского персонала в сохранение жизни и здоровья людей.

На сегодняшний день в Кировской области более 3,5 тысячи медицинских работников находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И работа волонтёров акции «#МыВместе» тоже вносит огромный вклад в эту борьбу. Добровольцы оказывают неоценимую помощь жителям, находящимся в «группе риска», выполняя просьбы пожилых людей. За время пандемии волонтёры совместно с социальными работниками региона выполнили свыше 3800 заявок, поступивших на номера «горячих линий», выдали более 20 тысяч продуктовых наборов… Я искренне благодарю всех, кто принял участие в акции: врачей, медицинских сестёр, социальных работников и волонтёров. Наш регион показал отличные результаты, хорошую сплочённую работу, результатом которой можно гордиться.

Помощь тем, кто в зоне риска

– Наша задача – как можно больше людей оградить от коронавируса: граждан в возрасте 65+, инвалидов, тех, кто находится в зоне риска по заболеваемости, – отметила после награждения заместитель руководителя регионального штаба акции «#МыВместе», медсестра выездной бригады скорой помощи Агния Канева. – Поэтому стараемся сделать всё, чтобы они как можно меньше выходили в магазины, в общественные места, в поликлиники… Работа организована следующим образом. К нам поступают заявки по «горячей линии», которые обрабатываются и передаются волонтёрам. И уже они непосредственно покупают продукты или лекарственные препараты, получают лекарства в поликлинике и затем относят заявителям прямо на квартиру. Так соблюдается режим самоизоляции. В день поступает до 10-15 заявок. Весной было намного больше. Но и сейчас напряжение не ослабевает, работа ведётся в полной мере…

Памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» учредил президент Российской Федерации Владимир Путин. На уровне страны эту акцию организуют Федеральное агентство по делам молодёжи, Ассоциация волонтёрских центров Российской Федерации и Общероссийский народный фронт. На местах всю работу координируют региональное министерство спорта и молодёжной политики, министерство социального развития Кировской области, региональный волонтёрский штаб и ОНФ.

Помощь нуждающимся продолжается.

Прямая речь

«Работы впереди ещё много»

Ректор Кировского государственного медицинского университетаЛев Железнов:

– Приятно получать такие награды, отмечающие бескорыстную работу… Очень хорошо, что есть такие люди, которые живо откликаются на происходящее, ставят во главу угла милосердие, доброту, отзывчивость, горячее желание помочь ближнему. Это замечательно, что у людей такая активная гражданская позиция… Работы впереди ещё много, но благодаря таким нашим согражданам непременно произойдёт коренной перелом в лучшую сторону. И уже с открытыми лицами, без масок, мы снова встретимся и всех поздравим с победой.

«Друг познаётся в беде»

Президент союза «Вятская торгово-промышленная палата» Андрей Усенко: