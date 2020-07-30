«Надеюсь, мы начнём учёбу 1 сентября в очном режиме»

Жители региона спрашивали о борьбе с коронавирусом, ограничительных мероприятиях и поддержке местного бизнеса в сегодняшних условиях. Коснулись и традиционно актуальных для лета тем – ремонта дорог, мест в детских садах, уничтожения борщевика. Многих кировчан также интересовало, как планируется организовать учебный процесс в школах с 1 сентября и смогут ли вернуться дети в свои классы…

О том, как регион противодействует коронавирусу

– Эта ситуация новая не только для нашей области и нашей страны, но и для всего мира. Практически все столкнулись со столь масштабными ограничительными мерами впервые.

Хочу отметить, что система здравоохранения региона была достаточно серьёзно подготовлена – предварительно проведённой работой по модернизации лабораторий, по переоснащению.

Выделенные федеральные деньги – более 500 млн рублей – были использованы эффективно. В кратчайшие сроки удалось развернуть дополнительные места в инфекционных больницах. Это удалось сделать даже сверх тех нормативов, которые определяло министерство здравоохранения Российской Федерации.

Но самое главное – были подготовлены кадры, сформирована система по проведению тестирования населения. Одна из лучших лабораторий в стране находится в нашей областной больнице. Это позволяет проводить более 3 тыс. тестов в день. По этому показателю мы входим в топ-15 регионов Российской Федерации.

Мы можем выявлять заболевание на ранней стадии. Кроме того, мы смогли оказать помощь в проведении тестов и другим регионам. Так было, когда достаточно непростая ситуация сложилась у соседей в Коми. Также мы помогали Владимирской, Ивановской областям. И до сих пор эта работа продолжается.

Об экономике в условиях ограничений

– Вторая важная задача (помимо защиты здоровья людей), стоявшая перед правительством региона, – сохранение экономики, связей между предприятиями и регионами. Уже в самом начале апреля мы приняли достаточно непростые решения об открытии крупных предприятий. И, считаю, что не ошиблись.

По общественному транспорту также было принято верное решение: мы не стали останавливать его работу, а постарались сделать так, чтобы машины курсировали так же активно, как в часы пик: чтобы как можно меньше людей находилось одновременно в автобусах и троллейбусах.

Далее было решение о возобновлении работы строек, МФЦ, нотариата, торговых точек, индустрии красоты. Сейчас работают практически 98% предприятий. За исключением сферы развлечений – кино, театров, которые тоже с нетерпением ждут открытия. Думаю, скоро их очередь подойдёт. Будет очередной этап снятия ограничений.

О возможности возврата ограничений

– Никаких ограничительных мер или возвращения к ограничениям начала весны мы не планируем и не хотим этого делать. Мы надеемся на добросовестное исполнение всех действующих норм участниками бизнес-процессов, а гражданами – соблюдения основных правил. Социальная дистанция, масочный режим, особая расстановка в общепите, отсутствие массовых мероприятий – всё предельно просто… Однако к тем, кто не будет соблюдать этого, Роспотребнадзор примет соответствующие меры.

О поддержке бизнеса

– Наверное, в нынешних условиях лучшая мера поддержки для бизнеса – это сама возможность работать. В правительстве мы регулярно проводим встречи с региональным бизнес-сообществом. У нас ни одно заседание штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции не проходило без участия предпринимательского сообщества.

Одна из эффективных среди действующих мер – субсидия на заработную плату. Этой мерой у нас воспользовались более 14,5 тыс. предпринимателей на общую сумму более 900 млн рублей из федерального бюджета. Это достаточно большая цифра.

Работа продолжается. Сегодня состоялась встреча председателя правительства области Александра Анатольевича Чурина с представителями РСПП, на которой обсуждались вопросы работы в условиях пандемии; меры поддержки; то, как будет выходить экономика из этой ситуации.

О рабочих поездках по региону

– В начале года у нас стартовал проект «В центре внимания – район». Весной его пришлось несколько приостановить из-за пандемии. Но идея хорошая: практически в полном составе правительство области вместе с представителями общественных организаций, с юристами выезжает в район на два дня. Люди имеют возможность задать вопросы обо всём, что их интересует: о здравоохранении, дорожном строительстве, о существующих проблемах… Мы проводим большую встречу, на которую приходит активная часть местного населения. А затем возвращаемся в район снова, чтобы на месте обсудить то, что сделано по итогам первого визита.

Сейчас у нас появилась другая интересная форма работы с коллегами из районов – я их прошу хотя бы раз в неделю присылать фотографии с наиболее важных строящихся в муниципалитетах объектов. Для нас важно, чтобы главы там регулярно бывали и контролировали ход того, как всё делается.

О новом учебном годе

– У меня есть практически 100-процентная уверенность, что 1 сентября школьники должны вернуться к нормальному обучению. Думаю, в этом году все дети, наверное, впервые задавали вопрос: «Когда же мы наконец сможем пойти в школу?»

Раньше ведь было наоборот: частенько разные поводы придумывали, чтобы остаться дома… А сейчас все соскучились по живому общению.

Надеюсь, мы начнем 1 сентября в очном режиме. И, кроме того, надеюсь, что мой подшефный школьный класс тоже придёт на традиционную линейку.

О том, как школы региона справились с работой в онлайн-режиме

– Вынужденный, резкий переход к дистанционному образованию всех застал врасплох. Хотя хочу напомнить, что в Кировской области существует один из лучших в стране Центров дистанционного обучения, который и прежде работал с детьми, вынужденными заниматься дома.

Талантливые педагоги центра работают с детьми малокомплектных школ, с теми, кто вынужден по ряду причин учиться дома. Для них записывают видеоуроки, ролики.

Наработки в этом плане были. А вот с чем пришлось поработать, так это с вопросами скорости интернета, с наличием или отсутствием у определённых социальных групп компьютеров и выхода в Сеть.

Конечно, мы никогда не будем полностью переходить на дистанционное обучение. Будем использовать его как вспомогательное. Я являюсь руководителем подгруппы Госсовета по направлению «Образование».

Буквально два дня назад мы проводили заседание по корректировке национальных проектов, и на нём было ещё раз подтверждено: основным способом обучения является традиционная форма, а дистанционные занятия – лишь вспомогательное дополнение.

О местах в детских садах

– В городе Кирове распространением путёвок занимается департамент образования. Мы держим вопрос с созданием новых мест в детских садах на контроле. Пока ситуация не поменялась в корне, но таких темпов строительства дошкольных детских учреждений в регионе не было никогда. За три года в областном центре будет построен 21 детский сад. 14 уже работают. Появляются отраслевые.

Главная задача, которая сегодня стоит, – ликвидировать недочеты в проектировании, когда в угоду строительству жилых домов не отводили участки под объекты социальной сферы – садики, школы, поликлиники. Новые районы Кирова проектируются только с учётом комплексной застройки, при которой предусмотрены участки под социальные объекты.

Видеозвонок из Аркуля

В ходе прямой линии глава региона ответил на видеозвонок жителей поселка Аркуль. Люди попросили помочь в ликвидации последствий урагана, который прошёл 27 июля.

Глава региона подчеркнул, что аварийные службы оперативно восстановили в Аркуле свет и связь. Силами района были убраны поваленные деревья, но финансов из резервного фонда муниципалитета недостаточно для ликвидации всех последствий урагана. Для восстановления кровель жилых многоквартирных домов глава района направил заявку в резервный фонд области на выделение дополнительных средств. Губернатор заверил жителей, что заявка будет рассмотрена.

Фото Александра ПАПЫРИНА