«Найден, жив». Почему опытные грибники пропадают в лесу

Большинство поисков в природной среде начинаются со слов: «Со мной это точно не случится!» Да и разве может что-то произойти, когда ты в этот самый лес за грибами годами ходишь?..

О том, когда человек считается пропавшим, как долго можно выжить в лесу и почему теряются опытные грибники, рассказал начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

— Начнём со статистики. Каковы данные по пропавшим в нашем регионе на начало лета?

— В этом году в розыск по Кировской области было объявлено 1137 граждан. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года разыскивался 971 человек. С учётом прошлых лет ненайденными остаются 277, 138 из них пропали в природной среде.

Если брать 2020 год, то за прошедшие пять месяцев в природной среде пропали 20 человек. Установлена судьба 16 из них. Пятерых нашли живыми, 11, к сожалению, погибли (двое в лесу, девять на водоёмах). Неизвестной остается судьба четырёх человек.

— Когда начинается «сезон потеряшек»? Кто чаще всего пропадает в лесах – дети, пенсионеры или люди среднего возраста?

— Исчезновение людей в природной среде носит сезонный характер. Пропажи начинаются весной и заканчиваются по окончании сбора грибов и ягод. Исходя из опыта работы, сотрудники уголовного розыска отмечают, что в этот период более половины пропавших – это пожилые граждане.

— Как отрабатывается заявка на поиск? С какого момента человек официально считается пропавшим и начинаются поисковые мероприятия? Сколько времени дается на «раскачку»?

— Никаких «пока не прошло трое суток – никто искать не будет» нет. Если есть основания полагать, что пропавшему может угрожать опасность, поиски начинаются незамедлительно. Особенно когда пропадает несовершеннолетний.

Все заявления о пропавших в обязательном порядке регистрируются в дежурных частях ОВД вне зависимости от времени исчезновения. Когда поступает сообщение «Пропал без вести», мы первым делом опрашиваем родственников, берём фото для размещения в СМИ и соцсетях, осматриваем предполагаемое место происшествия, потому что случаи бывают разные, и пропавший вполне мог оказаться жертвой преступления. При необходимости подключаются кинологи с собаками, в район направляются специалисты из Кирова и из кинологического центра.

Есть и определенные технологии, которые позволяют вывести человека из леса: машина со спецсигналами (с сиреной и маяками), чтобы человек мог пойти на звук. Могут и по телефону сориентировать.

— Риторический вопрос, но всё же… Почему теряются те, кто идет в знакомый лес в сотый раз, кто знает местность как свои пять пальцев?

— Для пожилых людей характерно то, что они надеются на собственный опыт, мол, хорошо знают местность, все тропинки… Но ситуация меняется, меняется ландшафт, появляются новые ориентиры. В итоге старожилы пропадают каждый год. Многие из них уходят в лес, не имея при себе средств мобильной связи.

Некоторые из пропавших проживали отдельно от родственников, в связи с чем информация об исчезновении поступала спустя время, что существенно осложняло поиск.

Поэтому сотрудники полиции рекомендуют с началом сезона всем и прежде всего пенсионерам перед выходом в лес сообщить родственникам или соседям о том, куда собираются идти и когда планируют вернуться.

Какие ещё факторы могут привести к печальному исходу? Слабое здоровье, нахождение в одиночестве в малознакомых лесных массивах, которые удалены от населённых пунктов, алкогольное опьянение – всё это может стать причиной трагедии.

Время бесценно

…За этим поиском следили жители всей области. 4-летний мальчик из деревни Якино Лебяжского района ушёл из дому вечером 17 мая. Родители ребёнка обратились в полицию только на следующее утро. Практически сразу же была определена предполагаемая зона поисков – лес и развернута масштабная поисковая операция. В поисках участвовали более 200 человек – полицейские, сотрудники МЧС и Следственного комитета, волонтёры отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные местные жители. На след мальчика поисковиков вывела овчарка Тарон, уже девять лет несущая службу в полиции. Вечером 19 мая ребёнок был найден. Он провёл в лесу два дня и две прохладные и дождливые майские ночи.

— Эту историю можно без преувеличения назвать чудом. А в среднем, как долго человек способен выжить в лесу один? Особенно маленький или, напротив, пожилой?

— Человек имеет определённый запас времени. В среднем это 2-3 дня. Но случаи были разные, бывало и больше. На руках выносили из леса.

Во избежание критических ситуаций за помощью следует обращаться как можно раньше – в первые же часы после пропажи близкого. А самим потенциальным «потеряшкам», даже взрослым и здоровым людям, нужно научиться соизмерять свои силы, учитывать погоду, знание местности и, конечно, иметь при себе ряд необходимых для выживания вещей.

— Что взять с собой в лес в первую очередь?

— Рекомендуется брать с собой запас питьевой воды, продукты питания, медикаменты, которые принимаются при хронических заболеваниях, если таковые имеются, спички, нож. Обязательно иметь при себе мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором. Одеваться следует в яркую одежду и ни в коем случае не злоупотреблять алкоголем, особенно на водоёмах. Идти желательно с попутчиком, чтобы в случае чего была помощь. Если вы все же заблудились, сообщите о случившемся в полицию по номеру 022 с мобильного телефона или в ЕДС по номеру 112.

…А это история четырёхлетней давности. В июне 2016 года 78-летняя кировчанка поехала к подруге в Юрьянский район. Однако до места назначения так и не добралась. На следующий день сыну пропавшей удалось дозвониться до матери, и женщина пояснила, что проехала нужную остановку. А через несколько часов связь была потеряна. Начались поиски, к которым подключилась группа волонтёров из Кирова. Поздно ночью поисковики нашли пропавшую женщину в районе соседней станции Медяны. Она лежала в траве и уже не могла передвигаться самостоятельно. Пострадавшую, которая провела в лесу более двух суток, вынесли на плащ-палатке и доставили в больницу.

— Поиски в природной среде – самые трудные?

— Проведение поисковых мероприятий по розыску лиц, теряющихся в природной среде, связано со значительными материальными затратами и необходимостью привлечения большого количества сотрудников ОВД, МЧС и добровольных помощников. Во время поисков полиция взаимодействует со всеми силами, которые могут помочь: с местным населением, с охотниками, которые хорошо знают местность, с грибниками, с сотрудниками УФСИН, дислоцированными в районах области. На протяжении ряда лет ведётся плотное взаимодействие с общественниками. Это отряд розыска несовершеннолетних «Первый» и «Лиза Алерт». Когда речь идёт о розыске пропавших без вести, сотрудники полиции выражают благодарность всем, кто помогает в поисках, так как своевременно оказанная помощь может спасти жизнь человека.