Накануне дачного сезона: о чём говорили губернатор и садоводы

В заинтересованном разговоре приняли участие заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков и депутат Государственной думы, председатель Союза садоводов России Олег Валенчук.

Ремонт автодорог, ведущих к садоводческим товариществам; вывоз твёрдых коммунальных отходов; организация проезда автобусным транспортом к дачным участкам по городскому тарифу; реализация овощей и фруктов садоводов на городских ярмарках выходного дня – вот основные проблемные вопросы повестки дня, которые были рассмотрены участниками во время встречи в правительстве.

– В преддверии наступления нового дачного сезона необходимо обсудить главные проблемы, решение которых будет способствовать развитию садоводства в регионе. Правительство всегда готово находить компромиссные пути решения любых вопросов, какие могут возникнуть у садоводов. Поэтому я хочу пригласить всех к диалогу, к откровенному разговору. Уверен, что наши совместные с Союзом садоводов России усилия будут содействовать развитию этого движения на территории нашей области, – подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Об особом асфальтовом покрытии

По информации, предоставленной органами местного самоуправления области, на территории муниципальных образований находится сегодня более четырёхсот автодорог протяжённостью почти 500 км, ведущих к садоводческим некоммерческим товариществам. Возможность проведения на них ремонта весьма ограниченна. Причина проста – недостаточность средств муниципальных дорожных фондов. При этом Минтрансом России ещё три года назад разработаны «Методические рекомендации по включению автомобильных дорог, обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в перечни автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения». А уже в 2018 году по инициативе главы региона на ремонт грунтовых дорог и подъездных путей к садоводческим товариществам администрацией муниципального образования «Город Киров» было выделено порядка десяти миллионов рублей. И, по словам садоводов, эту работу необходимо продолжать.

– Есть конкретное предложение. Дороги садовых товариществ не нуждаются в каком-то особом, идеальном асфальтовом покрытии. Главное, чтобы по дороге всегда можно было проехать, не испытывая особых затруднений. Поэтому для внутренних заделов ям, для подсыпки нужна так называемая дорожно-строительная крошка или дорожный гранулят старого асфальтобетонного покрытия. Мы готовы её покупать за собственные деньги. Но купить невозможно, никто её официально не продаёт. Вот в чём проблема, – высказались участники встречи.

По поручению главы региона этот вопрос в ближайшее время будет рассмотрен с дорожными строителями и потенциальными подрядчиками.

До сада – на автобусе

Коснулись в разговоре и проезда автобусным транспортом к садоводческим некоммерческим товариществам. Сегодня из областного центра ходят автобусы 18 регулярных межмуниципальных маршрутов, семь из которых – сезонные и предназначены непосредственно для садоводов.

– Большинство садоводов – люди пожилого возраста. Ездят они на свои участки, как правило, на общественном транспорте. Но посмотрите, какая существенная разница. Возьмём тракт на Победилово или на село Русское – по расстоянию это примерно 24-26 км. Проезд в автобусе стоит 26 рублей, то есть действует городской тариф. Теперь возьмём Пагинку или направление на Исуповскую. Там километраж даже меньше – 22-24 км. Но стоимость проезда значительно выше – 88 рублей. Вот и получается, что поездка бабушки с дедушкой в сад на автобусе обойдётся им в 350 рублей. Дорого! Поэтому есть просьба: по северному и южному направлениям также ввести на общественном транспорте единый городской тариф – 26 рублей, – озвучили ещё одно предложение председатели садоводческих товариществ. – Хочу сразу сказать о том, что у нас началась работа по объединению наших транспортных организаций в единую транспортную компанию, – заметил глава региона. – Это не решит разом всех проблем, но всё же это один из путей движения в сторону единой базы тарифов.

О вывозе мусора, тарифах и пожарной безопасности

Непростой вопрос – оборудование контейнерных площадок и вывоз мусора. По мнению садоводов, оптимальный вариант – располагать площадки по пути следования. Товарищества даже готовы оборудовать их за свой счёт. Тогда они будут удобны и способны эффективно работать. Но это зачастую земли муниципального значения. И муниципалитеты, как правило, на этот вариант не идут, предлагая оборудовать место для сбора мусора непосредственно на территории садоводства. Но там подобного места, отвечающего всем нормативам, просто-напросто нет. Получается замкнутый круг.

Губернатор поручил собрать конкретные предложения товариществ, в которых были бы прописаны обязанности садоводов по этому вопросу, и передать их для изучения и принятия решения главе города.

Говорили на встрече и о льготных тарифах на электроэнергию, о пожарной безопасности садовых домиков.

Уже не первый год накануне начала дачного сезона Союз садоводов России выделяет ветеранам на бесплатной основе тысячи комплектов семян овощей. Эта добрая традиция будет продолжена и ныне: 100 тысяч комплектов семян уже приготовлены для пожилых садоводов-любителей.

И ещё приятная новость: в рамках акции «Сады Победы» в Год памяти и славы на вятской земле будет высажено в мае 8 тысяч деревьев.