Наступающая зима может оказаться одной из самых тёплых

Появился долгосрочный прогноз погоды на ближайшие месяцы.

На нескольких ресурсах, сообщающих о погоде, опубликованы данные по климатической обстановке в Кировской области на зиму 2020/2021. Паблик «Любительская метеорология Киров» также подготовил любопытные данные, взяв за основу прогнозы от нескольких климатических центров.

Так, ожидается, что наступающая зима не принесёт неожиданных сюрпризов и аномалий. Погода будет относительно спокойной. Температура воздуха на несколько градусов выше климатической нормы. В результате эта зима может войти в историю, как одна из самых тёплых. По характеру она будет напоминать европейскую.

Однако любители метеорологии предупреждают жителей Кировской области, что ждать повторения прошлогодней зимы, которая была аномально тёплой, не стоит. Наступающий сезон будет отличаться от прошлого более морозной погодой. Уже сейчас столбики термометра держат устойчивый минус.

Фото: fotostrana.ru