Наталья Кряжева: «Запасы товаров есть, дефицита нет»

После первого подтверждённого случая коронавируса несколько дней кряду жители Кирова и области буквально сметали с магазинных прилавков продукты длительного хранения. Среди «приоритетов» оказались гречка и туалетная бумага. Сейчас спрос снизился, но вопросы остались.

Покупатели толпились в очередях, скупая туалетную бумагу и крупы, а потом делились эмоциями в соцсетях, отпуская шутки по поводу заторов у касс и тележек, наполненных «товарами первой необходимости». Чтобы снять социальное напряжение и убедиться в том, что ситуация под контролем, представители областного правительства провели рейд по самым проходимым магазинам Кирова. Глава минэкономразвития Наталья Кряжева, её заместитель Лариса Агалакова, а также представители торговых сетей города ответили на вопросы журналистов и населения.

Гречка и «утка»

В день рейда, 20 марта, столпотворения в магазинах уже не наблюдалось. Единичные покупатели спокойно набирали продукты, в том числе и скоропортящиеся, и уходили на кассы. Поэтому журналисты задали вполне логичный вопрос: а были ли вообще очереди? Или это «утка» из соцсетей? Представители торговых сетей подтвердили: да, очереди были. По словам Екатерины Дёминой, директора кластера X5 Retail Group в Кирове, повышенный спрос начался в понедельник, 16 марта.

Екатерина Демина: Стали брать такие группы товаров, как крупа, растительное масло, сахарный песок. Со вторника на среду переключились на туалетную бумагу. Охлаждёнку разобрали.

«И средства дезинфекции», – говорит Лариса Тарасова, председатель совета Кировского облпотребсоюза, «отвечающего» за 700 с лишним торговых точек в области. По словам Ларисы Александровны, в районах ажиотаж тоже был, но к 20 марта покупательская активность пошла на спад.

Лариса Тарасова: Было немного (очередей. – М.Б.), да. Но сегодня спрос снижается.

Как добавила Наталья Кряжева, всплеск спроса в области оказался не таким сильным, как в Кирове. Однако внимания районам уделяется больше, ведь ассортимент в мелких населённых пунктах меньше, а их жителям порой непросто добраться до торговых объектов.

Что будет с ценами?

По данным минэкономразвития, за прошедший период марта рост стоимости социально значимых товаров составил около 5%. Сквозной мониторинг цен – от розницы до производителя – ведётся на постоянной основе, и необоснованного подъёма на данный момент не зафиксировано. А отличие цен в разных магазинах – не повод для жалоб.

Наталья Кряжева: Каждая торговая сеть выстраивает свою ценовую политику, и существует конкуренция: где-то отдельные товары чуть дешевле, где-то чуть дороже. Но это стандартная ситуация. Мониторинг проводится ежедневно. Если будут зафиксированы очень высокие подъёмы цен, подключим антимонопольщиков.

Вероятность дальнейшего повышения цен предприниматели не отрицают, однако подчёркивают, что этот момент будет обсуждаться на всех уровнях: от бизнеса до правительства.

Александр Косулин, директор по развитию торговой сети «Система Глобус»: Будет ли рост? Будет, сейчас мы как раз принимаем решение, на сколько.

Лариса Тарасова: Небольшой рост, я думаю, возможен. Но ситуация стабилизируется.

Наталья Кряжева: Наша задача – не допустить необоснованного роста цен. Такая же задача стоит и перед правительством. Ещё раз подчеркну, что вся динамика цен будет проверяться ФАС.

«Давайте покажем людям, что макароны есть»

Ещё один вопрос, волнующий многих: возможен ли дефицит продовольствия, если город и область закроют на жёсткий карантин? И министр, и представители торговых сетей успокаивают: продуктов хватит – в экстренной ситуации запасы на складах позволят обеспечить население едой в течение длительного срока.

Наталья Кряжева: Никакого дефицита не наблюдается. Я прошу жителей Кировской области спокойно относиться к ситуации. Мы отслеживаем товарные запасы, и по всем необходимым товарам они есть на несколько месяцев.

Метод контроля простой – по запросу областного правительства торговые сети ежедневно предоставляют информацию об имеющихся запасах продуктов первой необходимости.

Александр Косулин: По отчётам видно, что все продукты есть в наличии. Сами видите – полки ломятся. Запас товаров также имеется. Не надо паниковать, что не хватит.

Екатерина Демина: В Кирово-Чепецке у нас находится распределительный центр, на данный момент он полностью забит товарами, которые вызывают волнение у наших покупателей. Перебоев нет, машины обеспечивают поставку на ежедневной основе. Возможно, будет какой-то всплеск спроса, если закроют дороги и заводы, но пока всё стабильно.

«Пять по акции»

Как пояснили в минэкономразвития, нехватка некоторых товаров наблюдалась в связи с подъёмом спроса на них в отдельных магазинах. В частности, в тех, где проходили акции по снижению цен.

Наталья Кряжева: Мы проводили анализ, в основном нехватка связана с тем, что в конкретном магазине цена на конкретный товар была более низкой по сравнению с рядом располагающимися магазинами. Покупатели подходят и берут, продавцы пополняют торговые полки. Сегодня нехватки товаров нет ни в одной торговой сети.

Александр Косулин: Ключевой фактор: товар покупает участник акции. Люди берут впрок, но экономно.

В случае возникновения сложностей в приобретении того или иного товара Наталья Михайловна посоветовала жителям области обращаться в министерство экономического развития либо на «горячую линию» магазина, где, по мнению покупателей, образовался дефицит.

Наталья Кряжева: Мы эту жалобу примем и максимально оперативно отработаем с торговыми организациями, которые находятся на конкретной территории.

Екатерина Демина: У нас есть «горячая линия», телефоны указаны на плакатах, а также выходят на чеке в конце. Каждый покупатель может обратиться с жалобой, и мы её рассмотрим незамедлительно.

Моем ручки каждый час. И дверные, и свои

В условиях карантина, когда закрыты школы и культурные учреждения, магазины остаются местом возможной передачи инфекции. Какие противовирусные меры принимаются в торговых сетях Кирова?

По словам предпринимателей, на сегодня в магазинах введена дополнительная дезинфекция: каждые три часа проводится обработка наиболее контактных поверхностей – дверных ручек, тележек, корзин, прикассовой зоны, а кассиры постоянно обрабатывают руки антисептиком. В ближайшее время начнут упаковывать выпечку, находящуюся в открытом доступе.

Александр Косулин: Если вы обратили внимание, наши кассиры сегодня работают в перчатках. Это направлено в большей степени на их защиту. Также на днях будут закуплены маски для сотрудников.

Возможно, принятые меры уже сыграли свою роль. По словам Александра Николаевича, грипп и ОРВИ никуда не делись, но после мартовских праздников заболеваемость среди сотрудников сети снизилась.