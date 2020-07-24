Нацпроекты в регионе: новые дороги, медоборудование и… музыкальные инструменты

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 17 по 23 июля.

Аномальная жара, стоявшая в течение июля, сменилась ливнями с грозами, туманами и лёгкой прохладой. Как пояснили в центре погоды «Фобос», в такой перемене виноват волновой циклон, который с понедельника «начал оказывать влияние на всё Поволжье» и «кружить в районе между Казанью и Кировом».

Отремонтировано 25 км автодорог

Пришедшие дожди повлияли на работу вятских дорожников. Сейчас ремонтным бригадам приходится подстраиваться под погоду, используя промежутки между ливнями. В случае небольшого дождя подрядчики прерывают укладку асфальта и переключаются на землеустроительные работы, которые разрешено проводить при несильных осадках.

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, в настоящее время на региональной сети дорожные работы ведутся в нескольких районах. Уже отремонтировано более 25 км дорог.

Так, по данным областного дорожного комитета, работы на автодороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны ведутся с опережением графика. Отремонтированы три участка, расположенные в Кирово-Чепецком, Кумёнском и Сунском районах.

– Работы продолжаются в Нолинском, Уржумском и Малмыжском районах, – отмечают в дорожном комитете. – Подрядная организация провела работу по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, делает укрепление обочин и устройство верхнего покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Новое дорожное полотно уложено на участке автодороги Яранск – Санчурск – граница Республики Марий Эл. Там «Вятавтодор» привёл в нормативное состояние участок протяжённостью 3 км. Сейчас объект готовится к приёмке, которую проведёт специальная комиссия.

Реализация – на контроле губернатора

Ещё два участка отремонтированы на автодороге Киров – Советск – Яранск. Завершено устройство верхнего покрытия на участке автодороги Яранск – Кикнур – граница Нижегородской области. Аналогичные работы ведутся на Южном обходе в городе Кирове и автодороге Киров – Стрижи – Оричи.

А на дороге Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фалёнки – граница Удмуртской Республики подрядчик занимается устройством песчаного и щебёночного основания земляного полотна.

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, после проведённых работ доля региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 31,5%. В 2017 году этот показатель составлял 24%. Реализация нацпроекта находится на контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Валторна, тромбон и кларнет по нацпроекту

По ещё одному национальному проекту – «Культура» – в образовательные учреждения культуры и искусства Кировской области поступили партии новых музыкальных инструментов и оборудования.

Как информирует пресс-центр правительства региона, в числе первых, кто освоил выделенные средства, Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина. Помимо инструментов сюда закупили новое современное звуковое оборудование, которое позволит на качественном уровне проводить концерты классической и эстрадно-джазовой музыки, а также методические мероприятия, фестивали и конкурсы.

Колледж сейчас может похвастаться двумя новыми роялями и пианино «Николай Рубинштейн». В парке духовых инструментов появились валторна, тромбон и кларнет.

– Благодаря новым качественным инструментам студенты, овладевая мастерством, будут отлично «чувствовать» инструмент и станут конкурентоспособными как на российских конкурсах, так и на международных. Безусловно, с набором профессионального звукового оборудования вырастет и уровень концертов в самом колледже, – уверена министр культуры Кировской области Татьяна Мазур.

Добавим, что всего в рамках нацпроекта «Культура» в Кировской области в 2020 году больше 30 млн рублей выделено детским школам искусств городов Кирса, Нолинска, Омутнинска, Яранска, Кирова, а также Кировскому колледжу музыкального искусства имени И.В. Казенина.

Реализуется проект, уникальный для всей России

Продолжается реализация в регионе и национального проекта «Здравоохранение».

«Несмотря на пандемию коронавируса, в нашем регионе получают полноценное лечение и жители области с другими заболеваниями, – написал глава региона Игорь Васильев на своих страницах в социальных сетях интернета. – В этом году оснащены компьютерными томографами первичные сосудистые центры на базе больницы скорой медицинской помощи, Центра кардиологии и неврологии, Слободской ЦРБ. Ведётся переоснащение Центра онкологии и медицинской радиологии».

Как напомнил Игорь Владимирович, с февраля 2019 года в регионе реализуется уникальный для всей России проект по лекарственному возмещению. На сегодня его участниками стали жители 24 муниципальных образований региона. Они могут покупать лекарства по льготной цене. «Региональный проект по лекарственному возмещению показывает высокую эффективность в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На пилотных территориях по итогам первого года реализации количество вызовов «скорой помощи» пациентами с болезнями системы кровообращения сократилось почти на треть.

Реализация национального проекта «Здравоохранение» продолжается, а значит, впереди нас ждут серьёзные качественные преобразования как кардиологической службы, так и отрасли в целом», – подчеркнул губернатор.

За сутки выписано 67 человек

Что касается статистики по заболевшим коронавирусом, то в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что на вчерашнее утро в Кировской области за сутки было выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания.

За пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с методическими рекомендациями. В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находятся 1064 человека c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии – 26 человек, 7 пациентов на искусственной вентиляции лёгких.

За сутки из инфекционных госпиталей были выписаны 67 человек, вылеченных от коронавируса, протекающего с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составило 3493 человека.

Под наблюдением медицинских работников на дому сегодня находятся 3900 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов. Заболевших среди них нет.

«В памяти останется неравнодушным гражданином»

И об одной из потерь недели. В ДТП погиб депутат Слободской городской думы Николай Дубравин. Причиной стало столкновение автомобиля Lexus с выбежавшим на трассу лосем. В происшествии в Кикнурском районе также пострадали ещё два человека.

«На 71-м году жизни погиб депутат Законодательного собрания Кировской области пятого созыва Николай Григорьевич Дубравин. За время работы в Законодательном собрании он внёс свыше 20 законотворческих инициатив, большинство из которых обладали социальной направленностью, продолжив представительную работу в Слободской городской думе пятого созыва, – отметили в ОЗС. – В памяти коллег и избирателей Николай Григорьевич останется деятельным депутатом, неравнодушным гражданином, патриотом Кировской области».

Депутаты Законодательного собрания Кировской области в связи с безвременной смертью своего коллеги выразили соболезнования его родным и близким.

Фото Александра ПАПЫРИНА.