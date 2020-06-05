Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: хорошие темпы

Региональная группа общественного контроля за ремонтом и содержанием дорожного покрытия Общественной палаты Кировской области обсудила первые результаты реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года.

По данным регионального министерства транспорта, в этом году в рамках БКАД дорожные работы будут проведены на 89 объектах. По всем заключены контракты на общую сумму 2,5 млрд рублей.

– В настоящее время объем выполненных и принятых работ составляет 16 процентов (409,1 млн рублей). Работы начались на 48 объектах, завершены на 13 общей протяженностью 5,13 км. Выполнено 122 тыс. кв.м. укладки верхнего слоя и 54,95 тыс. т укладки выравнивающего слоя. Работы идут с опережением плана-графика, – отмечают в министерстве.

Исполняющий обязанности руководителя МКУ УДПИ г. Кирова Алексей Ишутинов добавил, что в настоящее время в областном центре работы ведутся на 26 участках.

– Весь объём выделенных средств из федерации законтрактован. Сейчас мы проходим дополнительную госэкспертизу, планируем ещё объекты и при выделении дополнительных средств они будут реализованы, в том числе мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Ведётся работа и по нанесению дорожной разметки.

Кировские общественники отметили положительные темпы дорожных работ в рамках нацпроекта.

– Пока по основным показателям исполнения говорить рано. Хотел бы отметить, что темп со стороны подрядных организаций в Кировской городской агломерации взят неплохой, нарушений не зафиксировано, – подчеркнул председатель региональной группы Константин Ситчихин.

В соответствии с муниципальными контрактами на ремонт дорог местного значения устанавливается гарантийный срок четыре года, в течение которого подрядная организация устраняет все дефекты на дорожном полотне.

Алексей Ишутинов отметил, что ежегодно в весенний период МКУ «УДПИ города Кирова» совместно с представителями подрядчика проводится обследование гарантийных участков отремонтированных дорог.

– Всего обследовано 199 участков, из которых на 115 выявлены дефекты. По результатам составлены и направлены в адрес подрядных организаций требования об их устранении с обозначенными сроками. В связи с неблагоприятными погодными условиями и технической невозможностью выполнения ряда работ (обработки трещин битумными материалами, заделке ям и выбоин асфальтобетоном и др.) сроки были перенесены до 20 июня.

По состоянию на 2 июня подрядными организациями, в том числе «Гордормостстроем», проведены гарантийные ремонты на 67 участках. В случае неисполнения гарантийных обязательств в установленные сроки управление дорожной парковой инфраструктуры обратится в суд с требованием обязать подрядчиков исполнить взятые на себя гарантийные обязательства. Вопрос находится на контроле администрации города и министерства транспорта.

Дорожные работы в рамках гарантии ведутся и на федеральной трассе Р-243 «Кострома – Шарья – Киров – Пермь».

– Подрядчик от своих гарантийных обязательств не отказывается, активно приступил к выполнению работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, но погода вносит свои коррективы. В настоящее время на участках, где не требуется замена верхнего слоя покрытия, завершены работы по ямочному ремонту. Ведутся работы на одном из участков протяженностью 7,4 км. Там уже выполнено фрезерование, до конца этой недели планируется завершить восстановление верхнего слоя покрытия. После чего ремонт сделан на участке за Омутнинском, – рассказали в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье». – Общая протяжённость ремонтируемых участков по гарантии составляет 54 км, работы планируем завершить к середине июля.

Будет проведён текущий и капитальный ремонт участков федеральной трассы, находящейся в Кировской области. В настоящее время заключено четыре госконтракта по ремонту и один – по капремонту. Так, например, по направлению от Кирова в Пермь планируется отремонтировать 32,3 км.

Напомним, ранее на пресс-конференции, посвящённой развитию дорожной сети в регионе, председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал, что в этом году особое внимание будет уделено проведению ремонта дорог в рамках гарантийных обязательств: отремонтированные участки будут обследованы, в случае выявления дефектов они будут устранены подрядными организациями за свой счёт.