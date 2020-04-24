Начались дистанционные консультации по подготовке к ЕГЭ

В регионе стартовали видеоконсультации ведущих педагогов по подготовке к экзаменам. Об особенностях подготовки к ЕГЭ по русскому языку рассказали учителя Вятской гуманитарной гимназии. К их дистанционной консультации подключились более 500 одиннадцатиклассников, причём не только из Вятки, но и из других регионов.

Дала практические советы по письменной части ЕГЭ (сочинению) и провела анализ типичных ошибок для всех участников консультации заслуженный учитель РФ, учитель русского языка Елена Кузнецова. Кроме того, об особенностях подготовки к ЕГЭ по русскому языку рассказала заместитель директора ВГГ, учитель русского языка Людмила Швецова.

Свою консультацию педагоги выстроили таким образом, чтобы указать на «подводные камни» заданий и донести до ребят важность самоанализа — самостоятельной оценки уровня знаний и подготовки. Педагоги отмечают, что сейчас важно справиться психологически и продолжить готовиться точно так же, как при обычном формате обучения в школе.

Видеоконсультации будут организованы и по другим учебным предметам: физике, информатике, математике, английскому языку, обществознанию, биологии, химии, истории. Свои советы и методические рекомендации всем подключившимся к видеоконсультации также дадут ведущие преподаватели профильных ресурсных центров Кировской области — крупных гимназий и лицеев города Кирова. Расписание видеоконсультаций направлено во все образовательные организации области, чтобы каждый выпускник, которому предстоит сдавать ЕГЭ по отдельным предметам, смог принять в них участие. Расписание также выложено на информационно-образовательном портале Кировской области и в официальной группе министерства образования.