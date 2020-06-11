«Наша задача – дать спортсменам возможность безопасно тренироваться»

В минувший вторник губернатор Игорь Васильев посетил строящийся бассейн в спорткомплексе «Вересники», а также оценил, как проходят тренировки у спортсменов, которым разрешили начать занятия. Вместе с главой региона участие в мероприятии приняла министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

К осени – новый бассейн…

Коронавирус не помешал – строительство второй очереди спортивного объекта в Вересниках идёт полным ходом. Уже к осени здесь появятся два бассейна: большая 25-метровая чаша для спортсменов и малая, восьмиметровая, – для обучения плаванию, а также вся сопутствующая инфраструктура: раздевалки, душевые, зал сухого плавания, балкон для болельщиков. Сегодня работы находятся в завершающей стадии: в ближайшие две недели начнётся самая трудоёмкая часть – укладка плитки. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь.

– В учреждении будут развиваться четыре олимпийских вида спорта, три из которых базовые: триатлон, лёгкая атлетика, плавание и современное пятиборье, – рассказала Анна Альминова.

В общей сложности в новой спортшколе будут заниматься 1100 юных спортсменов, причём впервые собственную базу для тренировок получат триатлонисты.

– Сегодня у триатлона на территории Кировской области базы нет, хотя спортсмены достойно защищают честь нашего региона на международных соревнованиях, – добавила министр.

…а к 2024 году – спортивный кластер

Бассейн и уже действующий манеж – лишь малая часть спортивного кластера, который планируется создать в Вересниках в 2024 году. В перспективе здесь появятся многофункциональный комплекс для нескольких видов спорта и ледовая арена, которые станут гордостью не только микрорайона, но и всего региона. Как подчеркнула Анна Альминова, «кластерный подход» очень удобен – находясь в рамках одной базы, спортсмены получают доступ ко всем спортивным объектам и могут обеспечить полный тренировочный цикл.

– Это по сути прообраз наших федеральных баз, на которых тренируются члены сборных команд страны. Те же футболисты смогут воспользоваться восстановительными процедурами в бассейне, сделать разминку в манеже или в игровом зале провести какие-то тренировки.

В настоящее время ведётся согласование с инвестором строительства легкоатлетического стадиона, а также прорабатывается вопрос о строительстве школы-интерната, которая позволила бы обеспечить спортсменам условия для тренировок без отрыва от образовательного процесса.

Создание подобного кластера обещает стать мощным импульсом для развития микрорайона. Но грандиозные планы может разрушить весеннее половодье. Чтобы оценить вероятность возможных подтоплений, в Вересниках проводятся гидрологические исследования почвы. На эти цели из областного бюджета выделено около 2 миллионов рублей.

– Изначально документация была запланирована на 2020 год, но даже для того, чтобы начать проектировать и вкладывать бюджетные средства, мы должны быть уверены в том, что каждая копейка вложена не зря и каждая копейка будет оправдана. Поэтому сегодня проводятся экспертизы, чтобы определить риски для будущих объектов. Когда мы поймём, что рисков нет, тогда и начнутся дальнейшие шаги, – сказала Анна Альминова.

Без резких движений – к нормальной жизни

Тем временем хоть и с ограничениями, но всё же вернулись к занятиям юные кировские спортсмены. Сейчас члены сборных команд области и страны готовятся к соревнованиям, перенесённым на III и IV кварталы года. Все тренировки проходят при условии строгого соблюдения санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

– Распределяемся в течение дня, занятия расписаны с 7 до 23 часов, проходимость 800 человек в сутки, – рассказали в Вятской спортивной школе олимпийского резерва.

Аналогичная ситуация и в ледовом дворце «Дымка»: график спланирован с 6 утра и до полуночи, при этом на льду одновременно находятся не больше трёх человек, по двое занимаются и в тренажёрном зале.