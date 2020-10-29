Губернатор Игорь Васильев в дистанционном режиме выступил с ежегодным посланием к депутатам Законодательного собрания и жителям Кировской области. Глава региона назвал основные задачи по созданию условий для развития экономики региона.

«Серьёзный вызов каждой отрасли и каждой семье»

Игорь Васильев отметил, что в этом году распространение коронавирусной инфекции стало серьёзным вызовом, затронувшим каждую отрасль и семью. При этом взвешенные решения областного правительства по введению ограничений позволили сгладить и остановить негативные тенденции в экономике региона. Сейчас, по словам губернатора, необходимо сосредоточиться на достижении целей, обозначенных в Указе Президента РФ Владимира Путина.

– Наша основная задача – стабилизация экономической ситуации и восстановление финансовой устойчивости региона, – отметил Игорь Васильев. – На федеральном уровне принято решение об уточнении национальных целей развития страны, установлены параметры развития в долгосрочной перспективе, до 2030 года, по пяти ключевым направлениям. Это сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, успешное предпринимательство и цифровая трансформация.

Число региональных проектов – 50

В настоящий момент в Кировской области реализуются 50 региональных проектов. Объём средств бюджетов, выделенный в 2020 году на их реализацию, составляет почти 11 млрд рублей, в 2021 году он составит более 9 млрд рублей.

– Средства, необходимые к софинансированию федеральных средств, в региональном бюджете будут обеспечены полностью, – подчеркнул Игорь Васильев. – В условиях дефицита бюджетных средств важно обеспечить их эффективное и целевое использование. Определённый задел у нас уже есть: выстроена система управления проектной деятельностью, обеспечена увязка направлений расходов бюджета с результатами проектов, ведётся мониторинг, в том числе правонарушений.

Малый и средний бизнес в условиях пандемии

Говоря об экономике, губернатор отметил, что основную роль играют малый и средний бизнес. Пандемия коронавируса показала, что не все субъекты МСП смогли грамотно использовать имеющиеся возможности цифровизации. Например, перевести свою деятельность в онлайн-режим. Для поддержания непрерывности бизнес-процессов в 2021 году в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» войдёт новое направление – цифровизация. Оно поможет кировским бизнесменам в развитии своего дела при наименьшем количестве затрат, а также адаптироваться к меняющимся условиям.

– Для предпринимателей «цифровое одно окно» станет удобным инструментом для решения вопросов с отчётностью или платежами, а также избавит от многих административных барьеров при получении всех мер поддержки. Это направление станет новым этапом развития центра «Мой бизнес». Существующие и востребованные на сегодняшний день направления работы будут сохранены, – сказал глава региона.

Для активизации экспортной деятельности

В рамках реализации проекта «Международная кооперация и экспорт» в Кировской области в 2021 году планируется внедрить региональный экспортный стандарт «два ноль». Он включит в себя комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности, формированию эффективной инфраструктуры поддержки экспорта: будут утверждены механизмы популяризации экспортной деятельности и продвижения региона на зарубежных рынках, развитие системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности.

С каждым годом количество предприятий, вышедших на экспорт, растёт. Только с января по сентябрь 2020 года в результате оказанной поддержки 40 субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области заключили свыше 60 новых экспортных контрактов на общую сумму около 9 млн долларов США. Эти цифры в разы превышают показатели 2019 года.

Этому поспособствовали выход кировских предпринимателей на электронные торговые площадки и онлайн-мероприятия с торговыми представителями России в иностранных государствах. Так, в текущем году кировские предприниматели вели переговоры с торговыми представителями Турции, Узбекистана, Вьетнама, Ирана. В результате удалось заключить несколько экспортных контрактов. В настоящее время готовятся онлайн-встречи с рядом европейских государств, а также с Индией, Египтом и Казахстаном.

Привлечь инвестиции

Что касается привлечения инвестиций в регион, то на сегодняшний день сформирован план инвестиционного развития региона, обобщающий ключевые мероприятия по стимулированию инвестиционной деятельности. Документ разрабатывался совместно с представителями общественных объединений и бизнес-сообщества. Мероприятия плана синхронизированы с общенациональным планом восстановления экономики России.

– Главный целевой показатель плана – объём частных инвестиций. К 2030 году необходимо обеспечить прирост порядка 70% по отношению к 2020 году. В рамках плана будет пересмотрен подход к формированию перечня приоритетных инвестиционных проектов. В будущем наличие инвестиционного проекта в перечне станет основным условием для получения региональных мер государственной поддержки, – обозначил в своем докладе Игорь Васильев.

Кроме того, по словам главы региона, сейчас ведётся работа по совершенствованию налоговых преференций – заменяются невостребованные, низкоэффективные налоговые льготы. В 2021 году будет внедрён инвестиционный налоговый вычет, применяемый при расчёте налога на прибыль.

«Нужен комплексный подход»

В своём послании губернатор обратил внимание, что продолжается работа по формированию стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2035 года. В ближайшее время стратегия будет вынесена на общественное обсуждение. Игорь Васильев призвал общественность и депутатский корпус принять участие в обсуждении главного документа региона.

– Обозначенные векторы развития требуют нового качества государственного управления, слаженной и результативной работы всех ветвей и уровней власти. Предстоит выстроить эффективную модель работы с муниципалитетами, создать условия для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей региона. Важно учитывать интересы и ценности людей, поэтому нужно активировать работу с населением и институтами гражданского общества, – подчеркнул Игорь Васильев.

Глава региона поручил председателю правительства области разработать новую модель государственного управления, предусматривающую оптимальное количество точек принятия решений и обеспечивающую эффективное межведомственное взаимодействие. Комплексный подход позволит выстроить единый механизм, способный быстро реагировать на возможные изменения и оперативно решать возникающие вопросы.

Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин поблагодарил губернатора за конструктивный и содержательный доклад, подчеркнув, что эта информация ляжет в основу формирования бюджета на 2021 год.

Точка зрения

Кировские предприниматели поддерживают нововведения, о которых говорил в послании глава региона. Мнение управляющего Лебяжского завода растительных масел Никиты Молодкина: