На автодорогах Вятки станет светлее

В правительстве региона проинформировали о запланированных на ближайшее время дорожных работах. В их числе ремонт дороги Киров – Советск – Пасегово – Стрижи, установка нового освещения на автотрассах и появление новых пешеходных переходов.

Ремонт автомобильной дороги

Завершается экспертиза проекта на ремонт дороги Киров – Советск – Пасегово – Стрижи. На её ремонт выделено 180 млн рублей.

– Администрация Кирово-Чепекого района разработала проектную документацию. Сейчас завершается экспертиза проекта, – рассказали в министерстве транспорта области.

После получения положительного заключения на проект будет заключён двухлетний контракт на выполнение дорожных работ, в том числе в 2020 году в объёме 180 млн рублей. Ориентировочно работы стартуют в конце августа – начале сентября. Завершить работы планируется в 2021 году.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, для приведения в нормативное состояние кировских дорог по инициативе губернатора Игоря Васильева Кировская область с 2017 года участвует в различных федеральных проектах, в том числе по улучшению ситуации в дорожной сфере. Только в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 137 километров автодорог в Кировской области.

Освещение на вятских трассах

В 2020 году на обеспечение безопасности дорожного движения из областного бюджета выделено более 421 млн рублей – это почти в два раза больше, чем было направлено в 2019 году. В числе основных мероприятий в регионе – строительство новых линий уличного освещения в границах населённых пунктов. На эти цели направлено более 213 млн рублей.

Строительство сетей ведётся на автомобильных дорогах Киров – Советск – Яранск в Пижанке, Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в Фаленках и населённом пункте Просница. На семи участках региональных дорог запланированы мероприятия по строительству недостающего электроосвещения в границах населённых пунктов и устройство тротуаров.

Освещение будет проведено на дорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны в селе Кырчаны и в пределах населённых пунктов Нолинского района; Сосновка – Усть-Люга – Кизнер в пределах пос. Усть-Люга Вятскополянского района; Киров – Малмыж – Вятские Поляны в пределах деревень Нижняя Тойма, Средняя Тойма, Верхняя Тойма Вятскополянского района и в пределах населённых пунктов Уржумского района.

Устройство тротуаров будет проведено на автомобильных дорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны с подъездом к г. Вятские Поляны и в д. Прошино; Киров – Малмыж – Вятские Поляны и д. Глушиха.

Кроме того, запланированы работы по восстановлению автобусных остановок с освещением пешеходных переходов. Новые остановки появятся на автомобильных дорогах Киров – Стрижи – Оричи и Киров – Малмыж – Вятские Поляны в с. Бурмакино.

Все работы по строительству уличного освещения, устройству тротуаров и остановок будут завершены до конца 2020 года.

Новые пешеходные переходы

В Кировской области построят четыре новых пешеходных перехода. Они появятся рядом с образовательными учреждениями.

По трём объектам на проектирование и строительство с подрядчиками уже заключены контракты на принципах жизненного цикла. То есть подрядчики обязаны будут не только выполнять гарантийные обязательства, но и обслуживать объекты в течение трёх лет. Новые пешеходные переходы появятся на автодорогах Казань – Пермь в с. Савали; Юрья – Великорецкое в с. Великорецкое и Киров – Малмыж – Вятские Поляны в д. Перевоз. Проектирование и строительство переходов будет проведено до конца 2020 года. Ещё один новый пешеходный переход появится на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в п. Суна.

Также в 2020 году будут проведены работы по ликвидации мест концентрации ДТП, сформировавшихся в 2019 году.

– На основании проведённого анализа дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 2019 году на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Кировской области, сформировалось два опасных места. Это участок на автодороге Криуша – Советск – Лебяжье – Марчата (пересечение с автомобильной дорогой Киров – Малмыж – Вятские Поляны) и Киров – Стрижи – Оричи (поворот на Дороничи), – рассказали в дорожном комитете.

С целью ликвидации мест концентрации ДТП и повышения безопасности дорожного движения на этих участках будут проведены работы по обустройству поперечных пластиковых шумовых полос, планируется установка дополнительных дорожных знаков, специальных предупреждающих щитов жёлто-зелёного цвета.

Фото Александра ПАПЫРИНА