На высокой скорости — в 2021 год

К 2021 году порядка пятисот социально значимых объектов Кировской области получат высокоскоростной интернет. Среди них — пожарные части, фельдшерско-акушерские пункты, школы и больницы, сельские администрации.

— В ближайшее время начнётся строительство волоконно-оптических линий связи в рамках плана этого года, — сообщили в министерстве информационных технологий и связи Кировской области.

Работы ведутся в соответствии с федеральным проектом «Цифровая инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Кировская область приступила к его реализации в 2019 году. Тогда были подключены 379 социально значимых объектов региона: 120 фельдшерско-акушерских пунктов, 27 пожарных частей, 78 школ и училищ, 85 сельских администраций, 69 подразделений органов государственной власти.

В этом году будет ещё больше новых подключений. Всего же благодаря проекту до конца 2021 года 1454 социально значимых объекта региона получат высокоскоростной интернет. Проект реализуется в рамках контракта, заключённого между Минкомсвязи РФ и ПАО «Ростелеком». Сумма контракта — более 1 млрд рублей.

— Далее, если будет коммерческий спрос на услуги широкополосного доступа к сети «Интернет», возможна установка дополнительного оборудования для предоставления жителям населённых пунктов, где расположены социально значимые объекты, подключённые в рамках проекта, услуг мобильной связи и мобильного интернета, — уточнили в министерстве.

В 2020 году в рамках подобного проекта мобильные связь и интернет придут в 46 населённых пунктов Кировской области.

Вопрос — ответ

— Как можно попасть в проект по строительству объектов связи? Слышал, что в Черновском уже появилась мобильная связь.

(Николай Машковцев, Шабалинский район).

— Действительно, в 2019 году был реализован пилотный проект по строительству объектов связи в двух населённых пунктах Кировской области — селе Черновском Шабалинского района и деревне Канахинцы Унинского района, — сообщил региональный министр информационных технологий и связи Юрий Палюх. — В соответствии с постановлением правительства Кировской области № 393-П местным бюджетам из областного бюджета была предоставлена субсидия на софинансирование. В настоящее время в обоих населённых пунктах объекты введены в эксплуатацию. Компания «МегаФон» в августе 2019 года запустила базовую станцию сотовой связи с поддержкой стандартов 2G, 3G, 4G в Черновском. ПАО «МТС» запустило свои базовые станции стандартов 2G и 4G в августе 2019 года в Черновском и в декабре 2019 года в Канахинцах. Благодаря этому доступ к мобильной связи получили более 800 человек.

Этот пилотный проект показал свою эффективность. Сегодня муниципалитеты также могут подать заявку на участие в нём. С условиями участия можно ознакомиться на сайте нашего министерства.