На выставки вёз свои работы если не тоннами, то сотнями килограммов

Часто под словом «липа» подразумевают что-то ненастоящее. Мол, это подделка или фальшивка. У Валерия Заболотского всё было липовое (в прямом смысле этого слова), сработанное руками именно из липы, которая не столь сложна в обработке.

Среднее специальное образование Валерий получил в Уржумском сельскохозяйственном техникуме. Стал пчеловодом, хотя основным видом своей деятельности всё же считал резьбу по дереву. Ей он мог уделять до 15-18 часов в сутки. Не из-за того, что нужно было в срок закончить заказ, просто душа стремилась творить.

Летела на пол золотистая стружка, освобождая из плена липового чурбака очередную оригинальную фигуру-статуэтку. А через день-два мастер возвращался к этой работе, правил ножом или стамеской только ему видный штрих, потом шлифовал. И вот – были готовы конь с развевающейся гривой или бурый мишка с кадушкой мёда…

Предпочтение Валерий Анатольевич отдавал плоскорельефной и геометрической резьбе, созданию скульптур. Учиться начинал под наблюдением резчика-профес-сионала Николая Григорьевича Градобоева. Позже уже самостоятельно старался сам дойти до сути, понять, что, как и почему, осваивал то, что замечал у более опытных мастеров-резчиков.

Любимые медведи

На выставках народных умельцев в Уржумском музейно-выставочном центре, в культурно-досуговом центре посетители неизменно отмечали огромные, до нескольких квадратных метров размером, декоративные деревянные панно, выполненные Валерием Заболотским. Одни были тонированы, другие сохраняли серебристо-золотистый цвет липы. Сюжеты были разными: флора и фауна, история и сказки, бытовые и шутейно-юмористические темы.

В скульптуре он создавал и малые формы, и фигуры, достигавшие в высоту почти двух метров. Особенно любил Валерий Анатольевич вырезать симпатичных, весёлых медведей и медвежат. Из-под резца выходили целые семейства, и все медведи в них непременно были разные.

Настоящий художник

Умельцу-резчику необходимы не только терпение, но и приличная физическая сила. Чтобы высушить липу, превратить её в поделочный материал, потребуется пять-шесть лет. И всё это время материал нужно постоянно перекладывать, чтобы липа не почернела, не треснула. Такой запас исходного материала у Заболотского тянул на несколько тонн.

Валерий Анатольевич, как настоящий скульптор, отсекал от куска дерева всё лишнее. Добивался, чтобы получилась то, чем можно долго любоваться. Недаром решением художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам нашего региона Заболотскому был присвоен статус мастера народных художественных промыслов Кировской области.

Валерий Анатольевич участвовал во многих выставках в нашей области и за её пределами. Мастера и его работы неоднократно отмечали за вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел Кировской облас-ти. Так, «Потапычи» Заболотского стали хитом на летней Спасской ярмарке 2011 года, которая проходила в Елабуге (Татарстан). Уржумских медведей тогда раскупали на ура. Годом позже даровитый самобытный автор занял третье место в конкурсе «Лучший вятский сувенир» на Алексеевской ярмарке в Котельниче.

По вдохновению

На конкурсы Заболотский вёз свои работы если не тоннами, то сотнями килограммов. Немало произведений шло на продажу. И стоили они недёшево. При этом продавались произведения большого формата в основном за пределами не только Уржумского района, но и области. Предложения приходили из Москвы, и это было далеко не редкостью.

Ученики Валерия Анатольевича вспоминали, что мастер никогда не работал с «ширпотребом», не ставил свою работу на поток. Он создавал шедевры из дерева только по вдохновению. Ему были присущи большое трудолюбие и настойчивость, целе-устремлённость и замечательное художественное видение. Таким земляки и запомнили известного уржумского резчика. Жаль, что в прошлом году нелепая случайность слишком рано унесла жизнь талантливого мастера, которому было всего 40 лет.

Владимир ШЕИН

г. Уржум