На Вятку — за качественным образованием

Губернатор Игорь Васильев и первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов встретились с иностранными студентами, которые рассказали о том, почему выбрали для обучения именно наш город, и поделились своими планами.

Иностранную молодёжь представляли более 20 студентов ведущих кировских вузов. А всего в наших высших учебных заведениях будут обучаться выбранной профессии в новом учебном году 716 иностранных студентов.

Подобные встречи стали уже традиционными, поэтому некоторые студенты-старшекурсники уже не раз общались с руководством региона. Но были и новички, только получившие статус студента.

Как отметил Игорь Васильев, количество иностранных студентов, выбравших наш край местом учёбы, говорит о востребованности и качестве образования в регионе.

Поздравляя молодёжь с новым учебным годом, Игорь Владимирович заметил, что, хотя для некоторых из-за пандемии времена непростые (часть студентов так и не смогли побывать дома, часть ещё не вернулась), учёба началась довольно уверенно — занятия в большинстве своём проходят при живом контакте с преподавателями, что очень важно. И пожелал в полной мере проявить свои таланты, получить массу удовольствия от процесса обучения и досуга.

— Я надеюсь, что учебный год пройдёт для вас в комфортной атмосфере. Кировская область привлекательна не только в плане образования. Мы постоянно улучшаем качество оказания услуг в сфере здравоохранения, развиваем медицинский туризм, строим новые спортивные объекты, развиваем социальную инфраструктуру. Нам бы очень хотелось, чтобы у жителей города Кирова и его гостей сложились только самые приятные впечатления от столицы Кировской области, — отметил Игорь Васильев.

Молодые люди подготовили презентации своих стран, рассказав о традициях, достопримечательностях, знаменитых земляках, подготовили творческие номера на родном языке. Первокурсник из Камбоджи даже подарил Игорю Владимировичу его портрет. Сходство оценили все присутствовавшие.

В ходе доверительного разговора иностранные студенты поделились с главой региона о том, почему выбрали для продолжения учёбы кировские вузы. Так, студент 3-го курса ВятГУ из Республики Молдова Иван Тетёра рассказал, что Киров очень похож на его родной город. С 5-го класса молодой человек изучал русский язык, а когда встал вопрос о продолжении учёбы, выбрал нашу страну. Кроме того, студент сказал, что ему очень нравится климат средней полосы России — здесь он чувствует себя более комфортно.

Студентка 6-го курса специальности «Лечебное дело на русском языке» Кировского ГМУ Тамба Лаву Трейси рассказала, что приехала получать специальность в Киров из Демократической Республики Конго по приглашению друзей. Русский язык девушка начала изучать на 1-м курсе университета. И сейчас владеет им довольно бойко.

— В моей семье нет врачей, Киров я выбрала, потому что здесь уже учились мои друзья. В нашей стране очень ценятся выпускники с дипломами, полученными за границей. Я планирую поступить в ординатуру и стать врачом-онкологом, а потом вернуться в свою страну, чтобы лечить людей в родном городе, — рассказала студентка.

В ходе встречи иностранные студенты смогли задать главе региона Игорю Васильеву и первому зампреду правительства области Дмитрию Курдюмову свои вопросы. Один из них касался возможности трудоустройства на предприятиях Кировской области после получения диплома. Игорь Васильев отметил, что любой из иностранных выпускников может обратиться за помощью в органы службы занятости по месту проживания. Информация обо всех вакансиях региона размещена в открытом доступе на общероссийском портале «Работа в России» и интерактивном портале областной службы занятости населения — trudkirov.ru.

Кроме того, он пояснил, что в Кировской области с 2018 года реализуется государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников (граждан стран бывшего СНГ), проживающих за рубежом. Основным преимуществом участия в программе для соотечественников является получение российского гражданства в упрощённом порядке.

— Таким образом, вы имеете возможность стать гражданином России, закончить учебу и остаться работать в регионе по полученной профессии, — подчеркнул глава региона.

Студенты также посетовали, что не во всех странах есть представительство Россотрудничества, поэтому многие их соотечественники очень мало знают про Россию. Игорь Васильев предложил организовать следующую встречу с участием представителей Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы обсудить возможные пути решения вопроса по расширению сотрудничества и продвижению российского, в том числе кировского, образования за рубежом.

Зашёл разговор и о работе транспорта в областном центре (сложно добраться после учёбы до общежитий), о планировании досуга, о возможности приезда на выпускной родителей, о бонусах для выпускников с красными дипломами… При этом на все вопросы студенты получили исчерпывающие вопросы.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что с каждым годом всё больше иностранных студентов выбирают именно кировские вузы. Он пожелал иностранным студентам успешной учёбы на выбранных специальностях, чтобы в дальнейшем стать лучшими в своей профессии и прославить свою страну и кировские вузы на весь мир.