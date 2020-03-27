На дорожные работы – более 8 миллиардов рублей

Непредсказуема погода в марте: то солнце светит, пуская ручьи по асфальту, то вновь холодно и идёт снег. Впрочем, как бы то ни было, на календаре весна, на пороге апрель. А значит, не за горами и начало ремонтных работ на дорогах.

– Дорожный фонд Кировской области на 2020 год составляет 8,4 млрд рублей. На эти средства мы планируем привести в нормативное состояние более 230 км дорог, – открывая встречу с журналистами, сказал председатель правительства Александр Чурин. – В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет отремонтировано 135 км дорог: из них 55 км местных дорог в Кировской городской агломерации и 80 км дорог регионального или межмуниципального значения. Это позволит в итоге привести в нормативное состояние уже 67 процентов дорог в регионе. Продолжится и выделение субсидий муниципальным образованиям: 300 млн рублей направят на ремонт дорог в 32 городских поселениях. Кроме того, будут проведены капитальные ремонты так называемых сельских дорог: Среднеивкино – Воронье в Верхошижемском районе и Зуевка – Октябрьский – Городище…

Мосты и переходы

Помимо непосредственно ремонта дорожного покрытия не оставлены без внимания и мостовые автомобильные переходы. Так, завершается работа над проектно-сметной документацией на строительство моста через реку Чепцу у города Кирово-Чепецка на автодороге Кирово-Чепецк – Слободской. (Этот новый транспортный маршрут протяжённостью более 20 км планируется проложить в период с 2022-го по 2026 г.).

Особая забота – путепровод тоннельного типа на Транссибирской железнодорожной магистрали на улице Советской в Нововятском районе. Здесь заканчивается разработка обоснований инвестиций, подана заявка в Росавтодор на финансирование работ по проектированию и строительству объекта из федерального бюджета. И если всё пойдёт в заданном темпе, вполне реально приступить к началу работ уже в будущем году.

Выполнена разработка обоснований инвестиций по реконструкции ещё пяти мостов: в областном центре, в Нолинском, Омутнинском, Орловском и Подосиновском районах.

В целом же в 2020 году запланировано подготовить проектную документацию на 30 аварийных и предаварийных мостов: 12 региональных и 18 муниципальных.

Трассы федерального значения

Наболевшая тема – дороги федерального значения протяжённостью практически 800 километров. Это, во-первых, магистраль «Вятка»: Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар. Во-вторых, автодорога Кострома – Шарья – Киров – Пермь. Все полномочия по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности движения здесь осуществляет их непосредственный балансодержатель – компания «Управтодор-Прикамье» за счёт средств федерального бюджета. И как только позволят погодные условия, её подрядные организации выйдут на гарантийный и капитальный ремонт. К началу лета все дорожные изъяны, которые сейчас наблюдаются на этих трассах, должны быть устранены. Правительство региона держит этот вопрос на постоянном контроле.

Особо остановился в своём выступлении Александр Чурин на ремонте дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств. (На гарантии с 2016 года в области находится 740 км дорог). В апреле, когда сойдёт снег, специалисты министерства транспорта обследуют всю дорожную сеть, которая ранее была отремонтирована в рамках национального проекта. И все выявленные замечания подрядчики обязаны будут оперативно устранить.

Новые улицы и транспортные развязки

– В этом году мы уже к 1 марта провели все необходимые конкурсные процедуры, заключили договоры с подрядными организациями на ремонт и строительство дорог, – подчеркнул председатель областного правительства. – Идём в хорошем темпе. И как только погодные условия позволят, подрядчики сразу приступят к выполнению контрактных обязательств. И ещё один важный вопрос. Правительством региона ставится задача перейти к проектированию и строительству новых улиц, новых транспортных развязок. Чтобы уже в следующем году не просто ремонтировать существующие дороги, но начинать качественно улучшать транспортную доступность агломерации городов Киров, Кирово-Чепецк и Слободской.

И ещё

О соглашении с компанией «Лукойл»

В этом году министерство транспорта Кировской облас­ти заключило соглашение о сотрудничестве в дорожной сфере с компанией «Лукойл». Оно предусматривает в первую очередь сотрудничество в сфере повышения качества эффективности дорожного покрытия с учётом климатических особенностей нашего региона. Научно-­исследовательский центр компании «Лукойл» по битумным материалам призван подбирать специальные материалы для повышения качества дорожных покрытий, а также проводить обучение работников дорожной сферы. Специалисты компании окажут содействие и в открытии в Кирове проектного дорожного института.

О новом дорожном покрытии

В этом году часть дорожных работ будет выполнена с использованием нового асфальто­

бетонного покрытия, которое имеет более высокие характеристики по прочности и долговечности. Его используют, в частности, при ремонте на улицах Производственной и Дзержинского (при выезде на новый мост). Основной упор будет сделан на качество выполнения работ с использованием нового материала и применением более современных технологий. Это выйдет несколько дороже, но зато больше уверенности, что эти дороги без проблем отслужат гарантийный срок.

О национальном проекте «Безопасные и качественные дороги»

С 2017­го по 2019 г. в Кирове было отремонтировано 177 городских улиц. Их протяжённость составляет 231 км. В 2017 году количество улиц, соответствующих нормативам, составляло 15,2%. По итогам двух последних лет город вышел на показатель в 56%.

В текущем году будут отремонтированы 62 улицы. Это позволит привести в нормативное состояние 49 км улиц. В итоге показатель составит 67%. Наконец, главная задача: к 2024 году в нормативное состояние следует привести 85% улиц.