«На летний сезон смотрим с оптимизмом»

Как сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, с 1 июня туристический сектор России начнёт постепенный выход из карантина в ряде регионов, где на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

Большинство же отечественных курортов, гостиниц и санаториев, по прогнозам экспертов, скорее всего, начнут работу с 1 июля. Тогда же, как планируется, стартуют рейсы воздушного и наземного транспорта.

К встрече гостей готовы

— Эксперты в сфере туризма радуют нас прогнозами по повышению спроса на внутренний туризм. Наш регион готов к встрече гостей, — сообщили в Центре развития туризма Кировской области. — В данный момент работают 13 туроператоров внутреннего и въездного туризма, которые предлагают желающим отправиться в путешествие по области.

По мнению самих участников туристического рынка, спрос на поездки внутри страны сохранится: одни клиенты опасаются коронавируса, другие не имеют пока финансовой возможности ездить за границу, поэтому планируют летний отдых в родных пенатах.

В числе желанных мест для кировчан — Жуковлянские валуны, Береснятский водопад, озеро Лежнинское, Атарская лука и многие другие. Транспорт практически любой: авто, байдарка, лошадь и даже на своих двоих. Насиделись дома!

— Сейчас выбираю даты, чтобы забронировать тур, изучаю места, которые хочу посетить. Дома сидеть летом не вариант. Я намерен вырваться на свежий воздух, зарядиться энергией! — поделился планами житель Кирова Сергей Цапаев.

Люди начали активно бронировать туры

Что касается стоимости туров, то после пандемии коронавируса цены на путёвки, по оценкам специалистов, снизятся. Поднимать их на внутреннем рынке туруслуг было бы неблагоразумно, отмечает глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв.

— Они снизятся, потому что надо завоёвывать клиента заново. Поэтому я прогнозирую снижение цен, — заявил депутат.

Аналогичную оценку текущему моменту дают региональные эксперты.

— Ситуация с пандемией не имеет прямых аналогов в краткосрочной исторической перспективе, поэтому давать качественную экономическую оценку в сфере туризма на данный момент крайне затруднительно. Скорее всего, цены существенно не поменяются, так как отрасли необходимо время на восстановление и возврат интереса потенциальных потребителей к активным путешествиям, — отметила директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова.

Кстати, в центре и в десятках общественных мест Кирова есть стойки с бесплатной туристской полиграфией, где можно взять буклеты по пешеходным маршрутам в городе, а также воспользоваться маршрутным буклетом и отправиться на машине в самостоятельное путешествие в районы области. «Такие вятские города, как Котельнич, Советск, Нолинск, Яранск, Вятские Поляны и другие, могут предложить много интересной информации и удивить уникальными достопримечательностями даже бывалого путешественника», — говорят специалисты.

— Мы рассчитываем очень активно провести летний сезон, поэтому подготовили много интересных предложений, начиная от уникальных автотуров по Кировской области и заканчивая яхт-турами и семейными кемпингами в Крыму, — рассказывает Марина Дёмина, основатель кировского клуба приключений SLED. — Со снятием первых ограничений люди начали очень активно бронировать путешествия. Многие из-за сложившейся ситуации выбирают именно путешествия по области! И это радует! Ведь в вятском крае немало красивых мест, и это не только уже знакомая многим Немда, но и озеро Шайтан, Атарская лука, реки Ивкинка, Великая и ещё много-много всего! В связи со сложившейся ситуацией мы слегка изменили планы: в июне акцент сделали на автотуры и сплавы по области, а путешествия по России перенесли пока на июль-август. Ждём с нетерпением, когда вновь сможем открывать для людей прекрасный мир природы!

Представители отрасли говорят, что на летний сезон смотрят с оптимизмом. Тем более, что президент Владимир Путин призвал развивать отечественную сферу гостеприимства. На состоявшемся заседании по вопросам развития транспорта глава государства заявил, что Россия должна уделить особое внимание формированию внутреннего туризма, открывать новые направления.

Точки притяжения

К основным объектам туристской индустрии, привлекающим поток туристов в Кировскую область, относятся:

— музей дымковской глиняной игрушки,

— художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых,

— Вятский палеонтологический музей,

— музей шоколада «Криолло»,

— музей мороженого «Артико»,

— парк отдыха и развлечений «Юркин парк»,

— «ЦАО «Летучий корабль» (резиденция Кикиморы Вятской),

— сказочный парк «Усадьба Ивана Царевича»,

— спортивно-туристический комплекс

— санаторий «Нижне-Ивкино»,

— санаторий «Перекоп».

Кстати

Поток туристов в Кировскую область ежегодно увеличивается в среднем на 2-2,5%. Для региона, не обладающего естественными природными аспектами притяжения туристов (море, горы, особенные ландшафты), это более чем хороший показатель.

Важно

Кировский туризм планирует воспользоваться всеми мерами господдержки бизнеса, озвученными Владимиром Путиным. Напомним, что президент предложил ввести для пострадавших отраслей экономики новый кредитный продукт под 2% годовых. Для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО отменены основные налоговые и страховые выплаты за второй квартал.

О том, как это происходит на практике, рассказала директор кировского Центра отдыха «Летучий корабль» Ольга Лобастова:

— Туризм отнесён к наиболее пострадавшим отраслям от распространения коронавирусной инфекции. Мы подходим по всем параметрам получения всех мер поддержки бизнеса, предоставляемым государством. Сейчас ожидаем механизм получения новых мер, которые были озвучены в недавнем обращении президента. Это действительно была бы хорошая помощь. Пока мы используем ресурсы из первого пакета мер поддержки бизнеса. Например, получили отсрочку по налогам, взяли беспроцентный кредит на выплату заработной платы, направили в налоговый орган заявку на получение субсидии на каждого сотрудника в размере МРОТ.

Фото: Вероника Шихова