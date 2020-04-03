На передовой борьбы с вирусом – 3600 медиков региона

В госпитале инфекционной больницы медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, а также с подозрением на него оказывают 204 медицинских работника, в том числе 59 врачей.

До 590 вызовов ежедневно

Существенный вклад в обеспечение эпидемиологического благополучия и оказание своевременной медицинской помощи жителям Кировской области, вносит амбулаторное звено. Большую роль в этом играет расширение спектра медицинской помощи, оказываемой на дому.

— На сегодня наши специалисты обслуживают до 590 вызовов ежедневно, это без учёта тех пациентов, которых участковые терапевты посещают в рамках активного наблюдения. Для сравнения: в начале месяца мы обслуживали до 490 вызовов, в аналогичный период прошлого года — 390, — рассказал и.о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра Александр Стариков. — Большое внимание уделяется работе с пациентами старше 60 лет, а также людям, находящимся на диспансерном наблюдении по поводу хронических заболеваний. Контроль за состоянием их здоровья также организован на дому. Вместе с тем продлены часы работы отделения неотложной помощи: в будни с 8.00 до 24.00, в выходные – с 8.00 до 20.00.

Наблюдение за вернувшимися из-за рубежа

Кроме того, участковыми терапевтами во взаимодействии с участковой педиатрической службой осуществляется наблюдение за жителями региона, находящимися на карантине после возвращения из заграничных поездок. В том числе специалистами осуществляется забор мазков для проведения тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. На сегодня тесты проведены 1610 взрослым и 238 детям. Сняты с карантина за период наблюдения 1200 человек.

— Слаженная работа амбулаторного звена, которое включает в себя почти 1100 педиатров, терапевтов и врачей общей практики и около 1300 средних медицинских работников, сотрудников Единой службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации, где трудятся свыше 1000 медиков, является мощной защитой в противодействии распространению коронавируса на территории региона, — отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. — Хочется ещё раз обратиться к жителям региона, чтобы в этот очень важный период они оказали помощь медицинским

работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, и на время самоизоляции оставались дома.

Прямая речь

С призывом к жителям региона ответственно отнестись к благополучию своего окружения выступил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

— Нам всем необходимо осознавать, какая нагрузка ложится на плечи наших врачей и медицинских сестёр. Это ежедневный титанический и самоотверженный труд. Самая главная помощь, которую может оказать каждый житель нашим медицинским работникам — это вовремя сообщить о себе в случае возвращения из заграничной поездки, соблюдать все необходимые меры профилактики и позаботиться о своих пожилых родственниках, — отметил Дмитрий Александрович.

К сведению

В регионе продолжает работать «горячая линия» для организации своевременной медицинской помощи гражданам и наблюдения за вернувшимися из заграничных поездок. В максимально короткие сроки после возвращения необходимо сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.

Рекомендации для пациентов в возрасте

Главный гериатр региона Анна Пересторонина дала рекомендации для пациентов пожилого возраста в период угрозы коронавируса.

— В условиях домашней изоляции пожилым людям очень важно сохранить свою физическую активность. Поддержание организма в хорошей физической форме положительно влияет на иммунитет, состояние костно-мышечной системы. Важно заниматься физическими упражнениями, не выходя за пределы квартиры, но в хорошо проветренном помещении. Регулярной утренней гимнастики для физического здоровья пожилого человека будет достаточно. Необходимо помнить про питьевой режим и питание с высоким содержанием белковой пищи, — отметила Анна Владимировна. — Нужно поддерживать своё психологическое состояние. Пожилым людям очень важна поддержка со стороны родных и близких. Необходимо использовать все доступные средства связи, но общение рекомендуется перевести в режим онлайн.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, с целью содействия изоляции пожилых людей и оказания им бытовой помощи на дому по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева организована работа волонтёрского штаба. По телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11 добровольцы принимают заявки на оказание помощи лицам старшего возраста.

Важно знать

О возможном закрытии границ

Несмотря на режим самоизоляции, регион не закрывает границы. Об этом сообщил председатель правительства области Александр Чурин.

— Ни о каком закрытии региона, приостановлении транспортного сообщения с другими регионами, запрете грузовых перевозок речь не идёт и идти не может, — отметил Александр Анатольевич. — Сохраняется авиа- и железнодорожное сообщение с другими регионами. При этом в аэропорту и на железнодорожном вокзале введены дополнительные меры санитарной безопасности.

О работе полиции

УМВД по Кировской области сегодня работает в усиленном режиме.

— Некоторые акценты в работе смещены. Так, мы на 50% увеличили плотность нарядов, несущих дежурство на улицах. К тому же теперь наряды работают не только на улицах, но и в парках и скверах, на набережных и в жилом секторе для контроля тех норм, которые прописаны в постановлении правительства региона. Хочу обратить внимание на то, что наказание за нарушение требований самоизоляции сейчас рассматривается, — отметил заместитель начальника УМВД России по Кировской области Сергей Копырин.

О предприятиях-нарушителях

То, как в регионе соблюдается приостановка работы ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных и торговых центров, заведений общепита, проверяется специалистами Роспотребнадзора и УМВД.