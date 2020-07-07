На редкость щедрая благотворительность Павла Клобукова

180 лет назад родился Павел Петрович Клобуков (1840-1905) - почётный гражданин города Вятки, купец и благотворитель, общественный деятель, чьё имя навсегда вписано в историю нашего края.

Родом из купечества

Павел Петрович родился в купеческой семье и с детства вместе с братьями помогал в торговле своему отцу Петру Васильевичу. Глава семьи не был крупным купцом, но своё дело знал хорошо. Из лавок в Вятке он торговал армяками, кушаками, шляпами, рукавицами, кожевенными товарами. Хотя часть этих слов давно ушла в историю, но в XIX столетии в крестьянской Вятской губернии ценили верхнюю долгополую одежду из грубой ткани (армяк) и пояс для него (кушак).

Можно было у Петра Васильевича купить и полозья для саней, и ковры, и «съестные припасы», и табак. Так постепенно и перешёл он из третьей во вторую купеческую гильдию.

Постигая азы торговли, его сын, Павел, получил, как тогда говорили, домашнее образование, что не помешало ему в дальнейшем взойти на олимп делового сообщества Вятской губернии.

В начале пути

Путь в купеческую «профессию» Павел Петрович начинал в лавке отца, позже стал управляющим магазином. Повзрослев, и сам решил открыть свою лавку, но ещё долго оставался в семейном бизнесе, чтобы сохранять общие фамильные капиталы.

Личную жизнь Павел устроил с дочерью купца первой гильдии города Слободского Елизаветой Петровной Воробьёвой. В марте 1873 года у них родился сын Пётр. В их семье были ещё три дочери — Ольга, Александра, Мария.

Самостоятельную предпринимательскую деятельность Павел Клобуков стал вести уже в зрелом возрасте, после смерти брата Якова в 1893 году, когда из разряда «купеческого сына» перешёл в купцы второй гильдии.

Именно в этот период о Павле Петровиче стали говорить как о купце-благотворителе, и поводом для этого послужили яркие события в Вятке, связанные с его именем.

Вятский меценат

В конце XIX века, в октябре 1897 года, благодаря заботам Павла Клобукова в Вятке была открыта школа для слепых детей. Для неё Павел Петрович пожертвовал свой дом и, более того, взял на себя расходы по содержанию этого учебного заведения.

Обучение в школе было поставлено основательно. Слепые принимались в школу бесплатно и получали полноценное образование, включавшее, помимо общих предметов, и творческие — рисование, лепку, музыку и пение. Хор слепых можно было услышать на службах в Царёво-Константиновской церкви. Проводились уроки гимнастики. Мальчики обучались также столярному мастерству, а девочки — рукоделию.

Прошло немного времени, и в мае 1899 года Павел Петрович пожертвовал городу новый свой дом — на этот раз каменный трёхэтажный с церковью — на углу Владимирской и Морозовской улиц (совр. ул. К. Маркса и Р. Люксембург). Клобуков попросил, чтобы в этом здании «помещались навсегда исключительно только благотворительные учреждения».

Заявление о пожертвовании он сделал в тот день, когда в городской думе обсуждался вопрос об открытии городского попечительства о бедных. Павел Петрович стал его первым председателем. Чуть позже по решению Вятской городской думы попечительству были переданы все основные городские благотворительные заведения и капиталы.

Не сторонился новшеств

Долгие годы Павел Петрович Клобуков был гласным городской думы, заседал в Вятском уездном земском собрании. Современники ценили его вклад в развитие благоустройства губернского центра. Клобуков не сторонился новшеств, считал, что за передовыми идеями и техникой будущее.

Он в числе первых откликнулся на предложение о проведении в Вятке центрального водопровода, видел прогресс в развитии в городе электрического освещения.

На устройство водопровода Клобуков выделил городскому самоуправлению долгосрочный льготный заём. Что касается электрического освещения, то оно с помощью генератора, рассчитанного на зажигание 160 лампочек, ещё до открытия городской электростанции общего пользования было устроено им в здании городского попечительства о бедных.

Признан на всех уровнях

В конце XIX — начале XX века Павел Клобуков развернул бурную общественную деятельность. Он был попечителем вятских учебных заведений и лечебницы уездного земства, состоял в Палестинском обществе и братстве святителя и чудотворца Николая, являлся почётным членом попечительства вятских детских приютов ведомства императрицы Марии и т.д. Будучи церковным старостой Вятского Кафедрального собора, помогал местным храмам. Был почётным мировым судьёй по Вятскому уезду, членом разных комиссий при городской думе.

«Едва ли найдётся в городе благотворительное учреждение, в котором бы Павел Петрович не принял участия в качестве его члена и крупного жертвователя. Такая на редкость щедрая благотворительная деятельность снискала ему любовь и уважение всех классов населения города», — говорил о Клобукове городской голова Яков Поскрёбышев.

Всё это послужило основанием для многочисленных высоких наград и поощрений Павла Петровича. 17 мая 1899 года Вятской городской думой единогласно принимается решение о присвоении ему звания почётного гражданина города Вятки. В 1904 году по грамоте Николая II он вместе с семьёй был возведён в сословие потомственных почётных граждан.

Осталась добрая вечная память

Однако век Павла Петровича Клобукова оказался недолгим. Он скончался в марте 1905 года после тяжёлой болезни. Для всей Вятки это была большая потеря. На одном из венков надпись гласила: «Щедрому жертвователю и главному общественному деятелю».

Упокоился П.П. Клобуков на Ахтырском кладбище города. Наследникам после него остались три дома, пять магазинов, три лавки и добрая вечная память.

Достойный продолжатель дел

Торговые дела Павла Клобукова успешно продолжал его сын Пётр Павлович. Он выступил заказчиком постройки здания для своего нового универсального магазина, крупнейшего в Вятке. Здание в стиле модерн по проекту архитектора Ивана Чарушина строилось в 1909-1911 гг. на углу Спасской и Казанской улиц (совр. ул. Спасская, 15). Жители Вятки вспоминали, что здесь можно было купить товар на любой вкус.

Купец и меценат Пётр Павлович Клобуков способствовал развитию и музейного дела в губернии. Его супругой и музой была скульптор Зинаида Дмитриевна Клобукова (урожд. Абрамова), увлечённая искусством с юных лет.

В годы Первой мировой войны Клобуковы помогали раненым солдатам в вятских лазаретах. Затем, как и многие купцы, они не избежали революционных потрясений 1917 года и вынуждены были покинуть Вятку…

В память об этой семье на доме, где жили Клобуковы (совр. ул. Воровского, 16), в честь Зинаиды Дмитриевны открыта мемориальная доска.

Михаил СУДОВИКОВ,

доктор исторических наук,

профессор, руководитель

центра регионоведения

библиотеки им. А.И. Герцена