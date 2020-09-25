На станции Поздино ликвидировали последствия условного схода состава

В регионе развернулись масштабные учения, связанные с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций. На первом этапе отрабатывалось ЧП с неблагоприятными метеорологическими явлениями. На втором – условный сход железнодорожного состава с нефтепродуктами на станции Поздино. При этом, согласно легенде учений, авария сопровождалась горением и утечкой нефти в реку Вятку.

В учениях приняли участие представители ГУ МЧС России по Кировской области, в частности аэромобильные группировки, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях, Кировского участка Горьковской железной дороги, отряд «ЭКОСПАС» и другие силы и средства.

Руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Максим Финченко подчеркнул, что проведение командно-штабных учений находится на его личном контроле с последующим докладом главе региона Игорю Васильеву.

– С 22 по 23 сентября состоялась проверка готовности служб экстренного реагирования, коммунальных служб, социально значимых и потенциально опасных объектов, пунктов временного размещения к функционированию в условиях неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. Также проведена ликвидация условных последствий схода цистерн с нефтепродуктами с последующим горением двенадцати цистерн и утечки нефти в реку ВяткУ. Всего было задействовано более 200 человек и 55 единиц техники. Все службы качественно и оперативно отработали поставленные перед ними задачи. Учения завершились успешно, – сказал Максим Финченко.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кировской области Виталий Буранов отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти, к ликвидации последствий аварии привлекаются органы власти всех уровней.

На практике были отработаны мероприятия по установке наплавных боновых конструкций с применением скиммера и вакуумной установки, развёртыванием резервуарного парка для сбора загрязнённой эмульсии, забором проб воды на водном объекте в зоне загрязнения.

Кроме того, в месте условной чрезвычайной ситуации был развёрнут подвижной пункт управления правительства области. Начальник оперативно-аналитического отдела управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области Александр Мищихин проинформировал, что подвижные пункты обеспечивают управление силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации последствий ЧС, непосредственно в зоне её возникновения.