На станции Поздино ликвидировали последствия условного схода состава

В регионе развернулись масштабные учения, связанные с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций. На первом этапе отрабатывалось ЧП с неблагоприятными метеорологическими явлениями. На втором – условный сход железнодорожного состава с нефтепродуктами на станции Поздино. При этом, согласно легенде учений, авария сопровождалась горением и утечкой нефти в реку Вятку.
В учениях приняли участие представители ГУ МЧС России по Кировской области, в частности аэромобильные группировки, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях, Кировского участка Горьковской железной дороги, отряд «ЭКОСПАС» и другие силы и средства.
Руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Максим Финченко подчеркнул, что проведение командно-штабных учений находится на его личном контроле с последующим докладом главе региона Игорю Васильеву.
– С 22 по 23 сентября состоялась проверка готовности служб экстренного реагирования, коммунальных служб, социально значимых и потенциально опасных объектов, пунктов временного размещения к функционированию в условиях неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. Также проведена ликвидация условных последствий схода цистерн с нефтепродуктами с последующим горением двенадцати цистерн и утечки нефти в реку ВяткУ. Всего было задействовано более 200 человек и 55 единиц техники. Все службы качественно и оперативно отработали поставленные перед ними задачи. Учения завершились успешно, – сказал Максим Финченко.
Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Кировской области Виталий Буранов отметил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефти, к ликвидации последствий аварии привлекаются органы власти всех уровней.
На практике были отработаны мероприятия по установке наплавных боновых конструкций с применением скиммера и вакуумной установки, развёртыванием резервуарного парка для сбора загрязнённой эмульсии, забором проб воды на водном объекте в зоне загрязнения.
Кроме того, в месте условной чрезвычайной ситуации был развёрнут подвижной пункт управления правительства области. Начальник оперативно-аналитического отдела управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области Александр Мищихин проинформировал, что подвижные пункты обеспечивают управление силами и средствами, привлекаемыми к ликвидации последствий ЧС, непосредственно в зоне её возникновения.
– В 2019 году в Даровском районе произошла чрезвычайная ситуация, связанная с разрушением понтонного наплавного моста. Тогда подвижный пункт управления был развёрнут в зоне ЧС. Средства связи такого пункта обеспечивают сотовую и спутниковую связь, ультракороткие волны и короткие волны диапазона. Это позволяет оперативно реагировать на ситуацию, а также принимать и передавать информацию, в том числе видео-, фото- и аудиоматериалы из любой точки Кировской области, а также докладывать о сложившейся ситуации органам исполнительной власти, – сказал Александр Мищихин.
Фото Александра ПАПЫРИНА