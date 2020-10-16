На территории Центрального рынка организовали бесплатные места для торговли

Таким образом администрация планирует бороться с несанкционированной торговлей.

Руководство кировского центрального рынка объявило о создании социальных мест. За данные предоставленные торговые площади платить не надо. Они находятся прямо на территории рынка у улиц Свободы и Пролетарской.

Площадки крытые. Продавцы смогут работать там в любую погоду. Специальные бесплатные торговые места организованы для людей, которые торгуют за пределами рынка, прямо на улице Милицейской. Это несанкционированная торговля. На тротуаре продавцы предлагают свои товары, в числе которых овощи, фрукты с огорода, продукты питания.

Бесплатные торговые места предоставило руководство центрального рынка в качестве меры борьбы с несанкционированной торговлей. Кировчане смогут торговать там, не оплачивая аренду прилавка. Единственное условие — вся продукция должна пройти санитарную проверку и получить декларацию соответствия. Чтобы получить социальное место, желающим нужно обращаться к администрации рынка.

Фото: admkirov.ru