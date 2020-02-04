На цыганской свадьбе в Кирове медведь носил невесту на лапах (+ВИДЕО)

120 артистов, более полутора тысяч фантастических костюмов и 2,5 часа зрелищной программы. После победы на фестивале циркового искусства в Монако в Киров прибыло шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе «5 континентов».

Хотели удивить – и это удалось

В эти выходные на кировской арене предстал не просто классический цирк, а настоящая феерия роскоши, пластики, силы и красоты. Зрители – и маленькие, и большие – не уставали восхищаться, а после финального номера зал аплодировал стоя. Силовая пара акробатов «Шахматы» поразила своим искусством даже самых искушённых гостей, танцующие под куполом Мальвина и Пьеро показали драматургию настоящей любви, а воздушные гимнастки в образе золотых рыбок увлекли зрителей в сказочный подводный мир. «Мама, папа, давайте придём сюда еще раз! Ну пожалуйста», – говорили дети родителям в антракте, и взрослые явно не возражали.

Программа «Пять континентов» существует не первый год и постоянно видоизменяется, трансформируется.

– Это постоянное движение, иначе нельзя. Если мы остановимся, творческий процесс угаснет, – говорит дрессировщик медведей Алексей Плотников.

Каждый номер шоу – целая история со своим сюжетом, невероятными танцами и удивительными костюмами. Это и есть авторский стиль Гии Эрадзе: всё самое лучшее на данном этапе циркового искусства.

— В Европе сейчас такая тенденция – джинсики и маечка какая-нибудь драненькая. А мы приезжаем в любую европейскую страну, и зрители оказываются в шоке от наших костюмов. В Монако – это самая грандиозная для цирковых площадка – наш костюмер получил спецприз от принцессы Стефании, – рассказал Андрей Широкалов, дрессировщик хищников.

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Цирк – это не только выступления, это целая жизнь: любимая работа, друзья, семья… В шоу «5 континентов» участвуют множество семей, и все – известные артисты. С тремя супружескими парами удалось пообщаться после премьеры.

Самая главная львица

…Андрей Широкалов по образованию экономист. Однажды, гуляя по парку, он увидел фотографа с замученным тигренком. За солидную сумму Андрей выкупил детёныша, оказавшегося тигрицей, назвал Джиной и стал дрессировать. А потом жизнь резко поменялась: банк, в котором работал «тигриный папа», разорился, и бывший банкир с тигрёнком-подростком пошёл работать в цирк. На гастролях Андрей познакомился с Натальей, воздушной гимнасткой, которая впоследствии стала его женой…

Широкаловы – обладатели 10 высших наград и настоящие рекордсмены в цирковом мире. Они работают с тиграми, лиграми, пантерами и леопардами – на сегодняшний день такой компании нет ни в одном цирке. Чтобы создать аттракцион «Баронеты» с участием столь разношерстных хищников, Андрей и Наталья провели несколько тысяч репетиций. Постановка впечатляет – тигры ходят на задних лапах, леопарды качаются на першах (мачта для акробатических упражнений. – прим. М.Б.), а дрессировщица смело перешагивает через лежащих лигриц и обнимается с пантерой. И первый вопрос, который приходит в голову каждому зрителю, – не страшно ли дрессировщику? Ведь произойти может все, что угодно.

– Да, может. Мы понимаем, с кем имеем дело, – говорит Андрей. – Но чувство страха – это не трусость, это нормальное явление. Когда знаешь, на что способны эти хищники, стараешься не забывать про инстинкт самосохранения. – Разве можно бояться своих детей? – поддерживает его Наталья. – Я принимала у них роды, и когда растишь этого котёнка размером с ладонь, разве можно его бояться? Нет, они могут броситься, так бывает, это наша профессия. Природа, инстинкт для них превыше всего. Но для нас они прежде всего дети, причём любимые.

В «стае» Широкаловых 12 животных. Среди них – две лигрицы, Ада и Ева. «Девочки» попали к дрессировщикам трехмесячными. Сейчас им по 4 года, и они активно выясняют отношения с другими членами стаи. Но в ответ на вопрос, каково это – работать вместе с двумя лигрицами и часто ли приходится доказывать им, кто здесь главный, Наталья улыбается.

– Мне не приходится доказывать, я считаю, что я самый главный львенок в этой семье. С появлением лигриц адреналина у нас, конечно, добавилось. Ведь в природе львы, отстаивая свою территорию, нападают на леопардов и на пантер. Лигрицы не раз пытались поймать своих «коллег», мы их останавливали.

На манеже, за защитной сеткой тигры показательно (но как-то очень по-настоящему) рычат, а леопардов порой приходится уговаривать на очередной прыжок. Но, потеревшись головой об руку дрессировщицы, пятнистые коты всё-таки прыгают. И это ещё раз доказывает, что хищников работать не заставишь – надо, чтобы они сами захотели исполнить трюк.

– Если он не хочет, то все равно не пойдет, – говорит Наталья. – Взять хотя бы номер с леопардами на першах. На генеральном прогоне один из зверей не захотел качаться, ну и что я сделаю? Не хочешь, и не надо, сиди, раз у тебя сегодня плохое настроение.

Самые сложные для дрессировки и самые коварные – пантеры. Но из-под палки здесь ничего не сделаешь. Помогут только терпение и внимательность. Ведь все умения у животного просматриваются с детства, главное – зафиксировать навык. Подтверждают это и дрессировщики медведей Алексей и Екатерина Плотниковы.

Медвежья свадьба

Алексей Плотников пришел в только что созданное шоу «Пять континентов» 19 лет назад. Сначала был ассистентом у Гии Эрадзе, а потом получил в свое распоряжение номер с медведями. Тогда у артистов был всего один медведь, лошадь и гуси.

Сегодня в «Цыганской свадьбе» Плотниковых – эх, разгуляй! – участвуют сразу шестеро косолапых. Они играют на балалайке, танцуют, ходят на передних лапах, крутят обручи (этот номер показан впервые в Кирове. – прим. М.Б.) и носят «невесту»-дрессировщицу на руках. Своих подопечных Алексей и Екатерина воспитывают с пелёнок – медвежата попали к ним, едва открыв глаза, поэтому Плотниковы для косолапых – буквально папа и мама. Как им удаётся научить хищников таким непростым и непривычным для них в природе трюкам?

Нужно время и любовь, говорит Екатерина, начавшая свою цирковую карьеру с конно-акробатического номера. А еще неисчерпаемый запас терпения – это основное качество, которое должно быть у дрессировщика, чтобы добиться результата. Заставить, конечно, можно, но когда животное вырастет, это станет опасным. А с хищниками надо дружить.

– Животные сами подсказывают, что делать. Нужно вовремя заметить это и развить, – утверждает Алексей. – У нас все медведи умеют аплодировать. Как мы это сделали? Берется обыкновенная ученическая линейка, и на репетиции дрессировщик касается ей лапы медведя, а потом его за это поощряет. Зверь понимает: за то, что он коснулся линейки, ему даётся лакомство. Потом второй лапы. Потом до него доходит, и он начинает хватать эту линейку, чтобы ему дали вкусное. Потихонечку линейка исчезает, и в ответ на определённый жест медведь начинает хлопать.

В качестве положительного подкрепления мохнатые артисты получают лакомства. В основном, это сгущёнка. Но есть в медвежьем меню и мясо, и рыба, и мёд, и конфеты с печеньем, и даже шоколадные подушечки из «сухих завтраков», которые так любят дети. Выступать косолапым так нравится, что в конце представления они не хотят уходить с манежа и готовы продемонстрировать все трюки, которых у них огромный запас. Если показать всё, то получится не трёх-, а шестичасовая программа, говорят дрессировщики. Но приходится укладываться во временные рамки.

Искусство Плотниковых по достоинству оценили не только зрители, но и мировое цирковое сообщество.

– Мы постоянно совершенствуем трюки и всю работу, участвуем в фестивалях, – говорит Алексей. – В международном фестивале в цирке Никулина мы заняли второе место, получили серебряного слона и надеемся в ближайшем будущем посетить другие мероприятия.

Замужем за клоуном

На шоу «5 континентов» сложнейшие декорации: светящийся пол, стойки, бассейн, летающий корабль. И пока сотрудники цирка создают пространство для выступлений, зрителей развлекает клоунский дуэт «Долли и Домино» – заслуженные артисты России Александр и Лада Сарнацкие.

По словам Александра, их дело маленькое – «держать» и смешить зал, отвлекать внимание, пока меняют реквизит. Но на самом деле выступления клоунов – и это подтверждают бурные аплодисменты – не просто «рекламная пауза», а очень яркие и эмоциональные моменты, впечатляющие зрителей не меньше летающих акробатов.

– Мы муж и жена уже 35 лет и 25 из них работаем в манеже и выясняем отношения. Как мы это делаем? Мы дерёмся. Раньше дрались в жизни, теперь перестали – уже повзрослели. А на манеже продолжаем, – смеётся Александр, попавший в цирк случайно много лет назад и оставшийся в нем на всю жизнь. – Это не мы нашли свою профессию, а она – нас.

Долли и Домино встречают на ура и в России, и за рубежом – ведь семейные проблемы всем знакомы и понятны.

– Муж, который прикидывается подкаблучником и успешно выкручивается из различных ситуаций, и жена, кокетка и любительница покомандовать, – мы цементируем шоу, связываем с ними номера, – говорит Лада, потомственная клоунесса из семьи акробатов.

Киров порадовал

По словам артистов, аудитория в Кирове оказалась очень отзывчивой.

– Всё прошло замечательно! Сколько мы отдали душевных сил, столько же получили обратно. В Кирове очень душевные зрители, добрые, интеллигентные. Сразу видно, что вы выросли на хороших программах, – почти что хором отметили приезжие гости.

Шоу «5 континентов» будет идти в Кирове до 1 марта, так что все, кто не попал в цирк в эти выходные, ещё успеют увидеть уникальное представление.