На 2021 год потребуется около 250 квартир

Глава региона Игорь Васильев провёл рабочее совещание с профильными министерствами и крупными компаниями-застройщиками по вопросу обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Участниками встречи стали председатель правительства Александр Чурин, первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, министр образования Ольга Рысева, и.о. министра строительства Ирина Кислухина, министр финансов Лариса Маковеева, глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, первые лица компаний «Железно», «Кировский ССК», «Кировспецмонтаж», «Маяковская».

Открывая встречу, глава региона отметил, что вопрос защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является приоритетным и находится на постоянном контроле правительства.

«Муниципалитеты ведут работу в соответствии с планами»

— Мы оперативно реагируем на все возникающие проблемы в этой сфере, регулярно обсуждаем вопросы обеспечения жильём детей-сирот на заседаниях правительства области. Однако в этом году довольно остро складывается ситуация в городе Кирове — в настоящее время администрация заключила только шесть контрактов из запланированных 162. На совещание приглашены все заинтересованные лица. Нам требуется всесторонне обсудить возникшие вопросы и найти пути решения, — подчеркнул Игорь Васильев.

Как сообщил Дмитрий Курдюмов, в 2020 году планировалось обеспечить жильём 452 детей-сирот. В бюджете на эти цели предусмотрено 370,6 млн рублей, в том числе 24,9 млн — средства федерального бюджета, 345,7 млн — областного. По уточнённому плану на 1 сентября прогнозируется уменьшение численности детей до 381 человека в связи с переносом детьми-сиротами года обеспечения жильём на более поздние сроки. Как напоминает пресс-центр правительства региона, в настоящее время дети-сироты имеют право получить жильё в том муниципальном районе или городском округе, где они окончили вуз или учреждение среднего профессионального образования. Это позволяет молодым людям закрепиться там, где они получили профессию и в дальнейшем хотят трудоустроиться.

— В целом по области муниципалитеты ведут работу в соответствии с планами в установленные сроки. В полном объёме выполнен план по обеспечению детей-сирот жильём в Афанасьевском, Верхошижемском, Кикнурском, Кумёнском и Санчурском районах. Более 50% от запланированного числа квартир приобретено в Белохолуницком, Немском, Слободском районах, городе Кирово-Чепецке, — отметил первый зампред. —

Наиболее сложная ситуация с обеспечением жильём сложилась в Кирове. Количество детей-сирот увеличилось со 144 человек до 162. На обеспечение жилыми помещениями городу Кирову предусмотрено

146 млн рублей.

О ситуации с жильём в областном центре

По информации администрации города Кирова, с застройщиками был проработан вопрос по стоимости квадратного метра жилья. Правительством области в 2020 году увеличен норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения до 41000 рублей (с 39 000 рублей). Общая площадь приобретаемого жилого помещения для детей-сирот при этом должна быть не менее 26 кв. метров.

— На 1 августа администрацией города заключено всего шесть контрактов на сумму 6,1 миллиона. Застройщики не могут предоставить жильё по такой цене, я считаю эту ситуацию недопустимой. Мы проводим большую работу в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» по привлечению средств федерального бюджета на строительство новых школ и детских садов. За последние годы в областном центре построены три школы и 14 детских садов. В основном — в строящихся микрорайонах. Естественным образом в новых развивающихся районах увеличивается и капитализация стоимости квадратного метра жилья. Призываю к диалогу, к социальной ответственности и движению навстречу все строительные компании, — отметил Дмитрий Курдюмов.

По информации застройщиков, на рынке жилья города Кирова отсутствуют квартиры общей площадью 26 кв. метров. Имеются жилые помещения большей площади и дороже по цене. В 2020 году проведено 384 аукциона, которые признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок поставщиков.

— Государство берёт на себя обязательства перед детьми-сиротами — у них нет родителей, они попали в тяжелейшие жизненные условия, государство их учит, лечит, устраивает на учёбу, реализует различные программы. Одна из них — предоставление жилья. У нас есть застройщики, которые могут закладывать в свои инвестиционные планы определённое количество квартир, которые будут попадать под эти характеристики, и при этом они вправе рассчитывать на партнёрские отношения с государством. В данном случае его представляет город Киров, — подчеркнул глава региона.

Вопрос социальной ответственности

Губернатор также отметил, что обеспечение жильём детей-сирот — задача, поставленная президентом Владимиром Путиным. Застройщиков призвали к социальной ответственности и выполнению взятых на себя обязательств. Председатель правительства Александр Чурин добавил, что партнёрские отношения, которые выстраиваются между властью и строительными компаниями, необходимо укреплять и поддерживать.

Предоставление жилья детям-сиротам — это государственная задача, которую необходимо решать совместно.

В завершение совещания Дмитрий Курдюмов отметил, что потребность в жилье для детей-сирот формируется ежегодно. Так, на 2021 год ориентировочно потребуется около 250 квартир, это количество застройщики могут закладывать в планы.