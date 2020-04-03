«Небесная» игрушка из деревни Дворяне

Много разной игрушки лепят на вятской земле. И всё же традиционным промыслом является только изготовление дымковской игрушки. Прочие - это либо авторская игрушка, либо вольное или невольное подражание иным традициям.

Несмотря на весьма длительную историю изготовления глиняной игрушки в деревне Дворяне, что находится в Яранском районе, современную дворянскую игрушку следует считать именно авторской. И вот почему. Новый, хорошо узнаваемый бело-голубой стиль дворянской игрушки появился сравнительно недавно — лишь 20 лет назад. Прежде фигурки из глины даже не красили. Соответственно, современную дворянскую игрушку невозможно сопоставить со «старой», которую когда-то лепили в этих местах. К тому же ни в музеях, ни у коллекционеров эта игрушка не сохранилась. Поэтому невозможно говорить о какой-либо преемственности.

И всё же, всё же…

«Тот, кто впервые видит дворянскую игрушку, неизменно приходит в восхищение, — замечает учёный и писатель Владимир Сизов. — Нежно-голубая, она, безусловно, нравится всем. Возьмешь её в руки — и уже не в силах расстаться, хочется забрать с собой. Вроде бы простая на вид, даже немного архаичная, но в ней скрыта какая-то непостижимая притягательная сила. Она воздействует не через разум и даже не через эмоции — они вторичны, приходят позже. И откуда приходят — не понять, не знаю. Ощущаешь тихий восторг от соприкосновения с её непостижимой тайной, её секретом, готовым открыться тому, кто её примет не разумом, но духом, без ненужных рассуждений и без осмысления. Она как бы говорит: «Будь проще, не мудрствуй — просто радуйся».

Да, дворянскую игрушку вполне уместно назвать игрушкой радости! По мнению мастерицы Нины Михайловны Колчиной, она должна создаваться теми людьми, чьи души чисты, а помыслы устремлены к Богу.

Когда Владимир Сизов впервые увидел дворянскую игрушку, то невольно окрестил ее «небесной», ничего ещё толком не зная ни о сюжетах, ни о мастере. А когда познакомился и с игрушкой, и с Ниной Михайловной поближе, то убедился, что интуиция не подвела. Игрушка и впрямь «небесная»! И не только из-за того, что раскрашена она в бело-голубые цвета, но прежде всего потому, что неизменно источает ощущение небесной чистоты.

Дворянская игрушка хорошо узнаваема. И неважно, кто её слепил — сама Нина Михайловна или кто-либо из её учеников. И это едва ли не главный признак начинающей складываться традиции. Действительно, дворянская игрушка сегодня сильно отличается от игрушек других промыслов. Её видно издалека, она выделяется среди прочих. Прежде всего, особой росписью — белым по голубому, словно это белые облака на небе.

Изумительная ажурная роспись удивляет, завораживает. А голубой цвет игрушки вызывает невольную ассоциацию с «голубой дворянской кровью», отчего её название кажется ещё более уместным.

Так, как лепит игрушку Нина Михайловна, в Вятке никто не лепит. Её изделия имеют свою неповторимую пластику: фигурки вытянутые, каплевидные, плавные и тонкие, почти «лебединые», но при этом строгие, словно точёные. Ощущение от дворянской игрушки — словно вся она устремлена вверх:

Так что же заставляет не только детей, но даже взрослых с нежностью и трепетом относиться к игрушкам, которые вручную лепят из глины и покрывают изумительной росписью народные умельцы? В чем же секрет, который позволяет глиняным игрушкам на протяжении сотен лет существовать и развиваться, приносить радость и малым, и старым? В чём конкретно феномен дворянской игрушки, которую лепит в вятской глубинке, в деревушке Дворяне мастер народных промыслов Нина Михайловна Колчина? Ответам на эти вопросы и посвящена новая книга профессора Владимира Сизова, названная просто и понятно: «Дворянская игрушка».