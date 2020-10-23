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«Необычайно рано выпал в Кирове первый снег…»

23 октября. О чём писала «Кировская правда» в этот день…

Михаил Смирнов Век КП, Выбор редакции, Лучшее, Новости

О лыжных тренировках

В 1945-м. Газета сообщала о выпавшем снеге. «Воспользовавшись его обилием, лыжники города Кирова свои тренировки проводят уже на лыжах, – писала газета. – Первыми проложили лыжню спортсмены «Динамо». 21 октября в саду им. Степана Халтурина, ставшем местом первых лыжных тренировок, собралось много народу. По аллеям сада провёл своих питомцев мастер спорта Александр Фофанов. С группой девушек занятия провела мастер спорта Пучкова. Необычайно рано выпал в Кирове первый снег!».

О миллионном кинозрителе

В 1960-м. «Кировская правда» информировала о важном событии в жизни кинотеатра «Мир» в областном центре. Сюда пришёл миллионный зритель. «Мир» – самый юный кинотеатр в городе Кирове, – писала «КП». – Но он сразу полюбился зрителям. Но не только тем, что здание у него удобное, красивое, а тем, что гостей здесь всегда встречают и обслуживают приветливо. Вот, например, если вы плохо слышите, к вашим услугам наушники, которые можно получить на кассе вместе с билетом. Кстати, фильмы здесь демонстрируют и на малом экране. Билет на такой сеанс дешевле».

О полётах в Новосибирск

В 1970-м. Новый авиарейс появился в расписании кировского аэропорта. «Он связал наш областной центр с далёким Новосибирском, – сообщала «КП». – Маршрут проходит через Уфу, Челябинск, Омск. Добраться можно значительно быстрее, чем на поезде, который идёт 34 часа. Самолёт преодолеет расстояние за 8 часов. Стоимость билета до Новосибирска – 38 рублей. Рейс совершается по понедельникам, средам и пятницам. Вылет самолёта из Кирова – в 9 часов 47 минут».

О страховке к свадьбе

В 1980-м. «Кировская правда» публиковала объявление о свадебном страховании. «Его цель – помочь родителям и родственникам детей от 2 до 15 лет в создании накоплений, которые будут выплачены юноше или девушке после окончания срока страхования или при вступлении в законный брак. Эти накопления могут быть потрачены на обзаведение домашним хозяйством, приобретение кооперативной квартиры, на свадебное путешествие
и многое другое. Если же лицо, в пользу которого заключено страхование, до 25 лет в законный брак не вступит, то ему будет выплачена страховая сумма с увеличением до 14 процентов. Размер страховой суммы определяется по договору между страхователем и страховой организацией, но не может быть менее 300 рублей».

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Михаил Смирнов

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