Нечаянные встречи

«Вятская книга» – выставка, вызывающая большой интерес у читающих жителей нашей области. В этом году из-за сложившихся условий она проходила в необычном формате, но от этого внимание к ней не снизилось. Выставка открыла новые имена, на ней были представлены интересные издания, отражающие все стороны нашей жизни.

Безусловно, рассказать о всех книжных новинках невозможно. Книги, как и их авторы, не похожи друг на друга – у каждой своё неповторимое лицо, своё отношение к миру. И даже перечисление их не ограничилось бы одним листом. Поэтому и позволю себе выделить лишь то, что произвело самое сильное и яркое впечатление.

«Книгой года» стала «Жизнь вятских священников» (автор Н.А. Баженова), которую, безусловно, можно назвать явлением российского уровня. В ней раскрывается огромный пласт жизни людей, оказывавших сильнейшее духовное, нравственное, культурное влияние на жизнь нашего общества. Автор не только исследует материалы с исторической, краеведческой позиций, но и с культурологической. Безусловно, впечатляет масштабность проделанной работы. В пространство научной деятельности введены сотни, если не тысячи новых документов, открыты неизвестные, забытые имена. В этом отношении Н. Баженова проявила себя талантливым исследователем, обладающим культурным историческим мышлением. И всё же, по моему убеждению, главное достоинство этой книги в её нравственном воздействии на читателей. Она, через судьбы вятских священников, рассказывает об их подвижническом служении Богу, Отечеству, народу. В книге автор сумел рассказать не просто о времени, в котором они жили, но и показать эпоху во всей её полноте и многообразии.

И ещё я хотела бы особо отметить несколько книг, выпущенных в минувшем году Издательским домом «Герценка» в серии «Знаменитые читатели». Мы гордимся тем, что подобная серия существует только у нас, и уже в силу этого является совершенно уникальной. Возможно, кто-то возразит: а есть ли необходимость рассказывать о людях, имеющих к библиотеке опосредованное отношение, да и зачем? Но в этом случае забывается главное: книга всегда раскрывает человека, и человек раскрывается через книгу. Это даёт нам возможность совершить интереснейшее путешествие по человеческой душе, посмотреть на мир, события, людей глазами героя.

Первая книга серии посвящена творчеству известного вятского художника Татьяны Тимкиной. В ней через рассказ самого героя, через личность художника, через круг его интересов, друзей, прочитанных книг по-новому открываем даже то, что, казалось, хорошо знаем.

Две другие книги также рассказывают о людях, которых прекрасно знают не только в Вятке, но и далеко за её пределами. Светлана Шешина – имя этой талантливой вятской журналистки с первых её публикаций привлекло к себе внимание. Она умела не только видеть время, но и, главное, видеть в нём человека и талантливо, необычно о нём рассказать. Книга очень выразительно названа – «Страницы». Для меня, знавшей Светлану, любившей её, она открылась новыми, прежде неизвестными гранями.

В книге собраны её газетные публикации, отрывки из написанных ею книг, письма и дневниковые записи. Они раскрывают нам личность незаурядную, наделённую талантом умно видеть, тонко чувствовать и понимать, великолепно отражать всё увиденное, понятое и прочувствованное в слове. С большим интересом вчитываешься в воспоминания друзей, её воспитанников из журналистского клуба «Парус». Книга читается с неослабевающим интересом и оставляет памятное впечатление. И тут большое спасибо надо сказать её умной, талантливой дочке Елене и одной из её воспитанниц, составителю книги журналисту Ларисе Бажиной. Это они очень тактично выбрали материалы для печати, интересно их скомпоновали, подарив нам возможность открыть и увидеть мир глазами Светланы: наблюдательными, мудрыми и добрыми.

И ещё одна книга, на которую мне бы хотелось обратить внимание. Она открывает нам Татьяну Дедову не только как талантливого и своеобразного художника, но и как интереснейшего эссеиста, великолепно владеющего словом. Рассказывая о знаковых для русского сердца местах Вятки и России, автор не просто погружает нас в прошлое, но даёт возможность прожить и прочувствовать его вместе с ним. А как проникновенно и просто написаны Татьяной Павловной воспоминания о своём военном детстве, о трудной и романтичной юности, о личностном и творческом становлении, так тесно связанном с Герценкой.

И тут о роли библиотеки в появлении этих книг надо сказать особо: в каждой из них есть великолепный библиографический список, подготовленный очень тщательно и профессионально. И, конечно, низкий поклон издательскому отделу, выполнившему свою работу по допечатной подготовке с блеском и прекрасной издательской культурой.

Искренне надеюсь, что все эти книги найдут путь к сердцу наших читателей и подарят им много добрых и радостных мгновений.

Наталья ЗЛЫГОСТЕВА,

кандидат философских наук