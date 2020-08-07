Не больница, а санаторий: губернатор оценил ход ремонта в Центре медицинской реабилитации в Нижнеивкине

Сегодня в центре проходят реабилитацию 44 маленьких пациента из разных уголков Кировской области. Среди них дети с заболеваниями ЖКТ, нервной системы, с церебральным параличом… Но большинство пациентов «ортопедические»: с нарушениями осанки, последствиями травм, а также болезнью Пертеса — заболеванием тазобедренного сустава, возникающим у детей и подростков. Что становится пусковым механизмом этого недуга, доподлинно неизвестно. Но в какой-то момент ребёнок начинает прихрамывать и жаловаться на боль в ноге. Родители обращаются к ортопеду, и на основании рентгеновского снимка врач ставит диагноз.

1000 пациентов в год

— За год в Кировской области выявляется в среднем до двух десятков детей, страдающих болезнью Пертеса. В этом году — пока что восемь новых случаев, — говорит Марина Денисова, заведующая детским отделением медицинской реабилитации.

Лечение длительное — до 3-5 лет. На первых стадиях болезни пациенты лежат на вытяжке, обездвиживающей сустав, благодаря чему нагрузка на него снижается. После нескольких циклов реабилитации наступает улучшение, и постепенно дети начинают садиться, а затем и ходить. Если болезнь Пертеса не лечить, сустав разрушается, и всё заканчивается эндопротезированием. Но у детей организм восстанавливается хорошо, и вовремя начатое лечение обычно приводит к полному выздоровлению.

— Наших бывших пациентов даже в армию берут! — улыбается Марина Николаевна.

Нижнеивкинский центр — единственное медицинское учреждение в области, где ребята с таким диагнозом могут пройти реабилитацию. В конце 2016 года сюда перевели детское отделение санатория «Русский Турек», и если сначала пациентов с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата было немного, то сейчас центр заработал, что называется, на полную мощность.

— В 2019 году в отделении медицинской реабилитации для детей прошли лечение более 1000 пациентов, в текущем году мы приняли около 500 детей, — приводит цифры главный врач центра Анна Пересторонина.

Лечение здесь осуществляется по принципу мультидисциплинарной бригады, в которую входят педиатры, неврологи, травматологи и другие специалисты, составляющие индивидуальный комплекс реабилитационных мероприятий для каждого пациента. Как показала практика, такой подход крайне эффективен. Но не только лекарствами и процедурами врачуют маленьких пациентов. Главный помощник в успешном лечении — хорошее настроение. И создавать его помогают преобразования, проведённые в детском отделении в этом году.

И стены помогают

Детское отделение располагается в здании 1969 года постройки. Со времён последнего ремонта корпус порядком обветшал, и было принято решение реконструировать его.

— Начали с первого этажа, где лежат маломобильные пациенты. Было отремонтировано около 360 квадратных метров. Весь ремонт проведён на собственные средства, это текущие затраты учреждения. Следующим этапом мы планируем отремонтировать лестничные марши, второй этаж и фасад, — говорит Анна Владимировна.

У корпуса убрали старый пристрой, облагородили детскую площадку и полностью отремонтировали входную группу, холл, коридор и семь палат. Не только отремонтировали, но и расписали их настоящими картинами, на которых — герои любимых мультфильмов. Детям понравилось. Оценил преобразования и глава региона, отметив, что у кировских учреждений здравоохранения появился свой узнаваемый — и очень достойный — стиль.

— Есть такая пословица, что дома и стены помогают, — добавил первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов, подчеркнув, что дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата находятся на реабилитации подолгу — практически живут в больнице, а значит, комфортные условия очень важны для них.

По всем кабинетам центра проведена аудиосистема с громкоговорителем. Днём во время процедур и вечером перед сном дети с удовольствием слушают любимые сказки и познавательные программы. А в каждой палате — свой телевизор: мальчишки смотрят мультики, девчонки — музыкальные программы и все вместе радуются гостям. «А можно и нам в телевизор?» — спрашивают ребята, увидев операторов с камерами. Это — «мобильные больные», они только что пришли с прогулки, где играли в мяч, качались на качелях и просто бегали под тёплым августовским солнышком. После обеда детей ждёт тихий час, а потом процедуры: физио, ЛФК, бальнеотерапия. Чем не санаторий?

— Мы делаем упор на немедикаментозные методы лечения — у нас своя скважина с минеральной водой, рядом находится озеро с месторождением лечебных иловых грязей. Помимо этого мы стараемся создать позитивную атмосферу, которая очень помогает в реабилитации детей. И образовательный процесс не останавливаем — ребята, которые длительно здесь находятся, дистанционно учатся и получают полноценное лечение, — рассказывает главврач, проводя приехавших по ярким палатам. В одной из них лежит шестилетний Денис из Малмыжского района. У мальчика — болезнь Пертеса, и в нижнеивкинский центр он приехал впервые. Здесь Денису проводят магнитотерапию, светолечение, ЛФК, массаж. — Нам очень нравится доброжелательный персонал, кормят вкусно, в палатах — чистота, очень красиво оформлены стены. Здесь комфортно и мне, и ребёнку, — говорит мама Дениса Надежда Гусева.

Разделяют мнение жительницы Малмыжа и гости.

— В таких условиях очень приятно находиться, — отметил Игорь Васильев, завершив обход. — Кому-то может показаться не слишком значимым, что несколько сотен метров отремонтировали в соответствии с современными требованиями. Но очень важно, что, несмотря на пандемию и экономические условия, в области не останавливается приведение в порядок лечебных учреждений, в том числе с круглосуточным пребыванием детей. А ещё мы слышим здесь детский смех, несмотря на то, что ребята лежат с разными заболеваниями, в том числе с достаточно серьёзными. И можем с уверенностью говорить о том, что все пациенты получат квалифицированное лечение и выйдут отсюда здоровыми.

Реконструкция продолжается

— Созданные прекрасные условия способствуют выздоровлению детей. По распоряжению губернатора развитие детского здравоохранения в регионе находится в приоритете, — подчеркнул Дмитрий Курдюмов. — Так, в Кирове продолжается реконструкция и капитальный ремонт детской областной больницы. Идёт строительство второго перехода, появится дополнительный операционный блок и дополнительные места для размещения детей.

Как добавил Дмитрий Александрович, совместно с министерством госимущества была проведена большая работа по возврату здания в Митино. В нём предполагается разместить санаторий, который станет структурным подразделением детской областной больницы и будет работать в системе ОМС.