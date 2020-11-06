Не читайте до обеда Интернет

Начнём немного издалека. «Фактчекинг» — такое слово появилось в обиходе журналистов, блогеров и вообще людей, имеющих дело с информацией, совсем недавно. В переводе с английского это – проверка достоверности информации. В идеале она должна предшествовать публикации текста в прессе, соцсетях и на любых других ресурсах интернета.

На практике получается иначе. Как заявили на днях в Союзе журналистов России, в условиях пандемии фактчекинг стал особенно актуален. И действительно: на головы россиян за год «свалилось» столько информации о новом коронавирусе, что только успевай фильтровать правду от наглой выдумки.

— Говорить о проверке фактов сегодня надо обязательно, — считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. – Ведь, если не остановить поток фейк-ньюс, то через какое-то время люди перестанут понимать, где правда и где ложь, и может случиться всё что угодно, вплоть до атомной войны. Задача журналистов – бороться с недостоверными новостями. И это очень важно.

Первый иск. И не последний

Призыв услышали на Вятке. Так, главред газеты «Вятский край» Андрей Таджибаев подал иск в суд, чтобы привлечь к ответу по статье 152 ГК РФ защита чести, достоинства и деловой репутации региональное отделение КПРФ. Поводом для разбирательства стали публикации об Андрее Абдукаюмовиче, размещённые деятелями партии в Интернете.

Прецедент создан: в результате Таджибаеву удалось отсудить 50 тысяч рублей. Теперь отделение должно выплатить ему эту сумму.

Вдогонку к новости о проигранном КПРФ суде стало известно, что главный редактор кировского издания приготовил ещё один иск. На сей раз уже к специалисту по пиару, помощнику руководителя обкома компартии.

И, надо полагать, иск будет не последним. По статье защита чести, достоинства и деловой репутации с лидером регионального отделения партии подан иск и председателем регионального правительства Александром Чуриным. Требование Александра Анатольевича – удаление нескольких публикаций с откровенно недостоверной информацией.

За фейком фейк

Впрочем, пока суд да дело, партийцы продолжают публикацию материалов, которые могут представить большой интерес для специалистов по упомянутому чуть выше фактчекингу. Например, в одной из последних заметок кировские коммунисты неожиданно обвинили Александра Чурина в том, что он «не дал» нескольким вятским депутатам Законодательного собрания «исправить неточности в декларациях» о своих доходах и расходах, а также об имуществе. И сделано это было, по мнению автора публикации, «для того, чтобы их прилюдно и уничтожить любую фронду во фракции «ЕР».

Разумеется, по меньшей мере странное обвинение, равно как и сама ситуация вообще. Просто представим: народному избраннику – взрослому и успешному человеку — кто-то запрещает исправить ошибку, которая чревата репутационными и прочими издержками. Возможно ли вообще такое?..

Комментарий ОЗС

Вот, какой комментарий по поводу заметки редакция «КП» получила в региональном Законодательном собрании.

«Согласно части 8 статьи 7 Закона Кировской области № 248-ЗО, в случае, если депутат самостоятельно обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточнённые сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в установленном порядке», — сообщил председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин.

Также Владимир Гаврилович напомнил: «Вся процедура, связанная с подачей сведений депутатами, с созданием комиссии Законодательного Собрания области по контролю за достоверностью представленных сведений, с порядком проведения комиссией проверки, с опубликованием указанных сведений, в настоящее время урегулированных статьями 7, 7.1-7.3 Закона Кировской области № 248-ЗО. Участие иных лиц и органов в процедуре подачи депутатами сведений не предусмотрено».

Вот так. Как говорится, «всё сами-сами»: депутаты лично подают декларации и лично корректируют информацию в них (при необходимости). При этом вмешательство кого-то ещё, пусть даже председателя правительства области, исключено.

«Давайте относиться к информации, как к еде»

Что и требовалось доказать. Как, увы, и то, что фразы из бессмертного произведения Михаила Булгакова актуально и сегодня. Пусть только и с поправкой на появление модных гаджетов и быстрого интернета. Цифровизация идёт, а наставление профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: «Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет» вполне уместно и сейчас.

Добавить нечего. Разве что – слова эксперта Союза журналистов России Максима Корнева, доцента Института массмедиа и рекламы РГГУ – по поводу фейков и значимости проверки фактов: «Было бы хорошо относиться к информации, как к еде. Мы уже привыкли смотреть на срок годности, на состав продукта… С информацией — то же самое. Надо смотреть кто источник, на что опирается, свежая информация или нам пытаются «старую переупаковать и продать»…»