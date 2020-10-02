Нина Булатова: больше 20 лет с читателями

Грустная новость. Не стало Нины Булатовой — кировской журналистки, много лет работавшей в «КП».

В «Кировскую правду» Нина Николаевна пришла в начале 1970-х, ещё совсем юной выпускницей Уральского университета, успев хорошо зарекомендовать себя в областной молодёжной газете «Комсомольское племя».

В редакции Булатовой доверили одно из особенно ответственных направлений — работу с письмами читателей. Сказать, что в доинтернетовские времена их было очень много — не сказать ничего. Кроме того, с утра до вечера в редакцию шли читатели. Чаще всего — с какими-то проблемными ситуациями.

С приходом Нины Николаевны работа с обращениями кировчан заметно оживилась. В газете появились рубрики «Колонка письма», «Письмо позвало в дорогу», «Интервью с письмом в руках»: Но чаще всего подпись «Н. Булатова» стояла под материалами рубрик «Житейская история» и «На темы морали». Эти публикации вызывали интерес не только и не столько потому, что были на злободневную тему, а потому, что писались, что называется, сердцем.

Двадцать с лишним лет журналистка отдала работе в «Кировской правде» и письмам («Каждое из них — чья-то боль, беда или судьба»). Поддерживала читателей, заряжая оптимизмом, любовью к вятской земле. Чужие истории, как ни странно, помогали жить и преодолевать собственные тревоги («Прочитаешь письмо и думаешь: у людей-то вон как всё непросто, а держатся, не сдаются»). И если бы не подвело здоровье, работала бы и дальше. В девяностые вышла на пенсию.

В 2017-м, накануне 100-летия «Кировской правды», на страницах нашей газеты выходил материал, посвящённый Нине Николаевне, только-только отметившей свой 80-й день рождения. В статье Нина Булатова поделилась многими неожиданными и удивительными историями из практики, которых наверняка хватило бы на книгу.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Н.Н. Булатовой — талантливого журналиста и удивительного человека.