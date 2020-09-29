С начала года в офтальмологическом отделении в Вятских Полянах вылечили около 500 пациентов. Как напоминает пресс-центр правительства региона, структурное подразделение Кировской офтальмологической больницы было открыто здесь в ноябре 2018 года.

По словам и.о. главного врача Юлии Плотниковой, открытие отделения было очень важно для населения как Вятскополянского, так и соседних районов области. До этого для проведения современной операции по улучшению зрения приходилось ехать в областной центр.

Подразделение оснащено всем необходимым. Здесь имеются факоэмульсификатор, операционный микроскоп, авторефкератометр, ОСТ-сканер, УЗИ-аппарат. В отделении оказывается специализированная помощь по профилю «офтальмология» в условиях дневного стационара на 12 мест. До конца года планируется открыть восемь коек круглосуточного пребывания.

— Имеющееся оборудование и высокая квалификация врачей позволяют выполнять бесшовные операции по ультразвуковой факоэмульсификации, то есть удалению катаракты, без длительной госпитализации, — сообщила Юлия Плотникова. — В год на базе Вятскополянской ЦРБ возможно выполнение до 1000 операций в рамках ОМС. Для пациентов созданы комфортные условия, применяются самые современные медицинские технологии. На лечение приезжают пациенты из других регионов: республик Татарстан, Марий Эл и Удмуртия. С начала года пролечено 468 пациентов, из них 168 иногородних.

Жительница Вятских Полян Надежда Камская — одна из тех, кто по достоинству оценил профессионализм врачей и условия пребывания в офтальмологии.

— После 60 лет постепенно стало ухудшаться зрение, мутно видно, появился дискомфорт в глазах, — поделилась пациентка. — Наш врач-офтальмолог рассказал, что есть возможность прооперироваться в Вятских Полянах, не выезжая в областной центр. Отделение просто поразило меня своей чистотой, комфортными условиями, которые ничуть не хуже самых современных клиник. Сейчас вижу хорошо. Очень благодарна врачам, что вернули мне качество жизни.

Как отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, повышение доступности специализированной медицинской помощи с одновременным созданием комфортных условий для пациентов является одним из приоритетных направлений совершенствования здравоохранения региона.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, в регионе планируется дальнейшее развитие медицинского туризма. Привлечение иногородних пациентов в рамках ОМС помогает получать дополнительные средства, которые идут на развитие медучреждений Кировской области. Всё это отражается на условиях лечения, в том числе и кировских пациентов.