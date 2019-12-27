Новая линия производства в Мурашах: продукцию ждут в сорока странах мира

Глава региона Игорь Васильев посетил Мурашинский фанерный завод, который за два года работы превратился в успешное конкурентоспособное предприятие, одно из лучших в деревообрабатывающей сфере области.

Начав в декабре 2017 года производство фанеры с нуля, завод за короткий срок вошёл в число наиболее серьёзных налогоплательщиков, перечислив за девять месяцев этого года в областную казну 57 млн 292 тысячи рублей.

Из кряжа в фанеру

Игорю Васильеву было с чем сравнивать, он приезжал сюда два года назад – на пуск первого этапа производства – первой производственной линии по лущению, подаче, сушке и сортировке шпона. Речь шла о развитии предприятия, в том числе и его социальной ориентированности. И намерения действительно стали реальностью. Уже к концу первого года предприятие вышло на проектную мощность, выпустив 39 тысяч куб. м фанеры, в этом уже идут с опережением – при плане 64 тысячи кубометров, уверены, что сделают все 72.

В два раза увеличилась численность работающих на предприятии.

Учредитель МФЗ Михаил Магий и генеральный директор Андрей Самоделкин в деле продемонстрировали Игорю Васильеву недавно запущенную вторую линию по производству фанеры, которая позволит значительно увеличить мощности и в следующем году выдать 120-130 тысяч куб. м фанеры.

Весь процесс автоматизирован и компьютеризирован. Остались, как пояснил Михаил Магий, лишь те ручные операции, без которых в фанерном производстве не обойтись.

Обширные площади предприятия, сам высокотехнологичный процесс превращения простого кряжа в фанеру действительно впечатляют. Бревно сначала проходит гидротермообработку – оно в течение суток вымачивается в бассейне при температуре 45 градусов, чтобы стать эластичным. Затем следуют этапы лущения, откуда кряж, повращавшись между ножом и линейкой, выходит лентой шпона. Далее ей придают необходимый формат и отправляют в сушку. После сортировки шпон движется на склейку, где по принципу слоёного пирога собирается в фанеру. И всем этим процессом автоматически управляют лишь несколько человек.

Запуск второй производственной линии потребовал открытия третьего парового котла, чтобы обеспечить качественную сушку будущей фанеры. Все три котла австрийской фирмы работают в автоматическом режиме. Операторы лишь отслеживают и контролируют заданные параметры. Установлено видеонаблюдение, которое помогает в случае необходимости вносить определённые корректировки.

Пятьдесят на пятьдесят

В настоящее время на заводе выпускается только белая обычная фанера разного формата. Но уже начался монтаж линии по производству ламинированной фанеры. Со следующего года её выпуск на половину заменит обычную, что откроет новые рынки сбыта и принесёт предприятию дополнительные доходы.

Кроме того, как пояснил Михаил Магий, предприятие приступило к строительству завода по производству пеллет мощностью до 10 тонн в час, что полностью завершит замкнутый производственный круг – в дело пойдут все отходы: опилки и низкосортная древесина. Сейчас пеллетам отведён угол в производственном цехе. Пыль, без которой пока не обойтись, собирается мощной вентиляцией и выводится наружу. К слову, удивляет чистота вокруг. Как поделились рабочие, так у них всегда, а не только в день приезда губернатора.

Генеральный директор Андрей Самоделкин заверил, что технику безопасности и правила охраны труда здесь соблюдают строго.

Социальная история

– Очень важно было сформировать коллектив, потому что в Мурашах прежде не занимались изготовлением фанеры и не было людей, разбирающихся в её производстве, – пояснил Михаил Магий. Первых десять человек пригласили из других районов и построили для них дом. Остальных выучили сами.

Средняя зарплата на предприятии – 46 тысяч рублей. Недаром среди здешних рабочих – и бывшие учителя, и продавцы, и другие мурашинцы, отдавшие предпочтение новой, более прибыльной профессии.

Интересовался глава региона и социальной историей предприятия. Как пояснил Михаил Магий, с администрацией района ещё на стадии закладки фундамента подписано соглашение о социальном партнёрстве. В первый год в рамках документа завод приобрёл автобус для перевозки пассажиров внутри района, во второй – подготовили к отопительному сезону котёл, сегодня ремонтируют здание музыкальной школы. Кроме того, завод в случае необходимости предоставляет для нужд администрации бульдозер, грейдер и другую технику.

По заказу предприятия выстроено два дома и общежитие для заводчан. Поскольку предприятие считается высокоинтенсивным, ежегодно все сотрудники проходят медицинские осмотры.

В перспективе

Руководство поделилось и своими планами. Кроме удваивания мощностей по производству фанеры, завод намерен расширять лесофонд и развёртывать участки лесозаготовок.

«У нас уже есть 90 тысяч лесофонда, надеемся, что по инвестпроекту получим ещё 300, присматриваемся к другим леспромхозам, хотим сформировать здесь крупное предприятие по лесозаготовкам», – отметил Михаил Магий. Но есть и проблемы. Около 70 процентов выпускаемой продукции идёт на экспорт, в основном в США и страны Европы (но в желающих заполучить мурашинскую фанеру – и Австралия, и Новая Зеландия), поэтому она должна соответствовать международному стандарту, то есть быть сертифицированной. Причём сертифицируется она от корня древесины. К сожалению, по словам Михаила Юрьевича, в Кировской области много мелких лесозаготовителей, у которых нет денег на сертификацию добываемой древесины. Нужны более крупные и состоятельные лесозаготовители.

Подводя итог увиденному, глава региона Игорь Васильев подчеркнул: «В Мурашах появилось предприятие мирового уровня, с практически безвредным производством замкнутого цикла и выстроенной социальной сферой. Это дорогого стоит. Работает замечательный коллектив, который ответственно относится к делу. И я считаю, что других заинтересованных лиц и скептиков тоже следует пригласить на этот завод и показать, как надо работать, чтобы масштабам производства соответствовала и социальная политика руководства предприятия».

Кстати

50% фанеры используется в строительстве. Это в основном средняя и толстая фанера. Тонкая идёт на производство мебели. Средняя, ламинированная, используется в автомобильной промышленности. Находит применение фанера и в самолётостроении.