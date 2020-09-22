Новая профессия в условиях пандемии: 6 вопросов

В техникумах и колледжах Кировской области стартовал проект переобучения граждан. Новую профессию смогут получить потерявшие работу в период пандемии, выпускники колледжей и вузов, а также граждане, ищущие работу.

Когда можно пройти обучение?

Жители Кировской области в период с сентября по декабрь 2020 года могут пройти бесплатное обучение и приобрести дополнительные профессиональные навыки, востребованные работодателями в регионе.

Где будут проходить занятия?

Министерством образования Кировской области определён региональный оператор программы — областной центр помощи в трудоустройстве обу-чающимся профессиональных образовательных организаций. Центрами обучения в Кировской области стали

11 колледжей и техникумов Кирова, Кирово-Чепецка, Нолинска, Вятских Полян, Слободского, Кумён и Вятский государственный университет.

Как рассказала министр образования Кировской области Ольга Рысева, эти профессиональные образовательные организации выбраны для участия в проекте, поскольку имеют высококвалифицированных экспертов компетенций, а их материально-техническая база соответствует международным стандартам WorldSkills. Поэтому практическая подготовка обучающихся будет организована в мастерских, оснащённых самым современным оборудованием.

Какие профессии можно получить?

Для реализации программы определены наиболее востребованные на рынке труда компетенции подготовки: дошкольное воспитание, инженерный дизайн CAD (технология компьютерного конструирования), облицовка плиткой, лабораторный химический анализ, парикмахерское искусство, поварское дело, полимеханика и автоматизация, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, технология моды, эксплуатация сельскохозяйственных машин, электромонтаж.

Как долго длится курс?

Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения. Средний срок составляет три недели. Для участников программы обучение бесплатно. По окончании участнику программы выдаётся документ о квалификации и скиллс-паспорт с профилем профессиональных компетенций.

Кто может стать участником программы?

Правительством РФ определены участники программы, пострадавшие от распространения новой коронавирусной инфекции: лица, находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций, ищущие работу трудоспособные граждане, зарегистрировавшиеся в центре занятости населения в период введения ограничительных мероприятий на территории Кировской области.

Как записаться на обучение?

Записаться на обучение можно через сайт «Работа в России» или на платформе Союза «Ворлдскиллс Россия» по адресу https://express.worldskills.ru/.

После записи Центр помощи в трудоустройстве проверит данные и подтвердит возможность участия в программе. Региональный центр обучения свяжется с гражданином по вопросам программы и графика обучения. Узнать подробности проекта можно в Центре помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных образовательных организаций по тел. (8332) 711-305, 711-306.

Цифра номера

110 тысяч человек планируется обучить по программе во всех регионах России к 15 декабря.

Прямая речь

Дмитрий КУРДЮМОВ, первый заместитель председателя правительства Кировской области: