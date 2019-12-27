Новогодние каникулы: как провести их с пользой

Время бежит стремительно. Вроде бы совсем недавно «отдышались» от предыдущих новогодних праздников, а они снова на пороге.

К сожалению, далеко не все используют продолжительные выходные с пользой – пресытившись обильным новогодним застольем, попросту отлеживаются все оставшиеся дни на диване перед телевизором, поглощая при этом остатки вкусностей. Отдыхают ли при этом наш организм, наша нервная система, измученная суетой и длинной чередой рабочих дней?.. Вряд ли. Такой «отдых» только ухудшит состояние здоровья и настроение, а после праздников не замедлит проявиться обострением хронических болезней.

Что делать?

Прежде всего отменить лежание на диване, чревоугодие и отупение перед телеэкраном. Начните больше двигаться, не переедайте и старайтесь большую часть дня проводить на воздухе – по крайней мере, когда позволяет погода.

Конечно, многие могут возразить: так ждали праздника, чтобы наконец-то отоспаться, отдохнуть и спокойно посмотреть любимые телепрограммы! И что теперь, тратить эту редкую возможность на какие-то прогулки, куда-то идти? Да: вставать и идти!

Не убивать драгоценное время

Лучший способ провести зимние новогодние каникулы – активно отдохнуть на природе. Если хотя бы час походить по лесу на лыжах, то организм отдохнёт и расслабится гораздо лучше, чем за целый день «отдыха» на диване. Это будет верно даже в том случае, если вы сильно устали и хотите только одного – лежать и не двигаться. И психологи, и врачи уверены, что этот час прогулки в хвойном лесу принесёт вашему организму огромную пользу. А вариант отдыха на диване ещё больше нагрузит нашу и без того перегруженную психику. Расслабиться эмоционально, психологически и физически можно только на свежем воздухе, на природе. Так что не стоит убивать драгоценное время.

По лесу с видеокамерой

Конечно, сразу после новогодней ночи у большинства людей вряд ли получится отправиться на прогулку в лес, однако в последующие дни вполне реально организовать активный отдых.

Один из самых простых вариантов – собраться вместе с родными или друзьями и поехать в ближайший лес. Конечно, не везде есть базы отдыха, но самостоятельный поход имеет свои плюсы: вы можете отдыхать спокойно, своей компанией, и выбрать какое угодно место.

Обязательно захватите с собой в лес всё, что необходимо для весёлых зимних развлечений: санки, лыжи и, конечно, видеокамеру. Поверьте, что ещё долгие месяцы у вас будет подниматься настроение каждый раз, когда вы будете всей семьёй просматривать эти поистине уникальные кадры!

Кстати, для спортивных развлечений в лесу больше подойдут широкие лыжи – лесные. Конечно, на них нельзя мчаться с ветерком, однако по глубокому и нетронутому снегу передвигаться очень удобно.

На укатанных склонах горок и холмов могут кататься как опытные спортсмены, так и начинающие. Там же можно кататься на санках и других несложных спортивных снарядах.

Тем, кто всё же решил добраться до базы отдыха, стоит предусмотреть в своём бюджете определённую сумму, чтобы спокойно оплачивать прокат снаряжения или пользование подъёмником.

На базу отдыха вряд ли стоит брать с собой животных. В лесу собака будет чувствовать себя свободно, а вот на горнолыжной базе она легко получит травму или сама станет причиной травм, оказавшись на пути быстро скользящего по склону холма лыжника.

Если на протяжении зимних новогодних каникул запланировать и провести несколько таких вылазок в зимний лес, то ощущение полноценного отдыха и праздника сохранится с вами надолго. Ведь можно кататься, играть в снежки, в весёлые зимние игры да и просто барахтаться в снегу, а потом пить горячий чай и есть печёный в золе костра картофель.

Для того чтобы моменты отдыха оставили ещё больше позитивных впечатлений, особенно у детей, и хорошо смотрелись на фотографиях, можно взять с собой мишуру, ёлочный «дождик», воздушные шарики и украсить деревья возле вашей стоянки.