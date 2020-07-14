Новую ферму построят за год

На месте строительства нового животноводческого объекта в деревне Угор Алексей Алексеевич вручил сертификат на 3 млн рублей молодому фермеру Евгению Бурляеву. По условиям гранта через год здесь должна появиться ферма на 300 голов мясного направления.

– Я буду развивать хозяйство на базе другого предприятия – СПК «Угор». Они мне не только сдают в аренду землю, где я начал строительство, но и в будущем помогут с заготовкой корма. Я смогу в лизинг брать технику у них, это дешевле, чем покупать новую. Такое сотрудничество важно для нас обоих, помогает развиваться в одном направлении, – отметил молодой фермер.

Кроме того, хозяйство Евгения Бурляева является членом сельхозкооператива «Звезда», куда в будущем планируется сдавать продукцию фермы. Обязательным условием грантовой поддержки стало создание двух новых рабочих мест в небольшой деревне.

Это не единственный пример господдержки тех, кто работает в Верхошижемском районе.

– В 2017 году по программе поддержки начинающих фермеров два гранта направили на развитие растениеводства и мясного скотоводства. В общей сложности на это было выделено 4,5 млн рублей государственных средств, – рассказал Алексей Котлячков.

Александр Окунев из деревни Осиновцы на 3 млн купил сельхозтехнику и 150 голов молодняка на откорм. А Андрей Хлебников 1,5 млн вложил в покупку грузовика и в строительство теплицы. Молодой фермер выращивает огурцы и салат на территории более 500 квадратных метров.

Кроме того, в открытом грунте в хозяйстве Хлебникова в деревне Сырда растут морковь, дайкон, редька, репа. В планах фермера – расширить ассортимент продукции продажей высококачественной рассады цветов.

– Во время пандемии мы, как и все, осваивали интернет-пространство. В «Инстаграме» нашли интересную нишу – садовое цветоводство. Моя мама – опытный садовник, давно этим увлечена, ей даже элитные розы удается вырастить в нашем климате. Попробуем сделать это серьёзным бизнесом, – поделился Андрей Хлебников.

Фермер обещает, что в начале дачного сезона 2021 г. уже начнёт принимать индивидуальные заказы на рассаду садовых цветов. Цвет, форму, размер и даже запах растений заказчик сможет выбрать по своему вкусу.

– Кроме Верхошижемского района в этом году в программе «Агростартап» в рамках национального проекта приняли участие 6 муниципалитетов. Поддержку в размере 3 млн рублей получили ещё 7 начинающих фермеров, – рассказал Алексей Котлячков.

Это часть реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Кировской области, одного из 12 национальных проектов, определенных в Указе Президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

Фото kirovreg.ru