Новые автолавки: география обслуживания расширена

По итогам рабочих встреч с главой региона Игорем Васильевым с организациями потребительской кооперации в рамках государственной программы Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства» в 2020 году в областном бюджете предусмотрена субсидия организациям потребительской кооперации, которые могут возместить 70% от стоимости приобретённого транспортного средства для развозной торговли.

Региональным министерством экономического развития и поддержки предпринимательства проведён отбор организаций потребительской кооперации на право получения субсидии. По итогам отбора субсидия предоставлена пяти организациям — Нолинскому, Кумёнскому, Оричевскому, Юрьянскому иТужинскому районным потребительским обществам. Общий объём субсидии составил 4,6 млн рублей.

На днях замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова в рамках рабочей поездки в Оричевский район оценила работу мобильной торговли.

— Субсидия на возмещение приобретённого специализированного автотранспорта для доставки товаров первой необходимости в отдаленные и малочисленные населённые пункты региона предоставлена впервые. Из пяти организаций потребительской кооперации, которые получили средства, четыре являются субъектами малого и среднего предпринимательства, — отметила Лариса Агалакова. — Благодаря этому товарами первой необходимости обеспечены 35 населенных пунктов, в которых проживают более 1100 человек.

В Оричевском районе автолавка курсирует в двух направлениях — на село Истобенск и деревни Дресва, Пустоши, ежедневно обслуживая до 22 населённых пунктов.

Председатель Совета Кировского областного союза потребительских обществ Лариса Тарасова рассказала, что жители всех населённых пунктов проинформированы о графике прибытия автомагазина.

— Жителям не нужно ездить в центр для покупки продуктов: несколько раз в неделю к назначенному времени в каждый населенный пункт подъезжает автолавка, в которой можно приобрести продукты питания местных производителей (молоко, хлеб, хлебобулочные изделия и другое). В новых автолавках есть оборудованные стеллажи, зона для кассы, окно выдачи, стол для покупателей, — сказала Лариса Тарасова. — Благодаря получению субсидии нам удалось расширить географию обслуживания населённых пунктов.

Так, например, мобильная торговая точка появилась в девяти населенных пунктах Тужинского района, в том числе и в соседних районах — Арбажском и Пижанском. Самая дальняя, в которую приезжает автолавка, — деревня Гвоздки Кумёнского района — находится в 53 км от районного центра. Самая малочисленная деревня – деревня Бородули Сунского района. В ней живут четыре человека, с которыми также согласовано время приезда автомагазина.

Замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства добавила, что в 2021-2022 годах работа по обеспечению и обновлению специализированного автотранспорта для доставки товаров первой необходимости в отдаленные и малочисленные населенные пункты региона будет продолжена. Планируется приобрести еще 10 таких автомобилей.

Фото Александра ПАПЫРИНА