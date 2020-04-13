Новые автомобили — для медиков, которые борются с COVID-19

В регионе увеличилось число заболевших коронавирусом. По словам министра здравоохранения Кировской области Андрея Черняева, рост числа случаев как выявленной инфекции, так и подозрения на неё связан, в первую очередь, с возвращением жителей региона из городов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

«Это разумные меры предосторожности»

— Я прошу всех наших граждан сознательно относиться к той ситуации, в которой все мы сейчас вынуждены жить и работать. От каждого из нас зависит здоровье других людей: пожилых, детей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями, которые могут оказаться рядом с нами, — подчеркнул Андрей Черняев.

В связи с этим актуальным становится и вопрос возвращения в область вахтовиков, работающих в Москве и других уголках страны. Как было отмечено на недавнем заседании штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, в инфекционный госпиталь уже был доставлен пациент, вернувшийся из столицы, где работал вахтовым методом. Тест-система показала у него положительный результат на коронавирус.

— Люди оказались в сложной ситуации, и когда они вернутся в регион, необходимо обеспечить карантинные мероприятия в полном объёме, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев. — В том числе это относится и к главам районов. Они должны принимать все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Это разумные меры предосторожности. Нам необходимо провести разъяснительную работу с родственниками вахтовиков: объяснить, что здесь нет ничего сверхъественного. Это нормальная работа, которую нужно провести: встретить, обследовать, убедиться, что они не больны.

Выявлено 70 случаев

По данным на вчерашнее утро, в регионе было выявлено 70 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. У 51 человека подтверждение диагноза было получено из референсной лаборатории Москвы (при этом 9 пациентов уже выписаны домой из инфекционного госпиталя с выздоровлением). Результаты 19 человек ещё находились на подтверждении в лаборатории.

Как заверили в региональном минздраве, лечение всех пациентов организовано в полном объёме в условиях изолированных боксов инфекционной больницы города Кирова.

Также в министерстве здравоохранения области отметили, что по состоянию на утро 13 апреля было выявлено 6 новых положительных результатов тест-систем (они входят в число 19-ти ожидающих подтверждения): 4 человека — жители региона, вернувшиеся из Москвы, ещё 2 — те, кто находился в контакте с заболевшими. Они доставлены бригадами скорой помощи в инфекционную больницу города Кирова.

Всего в учреждении находились 118 пациентов. Это не только заболевшие, но и лица, пребывавшие в тесном контакте с ними. Состояние одной пациентки по-прежнему остаётся тяжёлым. Речь — о 80-летней женщине, возвращавшейся в Пермь после операции, проведённой в Санкт-Петербурге. В поезде пенсионерке стало плохо, она потеряла сознание. В Кирове пациентке была вызвана бригада скорой медицинской помощи. По имеющимся симптомам было принято решение о госпитализации в инфекционную больницу. Тест-система показала подозрение на COVID-19.

Карантин продлён до 24 апреля

Для противодействия распространению инфекции в регионе принято решение о продлении карантина. Председатель правительства Кировской области Александр Чурин подписал постановление о внесении изменений в документ от 25 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области». Документом предусмотрено продление карантина до 24 апреля.

Таким образом, ограничения на деятельность до этого дня распространяются на салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры и иные объекты, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

До 30 апреля приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с личным присутствием

граждан, а также предоставление услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, проведение групповых занятий в фитнес-центрах.

Также в эту категорию входят ночные клубы, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты, торгово-развлекательные комплексы (центры), моллы, рынки, за исключением объектов розничной торговли.

Данные ограничения не распространяются на организации, оказывающие ритуальные услуги, услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ремонту и обслуживанию автотранспортных средств при условии обеспечения возможности социального дистанцирования.

Кроме того, с 13 апреля при соблюдении социального дистанцирования и санитарных мер могут начать работать службы доставки, курьерские службы, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие лесозаготовку и (или) обработку древесины, организации, включённые в реестр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области.

На благо области и пациентов

Для борьбы с вирусом предпринимаются и другие шаги. В том числе и по поддержке медиков. Так, глава региона Игорь Васильев вручил ключи от автомобилей главврачам больниц, где в настоящее время расположен госпиталь для больных коронавирусом и где отделения откроются в ближайшее время. Автомобили «Лада Ларгус» и «Лада Веста» помогут медицинским работникам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

— Для поддержки медиков, которые борются с COVID-19, партией «Единая Россия» было принято решение о передаче в автопарк региональных медицинских служб машин для доставки врачей, которые трудятся в инфекционных больницах и инфекционных отделениях, дополнительно разворачиваемых сейчас в регионах, — подчеркнул Игорь Владимирович. — С сегодняшнего дня эти автомобили будут работать на благо Кировской области и пациентов, которые должны непременно поправиться, и наша с вами жизнь вернётся в обычное русло.

Главврач инфекционной клинической больницы города Кирова Олеся Редькина отметила, что автомобиль будет использоваться для доставки анализов тех пациентов, которые поступили в госпиталь с подозрением на коронавирусную инфекцию.

— Также на базе инфекционной больницы развёрнута операционная для оказания экстренной хирургической помощи детям и взрослым и экстренной акушерско-гинекологической помощи. В случае необходимости мы сможем очень быстро доставить бригаду врачей, а именно: акушеров-гинекологов, неонатологов, хирургов для того, чтобы они могли оперативно оказать помощь, в которой на данный момент нуждается пациент, — подчеркнула Олеся Редькина.

Важно

Согласно постановлению правительства региона, гражданам, прибывающим из городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также иных субъектов Российской Федерации, в которых выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией, необходимо незамедлительно сообщать о своём возвращении в Кировскую область. Кроме того, нужно сообщать контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» по телефону: 8-800-100-43-03. При появлении первых симптомов респираторного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.