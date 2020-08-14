Новые УАЗы – для лесников 37 районов области

По инициативе председателя правительства Кировской области Александра Чурина состоялась торжественная церемония передачи новой лесопатрульной техники лесничествам региона.

На оснащение лесничеств Кировской области Рослесхозом выделено 29,6 млн рублей. Эти средства были направлены на закупку новой лесопатрульной техники. Всего закуплено 40 новых автомобилей, в том числе 38 из них марки УАЗ.

– Автомобили марки УАЗ – это вездеходы, которые зарекомендовали себя как надёжный автотранспорт. Они будут использоваться при патрулировании лесов, при выявлении и пресечении лесного законодательства, а также для проведения отвода лесосек, для обеспечения нужд граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, – рассказал и.о. министра лесного хозяйства Кировской области Дмитрий Лебедев. – Хочу выразить благодарность и правительству области, которое предусматривает в областном бюджете средства на приобретение техники для кировских лесничеств. Ожидаем, что и в будущем году будут выделены дополнительные средства на эти цели.

Автомобили направлены в филиалы учреждения «Кировлесцентр», подведомственному министерству лесного хозяйства, которые находятся в 37 районах области.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, в последние годы активно идёт обновление лесопатрульной техники. В 2018 году за счёт средств бюджета Кировской области для лесной охраны были приобретены 17 автомобилей, а в 2019 году на выделенные из федерального бюджета средства приобретено 12 машин марки УАЗ высокой проходимости.

Фото Александра ПАПЫРИНА