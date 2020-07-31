Новый детский сад построили в рамках нацпроекта «Демография»

Просторные светлые игровые помещения и музыкальный зал, спальни, уютные раздевалки и обширные игровые площадки с верандами, столиками и лесенками – второй «ясельный» корпус детского сада «Сказка» посёлка Оричи вызывает восхищение. Для полноценного отдыха и развития совсем юных ребятишек здесь предусмотрено практически всё необходимое.

– Создание новых мест в детских садах – это одно из приоритетных направлений работы правительства Кировской области, – заметил после осмотра помещений нового детсада глава региона Игорь Васильев. – И мы в кратчайшие сроки строим детские сады не только в Кирове, но и в районах области. Есть примеры, когда детские сады строились даже за три месяца. А садик в Оричах со всем благоустройством возводился чуть меньше года. Этот проект типовой, уже не новый – точно такой же садик открыт в прошлом году в Кирсе Верхнекамского района. Он успешно работает, родители довольны, ребятишки вовремя и вкусно накормлены… В этом году в районах ведётся строительство шести детских садов. И вот в Оричах – первое открытие.

– В чём отличие от старых дошкольных учреждений? Никакого сравнения! Условия здесь на самом деле просто сказочные, – заявляет заведующая детским садом «Сказка» посёлка Оричи Анна Шуплецова. – Детский сад для ребятишек от полутора до трёх лет построен с ноля. Всё оборудовано по последнему слову техники, везде, где положено, установлены бактерицидные облучатели. Есть комната для охраны, домофоны стоят на калитке и на основных въездных воротах, т.е. доступ на территорию организован по всем правилам антитеррора. Игрушки, кроватки, мебель – всё заранее закуплено. При этом если в старых детсадах мы пищу приносили непосредственно в группы, то теперь у каждой своя раздаточная – няни будут всё раскладывать по тарелочкам и приносить воспитанникам. Планируем набирать детей с 1 сентября, сейчас проходим процедуру лицензирования. Как только лицензия будет получена, соответственно начнем приём детей на адаптацию. Заниматься присмотром и уходом за детьми будут пять воспитателей, музыкальный руководитель, инструктор по физической подготовке.

Заметим, что детсад в Оричах построен на средства федерального, областного и местного бюджетов. Всего же за период реализации национального проекта «Демография» в области возведено 20 детских садов.

Фото kirovreg.ru