Новый микрорайон может расположиться южнее Чистых Прудов

Александр Чурин рассказал депутатам ОЗС о планах регионального правительства по строительству нового жилого района и транспортного перехода.

По словам Александра Анатольевича, на сегодняшний день строительство занимает значительную долю в экономике региона. Объём строительных работ за 2019 год составил более 28 млрд рублей. В этой отрасли работает порядка 33 тысяч человек, или почти 6% от занятых в экономике региона.

– Объём ввода жилья за 2019 год равняется чуть более 500 тыс. кв. метров. Это именно тот объём, который соответствует среднегодовой покупательской потребности. Особое внимание областное правительство уделяет вопросу обманутых дольщиков. Для его решения используются различные подходы. Например, в регионе был принят ряд нормативно-правовых актов, а также создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. Фонду будет передаваться имущество застройщиков, которые признаны банкротами, и его обязательства перед участниками долевого строительства, – подчеркнул Александр Чурин.

О расселении из аварийных домов

С 2013 года в Кировской области активно ведётся работа по расселению граждан из аварийных многоквартирных домов. За 2019-2020 годы переселено 960 человек из 450 жилых помещений, а до сентября 2025 года – ещё 7 тысяч человек из более чем трёх тысяч жилых помещений.

О благоустройстве

В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды за 2019 год благоустроены 154 дворовые территории и 131 общественное пространство в 34 муниципальных образованиях.

О новом жилом районе в городе Кирове

– Сейчас прорабатывается вопрос о создании нового крупного жилого района среднеэтажной и высотной жилой застройки. Новый микрорайон будет расположен южнее Чистых прудов. На этой территории возможно строительство 720 тыс. кв. метров жилья, шести детских садов, двух школ, поликлиники, театра, спортивно-досугового центра с бассейном, торгово-офисного центра. Расчётная численность населения нового жилого района может составить 25 тысяч человек. Застройка территории планируется с 2024 года, – рассказал о планах председатель правительства области.

О городских дорогах

Успешно решаются вопросы дорожного строительства. Правительством Кировской области было принято решение о выделении из регионального дорожного фонда субсидий на ремонт дорог в городских поселениях. В 2019 году на эти цели был выделен 181 млн рублей, в 2020 году сумма увеличена вдвое и составила 312 млн рублей. Таким образом, в этом году в 30 городских поселениях будет отремонтировано почти 56 км дорог.

О привлечении федеральных средств

Региональным правительством активизирована работа с федеральным центром по привлечению средств в рамках национального проекта, что позволит ускорить реализацию проектов и развивать территории.

– Мы изменили подходы к заключению контрактов. В 2020 году стоит задача – заключить контракты на выполнение работ на 2021-й и последующие годы до 25 декабря. Это позволит оперативно направлять экономию средств на повторные торги и реализацию аналогичных мероприятий. Такой опыт у нас уже есть по национальным проектам «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – сообщил Александр Чурин.

О дорогах северо-западных районов области

В настоящее время продолжается строительство участка Опарино – Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас – Архангельск. Общая протяжённость участка составит 26,6 км. Его строительство планируется завершить к ноябрю 2021 года.

– Правительством Кировской области принято решение о строительстве данной дороги с асфальтовым покрытием, хотя изначально планировалось в щебёночном исполнении. Эта дорога обеспечит устойчивую транспортную связь северо-западных районов области между собой и с областным центром, а также даст постоянный выход на Архангельск, – рассказал депутатам председатель правительства.

О новом транспортном переходе

Кроме того, по словам Александра Чурина, регион готовится к реализации нового крупного проекта – строительству транспортного перехода под Нововятским железнодорожным переездом. Стоимость реализации проекта составит 2,7 млрд рублей, строительство начнётся с 2022 года.

О маршруте «Кирово-Чепецк – Слободской»

В период 2021-2025 годов предполагается создание нового транспортного маршрута «Автомобильная дорога Кирово-Чепецк – Слободской» протяжённостью 22,6 километра. В рамках этого проекта планируется строительство мостового перехода через реку Чепцу у Кирово-Чепецка.

– Это так называемый «восточный обход» города Кирова, который позволит не только разгрузить областной центр, но и даст возможность предприятиям Кирово-Чепецка получить выход на автомобильную дорогу Киров – Пермь, – подчеркнул Александр Чурин.

Об авиасообщении

Что касается авиасообщений, то правительством ведётся работа по сотрудничеству с Калужской областью, с которой планируется организовать регулярный авиарейс Киров – Калуга.